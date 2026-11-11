Playboy маликасига юксак мукофот: Даша Астафьевага нега княгиня Ольга ордени берилди?
Украина раҳбарияти томонидан машҳур модель, қўшиқчи ва телебошловчи Даша Астафьева давлатнинг нуфузли мукофоти — княгиня Ольга ордени билан тақдирланди. Мазкур мукофот аёлларнинг жамиятдаги хизматлари, жумладан хайрия фаолияти ва маданий лойиҳаларни ривожлантиришдаги ҳиссаси учун берилади.
Мукофотнинг берилиш сабаблари ва биографияси
Расмий маълумотларга кўра, 41 ёшли Даша Астафьева бу юксак эътирофга асосан хайрия эҳсонлари ва ўз китоб лойиҳасини муваффақиятли ривожлантириб келаётгани учун лойиқ кўрилган. Шу билан бирга, айрим манбалар ва жамоатчилик пабликларида унинг жорий йилда Бутунукраина радиодиктантини ўқиб бергани, миллий маданият ва санъат соҳасидаги ютуқлари ҳам мукофотланишда муҳим ўрин тутгани таъкидланмоқда.
Маълумот учун, Даша Астафьева ўз вақтида юбилей Playboy журналининг «Playmate of the Month» совринини қўлга киритгани, Хью Хефнернинг эътиборини тортгани ҳамда маҳаллий «Фабрика звёзд» лойиҳаси ва М1 телеканалидаги фаолияти орқали кенг шуҳрат қозонган эди.
Мукофот ва шахс параметрлари
Расмий ва ахборот манбалари маълумотлари
Мукофотланган шахс
Даша Астафьева (модель, қўшиқчи, телебошловчи)
Берилган давлат мукофоти
Княгиня Ольга ордени (Украина давлат мукофоти)
Расмий асос
Хайрия бадаллари ва китоб лойиҳасини ривожлантиргани учун
Жамоатчилик муҳокамаси
Радиодиктантдаги иштироки ва маданий ҳиссаси билан боғлиқ изоҳлар
Қизиқли таққослаш
Яқинда худди шундай орден (I даражали) Мелания Трампга ҳам берилгани кенг муҳокамаларга сабб бўлди
«Playboy журнали саҳифаларидан то давлат миқёсидаги орденгача бўлган ижодий йўл — маҳаллий шоу-бизнес вакилларининг сиёсий-ижтимоий ҳаётдаги ўрни қанчалик ранг-баранг эканини кўрсатади».
Мукофот атрофидаги шовшувлар ва кенг резонанс
Ижтимоий тармоқлар ва ахборот майдонида ушбу тақдирлаш жараёни турлича муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, «Лента новостей Николаева» паблиги бу борада кинояли фикр билдириб, санъаткорнинг ўтмишдаги Playboy биографияси расмий тақдирлаш маросимларида одатда четлаб ўтилишига эътибор қаратган.
Қолаверса, шу кунларда АҚШ президенти рафиқаси Мелания Трампга ҳам худди шундай орден (фақат I даражалиси) топширилгани интернет фойдаланувчилари ўртасида турли ҳазиломуз ва танқидий муҳокамаларни келтириб чиқарди. Қандай бўлмасин, Даша Астафьеванинг хайрия ва маданий ташаббуслари расмий Киев томонидан эътироф этилгани оммавий ахборот воситаларининг диққат марказида қолмоқда.
Сизнингча, маданият ва шоу-бизнес вакилларининг турли хайрия ёки жамоатчилик лойиҳаларидаги иштироки уларни давлат мукофотларига лойиқ кўриш учун асосий мезон бўла оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…