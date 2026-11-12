Пеп Гвардиола АҚШ миллий жамоасини бошқариши мумкин: Катта ўзгаришлар кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Пеп Гвардиола АҚШ миллий жамоасининг янги бош мураббийи бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди.
- Ушбу ўзгариш Маурисио Почеттинонинг Майкл Керрик ўрнига «Манчестер Юнайтед» клубига ўтиши билан боғлиқ бўлиши кутилмоқда.
- Аввалроқ испаниялик мутахассис Италия миллий жамоасидан тушган таклифни рад этиб, дам олишни афзал кўрган эди.
- Агар мазкур режа амалга ошса, Гвардиола ўз фаолиятида илк бор терма жамоа билан ишлаш тажрибасига эга бўлади.
«Манчестер Сити» клубининг собиқ бош мураббийи Пеп Гвардиола фаолиятини терма жамоада давом эттириши мумкин. Унинг номзоди АҚШ миллий жамоаси бошқаруви учун жиддий муҳокама қилинаётгани ҳақида нуфузли The Athletic нашри хабар берди.
Трансферлар занжири ва АҚШ федерациясининг режалари
Манбанинг маълум қилишича, Пеп Гвардиоланинг АҚШ терма жамоасига бориши муайян мураббийлар алмашинувига боғлиқ бўлиши мумкин. Хусусан, бу Маурисио Почеттино Майкл Кэррик ўрнига «Манчестер Юнайтед» клубини қабул қилиб олган тақдирда амалга ошиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотлардан аввал испаниялик таниқли мутахассис Италия миллий жамоасини бошқариш бўйича тушган таклифни рад этган ва мураббийлик фаолиятидан муайян муддат дам олишни маъқул кўрган эди.
Пеп Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги совринлари
Ютуқлар сони ва кўрсаткичлари
Англия Премер-лигаси
Олти марта ғолиб чиққан
Англия Кубоги
Уч марта қўлга киритган
Англия Лига кубоги
Беш марта ғолиб бўлган
Англия Суперкубоги
Уч марта қўлга киритилган
Халқаро аренадаги совринлар
УЕФА Чемпионлар лигаси, Суперкубок ва клублар ўртасидаги ЖЧ (бир мартадан)
«Гвардиола ўз фаолияти давомида нафақат «Манчестер Сити», балки «Барселона» ва «Бавария» клублари билан ҳам мислсиз ютуқларга эришиб, жаҳоннинг энг олди мураббийларидан бирига айланган».
Мураббийнинг бой мероси ва янги чақирув
Пеп Гвардиола клублар миқёсида қўлга киритиш мумкин бўлган барча нуфузли совринларни қўлга киритган. У «Манчестер Сити» билан биргаликда Англия майдонларида ҳукмронлик қилганидан ташқари, еврокубок турнирларида ҳам ҳайратланарли натижаларни қайд этган. Агар АҚШ футбол федерациясининг ушбу режаси амалга ошса, Гвардиола фаолиятида илк бор терма жамоа билан ишлаш тажрибасига эга бўлади.
Сизнингча, Пеп Гвардиоланинг клуб футболидан сўнг АҚШ терма жамоаси бошқарувига ўтиши унинг мураббийлик фаолиятида янги ва муваффақиятли қадам бўла оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…