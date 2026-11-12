Пеп Гвардиола АҚШ миллий жамоасини бошқариши мумкин: Катта ўзгаришлар кутилмоқда

1 дақиқа ўқиш46
Пеп Гвардиола АҚШ миллий жамоасини бошқариши мумкин: Катта ўзгаришлар кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пеп Гвардиола АҚШ миллий жамоасининг янги бош мураббийи бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди.
  • Ушбу ўзгариш Маурисио Почеттинонинг Майкл Керрик ўрнига «Манчестер Юнайтед» клубига ўтиши билан боғлиқ бўлиши кутилмоқда.
  • Аввалроқ испаниялик мутахассис Италия миллий жамоасидан тушган таклифни рад этиб, дам олишни афзал кўрган эди.
  • Агар мазкур режа амалга ошса, Гвардиола ўз фаолиятида илк бор терма жамоа билан ишлаш тажрибасига эга бўлади.

«Манчестер Сити» клубининг собиқ бош мураббийи Пеп Гвардиола фаолиятини терма жамоада давом эттириши мумкин. Унинг номзоди АҚШ миллий жамоаси бошқаруви учун жиддий муҳокама қилинаётгани ҳақида нуфузли The Athletic нашри хабар берди.

Трансферлар занжири ва АҚШ федерациясининг режалари

Манбанинг маълум қилишича, Пеп Гвардиоланинг АҚШ терма жамоасига бориши муайян мураббийлар алмашинувига боғлиқ бўлиши мумкин. Хусусан, бу Маурисио Почеттино Майкл Кэррик ўрнига «Манчестер Юнайтед» клубини қабул қилиб олган тақдирда амалга ошиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотлардан аввал испаниялик таниқли мутахассис Италия миллий жамоасини бошқариш бўйича тушган таклифни рад этган ва мураббийлик фаолиятидан муайян муддат дам олишни маъқул кўрган эди.

Пеп Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги совринлари

Ютуқлар сони ва кўрсаткичлари

Англия Премер-лигаси

Олти марта ғолиб чиққан

Англия Кубоги

Уч марта қўлга киритган

Англия Лига кубоги

Беш марта ғолиб бўлган

Англия Суперкубоги

Уч марта қўлга киритилган

Халқаро аренадаги совринлар

УЕФА Чемпионлар лигаси, Суперкубок ва клублар ўртасидаги ЖЧ (бир мартадан)

«Гвардиола ўз фаолияти давомида нафақат «Манчестер Сити», балки «Барселона» ва «Бавария» клублари билан ҳам мислсиз ютуқларга эришиб, жаҳоннинг энг олди мураббийларидан бирига айланган».

Мураббийнинг бой мероси ва янги чақирув

Пеп Гвардиола клублар миқёсида қўлга киритиш мумкин бўлган барча нуфузли совринларни қўлга киритган. У «Манчестер Сити» билан биргаликда Англия майдонларида ҳукмронлик қилганидан ташқари, еврокубок турнирларида ҳам ҳайратланарли натижаларни қайд этган. Агар АҚШ футбол федерациясининг ушбу режаси амалга ошса, Гвардиола фаолиятида илк бор терма жамоа билан ишлаш тажрибасига эга бўлади.

Сизнингча, Пеп Гвардиоланинг клуб футболидан сўнг АҚШ терма жамоаси бошқарувига ўтиши унинг мураббийлик фаолиятида янги ва муваффақиятли қадам бўла оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари