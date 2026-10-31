Bugatti раҳбарининг 3 миллион евролик автомобили ўғирланди (видео)

·41·Дунё
Bugatti раҳбарининг 3 миллион евролик автомобили ўғирланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Bugatti компанияси раҳбари Мате Римацнинг 3 миллион евролик Bugatti Чирон автомобили Хорватиядаги кампусдан ўғирлаб кетилди.
  • Машина ичида калит қолдирилгани сабабли ўғри уни осонгина ҳайдаб кетган, бироқ автомобил бир суткага етмай Австриянинг Грас шаҳри яқинида полиция томонидан топилди.
  • Гумонланувчи 30 ёшлардаги хорватиялик эркак бўлиб, у компанияга иш сўраб келган вақтда ушбу жиноятни содир этган.

Bugatti компанияси раҳбари Мате Римацнинг шахсий Bugatti Chiron автомобили Хорватиядаги компания кампусидан ўғирлаб кетилди. Қизиғи, у машина калитини салонда қолдиргани учун ўғри автомобилни осонгина ҳайдаб кетган. Бироқ қимматбаҳо машина бир суткага етмасдан Австрияда полиция томонидан топилди. Бу ҳақда AFP хабар берди.

Мате Римацнинг айтишича, у йиллар давомида автомобилларининг калитини салонда қолдириб келган. Бунга сабаб — ҳамкасблари ва дўстлари машиналарни синовдан ўтказиш ёки бошқа ишлар учун тез-тез ҳайдаб туриши бўлган. Калитни олиш учун уни излаб юришларига тўғри келмаслиги мақсадида шундай йўл тутган.

28 октябрь куни номаълум эркак компаниянинг Загреб яқинидаги кампусига кириб, салонда калит қолдирилган Bugatti Chiron’ни олиб қочган. Аввалига бу ҳолат сезилмаган, чунки Мате Римацнинг танишлари ва ҳамкасблари ҳам ушбу автомобилдан фойдаланиб турган.

Машина йўқолгани аниқлангач, унинг жойлашуви ички телеметрия тизими орқали кузатилган. Автомобиль Словения томон ҳаракатланаётгани маълум бўлган. Шундан сўнг Мате Римац ўзининг Porsche 911 автомобилида уни қувиб кетган ва полиция билан алоқада бўлган.

Ўғри Словения орқали Австрияга ўтиб улгурган. Бироқ Австрия полицияси уни Грац шаҳри яқинидаги А9 автомагистрали бўйидаги ёқилғи қуйиш шохобчасида қўлга олган.

Мате Римацнинг сўзларига кўра, гумонланувчи 30 ёшлар атрофидаги хорватиялик эркак бўлиб, у компанияга иш сўраб келганини, салонда калитни кўриб, машинани олиб кетишга қарор қилганини айтган.

Компания раҳбари эркак устидан шахсан шикоят қилмаслигини билдирган. Бироқ автомобиль қиймати юқори бўлгани сабабли ҳуқуқий жараён полиция ва прокуратура томонидан давом эттирилиши айтилган. Ўғирланган Bugatti Chiron бироз шикастланган бўлиб, таъмирланиши керак.

Воқеадан кейин Мате Римац энди автомобилларининг калитини салонда қолдирмаслигини маълум қилган.

Bugatti ChironМате РимацХорватияАвтомобиль ўғирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bugatti раҳбарининг 2,4 миллион евролик гиперкари қандай қилиб олиб қочилди? (видео)Bugatti раҳбарининг 2,4 миллион евролик гиперкари қандай қилиб олиб қочилди? (видео)Бугун 13:34Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:52Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаВенеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқда22 сентябр 15:52Италияда 5 миллион евролик 30 минг шиша вино ўғирландиИталияда 5 миллион евролик 30 минг шиша вино ўғирланди10 октябр 12:36Францияда Мессининг имзоли футболкаси ва сардорлик боғичи ўғирланди (видео)Францияда Мессининг имзоли футболкаси ва сардорлик боғичи ўғирланди (видео)21 октябр 17:53Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирланди6 июл 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда