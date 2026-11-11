Эронлик савдогар Нетаняҳуга жуда ўхшаганлиги сабаб дўкони бойкот қилингани айтилмоқда
Эрон пойтахти Теҳронда фаолият юритувчи савдогар Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳуга ташқи кўринишидан жуда ўхшашлиги сабабли интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларга кўра, айрим мижозлар унинг Исроил бош вазирига ўхшашидан норози бўлиб, дўконидан харид қилишни тўхтатган. Бу эса савдогарга молиявий зарар етказгани ҳақида маълумотлар тарқалган.
Бироқ Jewish Breaking News нашри мижозлар томонидан бойкот уюштирилгани ёки савдогар молиявий зарар кўргани ҳақидаги хабарларни мустақил равишда тасдиқламаган.
Қайд этилишича, аввалроқ айрим эронлик интернет фойдаланувчилари савдогарни қўллаб-қувватлашга чақирган. Шу тариқа, унинг Нетаняҳуга ўхшашлиги ижтимоий тармоқларда турли мунозараларга сабаб бўлган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…