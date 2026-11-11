Бир ойлик танаффусдан сўнг: Испания Россиядан суюлтирилган газ харидини қайта тиклади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания бир ойлик танаффусдан сўнг октябр ойида Россиядан суюлтирилган табиий газ импортини қайта тиклади.
- «Энагас» маълумотларига кўра, мамлакат мазкур даврда 2086 гигаватт-соат ёқилғи харид қилиб, Россиянинг умумий газ импортидаги улушини 6,4 фоизга етказди.
- Бу кўрсаткич ўтган йилнинг октябр ойига нисбатан қарийб икки баробар кўп бўлиб, Россияни Испания бозоридаги энг йирик таъминотчилар орасида тўртинчи ўринга чиқарди.
Испаниянинг энерготизим оператори «Enagas» тарқатган расмий статистик маълумотларга кўра, қироллик жорий йилнинг октябрь ойида бир ойлик танаффусдан сўнг Россиядан суюлтирилган табиий газ (СТГ) импортини қайта бошлади.
Октябрь ойи кўрсаткичлари ва ўсиш суръати
Операторнинг статистик бюллетенига кўра, кузнинг иккинчи ойида Испания Россиядан 2086 гигаватт-соат миқдорида ёқилғи сотиб олган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг октябрь ойидаги натижадан (1078 гигаватт-соат) қарийб икки баробар кўп эканини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, ундан олдинги ойда — сентябрь ойида Россиядан суюлтирилган газ етказиб бериш сўнгги беш йил ичида илк бор нолга тушган эди. Бироқ октябрга келиб вазият ўзгарди ва Россиянинг мамлакат умумий газ импортидаги улуши 6,4 фоизни ташкил этди.
Етказиб берувчи давлатлар
Испания бозоридаги ўрни ва улуши (Октябрь)
1. АҚШ
Импорт улушининг 44,3 фоизи
2. Алжир
Импорт улушининг 30,6 фоизи
3. Португалия
Импорт улушининг 6,9 фоизи
4. Россия
Импорт улушининг 6,4 фози (2086 ГВт·ч)
Мазкур кўрсаткичлар орқали Россия октябрь ойи якунлари бўйича испан бозоридаги энг йирик таъминотчилар орасида тўртинчи поғонани эгаллади.
Ўн ойлик умумий натижалар ва ЕИнинг режалари
Жорий йилнинг дастлабки ўн ойи якунларига кўра, Россия Испанияга асосий газ етказиб берувчилар рўйхатида 14,3 фоизлик улуш (43 662 гигаватт-соат) билан ишончли равишда учинчи ўринни сақлаб турибди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ҳам юқори ҳисобланади.
Шу билан бирга, газ харидларининг қайта тикланиши Европа Иттифоқининг Россия энергия манбаларидан тўлиқ воз кечиш режалари фонида юз бермоқда. Тасдиқланган чекловлар жадвалига мувофиқ, Россия суюлтирилган газини импорт қилишга тақиқ 2027 йилнинг 1 январидан кучга кириши белгиланган.
Сизнингча, Европа Иттифоқининг режалаштирилган тақиқлари муносабати билан йил охирига қадар ушбу кўрсаткичларда яна ўзгаришлар кузатиладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…