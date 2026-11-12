World Boxing янги рейтинги: Ўзбекистонлик боксчилар халқаро майдонда етакчилик қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ворлд Бохинг ташкилоти ноябр ойи учун эълон қилган янгиланган рейтингда ўзбекистонлик боксчилар бир қатор вазн тоифаларида етакчилик қилмоқда.
- Эркаклар ўртасида Абдумалик Халоқов, Асадхўжа Мўйдинхўжаев, Жавоҳир Умматалиев, Акмалжон ISROилов ва Тўрабек Ҳабибуллаев ўз вазнларида биринчи ўринни эгаллаб турибди.
- Шунингдек, аёл боксчиларимиз ҳам рейтингнинг кучли ўнлигидан муносиб ўрин олган.
World Boxing халқаро ташкилоти томонидан ноябрь ойи учун янгиланган боксчиларнинг расмий рейтинги эълон қилинди. Унга кўра, дунёнинг турли вазн тоифаларида рингга чиқаётган ўзбекистонлик маҳоратли спортчилар юқори ўринларни банд этиб, ўз позицияларини янада мустаҳкамладилар. Хусусан, эркаклар ўртасида бир йўла тўрт нафар вакилимиз ўз вазн тоифаларида биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Эркаклар ўртасидаги етакчилар ва кучли учликлар
Янгиланган рейтингдан ўрин олган эркаклар баҳсида ўзбек бокс мактабининг вакиллари бир нечта вазнларда пешқадамлик қилмоқда. Жумладан, Абдумалик Халоқов (60 кг), Асадхўжа Мўйдинхўжаев (65 кг), Жавоҳир Умматалиев (80 кг) ҳамда Акмалжон Исроилов (85 кг) ўз вазн тоифаларида дунё бўйича биринчи поғонани банд этган.
Вазн тоифаси
Пешқадам ва кучли ўринлардаги ўзбекистонлик боксчилар
50 кг
Асилбек Жалилов (13-ўрин), Шодиёржон Мелиқузиев (20-ўрин)
55 кг
Миразизбек Мирзахалилов (15-ўрин), Самандар Олимов (19-ўрин), Шаҳзод Музаффаров (22-ўрин)
60 кг
Абдумалик Халоқов (1-ўрин), Дилшод Абдумуродов (34-ўрин), Мадияр Данияров (40-ўрин)
65 кг
Асадхўжа Мўйдинхўжаев (1-ўрин), Абдуллоҳ Мадаминов (7-ўрин), Адҳамжон Муҳиддинов (31-ўрин)
70 кг
Шавкатжон Болтаев (9-ўрин), Муҳаммадазизбек Исмоилов (34-ўрин)
75 кг
Фазлиддин Эркинбоев (3-ўрин), Жавоҳир Абдураҳимов (7-ўрин)
80 кг
Жавоҳир Умматалиев (1-ўрин), Фазлиддин Эркинбоев (2-ўрин), Тўрабек Ҳабибуллаев (23-ўрин)
85 кг
Акмалжон Исроилов (1-ўрин), Жасурбек Юлдошев (5-ўрин)
90 кг
Тўрабек Ҳабибуллаев (1-ўрин), Ҳалимжон Мамасолиев (6-ўрин), Нусратбек Тоҳиров (21-ўрин)
90+ кг
Жаҳонгир Зокиров (2-ўрин), Арман Маханов (22-ўрин), Ҳалимжон Мамасолиев (22-ўрин)
«Ўзбекистонлик боксчиларнинг халқаро рейтингларда мунтазам равишда юқори ўринларни эгаллаб келаётгани юртимизда спортга қаратилаётган юксак эътибор ва мактаб салоҳиятининг яққол исботидир».
Қизларимиз ҳам юқори поғоналарда
Шунингдек, аёллар ўртасидаги рейтинг натижалари ҳам қувонарли. Қизлар баҳсида ҳам бир қатор вакилаларимиз кучли ўнликдан жой олган:
48 кг: Сабина Бобокулова — 6-ўрин, Фарзона Фозилова — 11-ўрин
51 кг: Феруза Казакова — 7-ўрин, Гулсевар Ғаниева — 22-ўрин
65 кг: Навбаҳор Ҳамидова — 3-ўрин, Феруза Абдуалимова — 23-ўрин
70 кг / 75 кг: Азиза Зокирова — 7-ўрин (иккала вазнда ҳам)
80 кг: Рухшона Парпиева — 7-ўрин
80+ кг: Олтиной Сотимбоева — 6-ўрин
Олдинда Тошкентдаги жаҳон кубоги финали
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 26 ноябридан 4 декабрига қадар пойтахтимиз Тошкент шаҳрида World Boxing 2026 жаҳон кубогининг финал босқичи юқори савияда ўтказилади. Мазкур нуфузли мусобақа олдидан янгиланган рейтинг ва спортчиларимизнинг юқори ўринларда экани миллий терма жамоамизнинг имкониятларини янада ошириши кутилмоқда.
Сизнингча, тобора яқинлашиб келаётган Тошкентдаги жаҳон кубоги финалида боксчиларимиз умумий ҳисобда биринчи ўринни сақлаб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…