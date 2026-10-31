Bugatti раҳбарининг 3 миллион евролик автомобили ўғирланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Bugatti компанияси раҳбари Мате Римацнинг 3 миллион евролик Bugatti Чирон автомобили Хорватиядаги кампусдан ўғирлаб кетилди.
- Машина ичида калит қолдирилгани сабабли ўғри уни осонгина ҳайдаб кетган, бироқ автомобил бир суткага етмай Австриянинг Грас шаҳри яқинида полиция томонидан топилди.
- Гумонланувчи 30 ёшлардаги хорватиялик эркак бўлиб, у компанияга иш сўраб келган вақтда ушбу жиноятни содир этган.
Bugatti компанияси раҳбари Мате Римацнинг шахсий Bugatti Chiron автомобили Хорватиядаги компания кампусидан ўғирлаб кетилди. Қизиғи, у машина калитини салонда қолдиргани учун ўғри автомобилни осонгина ҳайдаб кетган. Бироқ қимматбаҳо машина бир суткага етмасдан Австрияда полиция томонидан топилди. Бу ҳақда AFP хабар берди.
Мате Римацнинг айтишича, у йиллар давомида автомобилларининг калитини салонда қолдириб келган. Бунга сабаб — ҳамкасблари ва дўстлари машиналарни синовдан ўтказиш ёки бошқа ишлар учун тез-тез ҳайдаб туриши бўлган. Калитни олиш учун уни излаб юришларига тўғри келмаслиги мақсадида шундай йўл тутган.
28 октябрь куни номаълум эркак компаниянинг Загреб яқинидаги кампусига кириб, салонда калит қолдирилган Bugatti Chiron’ни олиб қочган. Аввалига бу ҳолат сезилмаган, чунки Мате Римацнинг танишлари ва ҳамкасблари ҳам ушбу автомобилдан фойдаланиб турган.
Машина йўқолгани аниқлангач, унинг жойлашуви ички телеметрия тизими орқали кузатилган. Автомобиль Словения томон ҳаракатланаётгани маълум бўлган. Шундан сўнг Мате Римац ўзининг Porsche 911 автомобилида уни қувиб кетган ва полиция билан алоқада бўлган.
Ўғри Словения орқали Австрияга ўтиб улгурган. Бироқ Австрия полицияси уни Грац шаҳри яқинидаги А9 автомагистрали бўйидаги ёқилғи қуйиш шохобчасида қўлга олган.
Мате Римацнинг сўзларига кўра, гумонланувчи 30 ёшлар атрофидаги хорватиялик эркак бўлиб, у компанияга иш сўраб келганини, салонда калитни кўриб, машинани олиб кетишга қарор қилганини айтган.
Компания раҳбари эркак устидан шахсан шикоят қилмаслигини билдирган. Бироқ автомобиль қиймати юқори бўлгани сабабли ҳуқуқий жараён полиция ва прокуратура томонидан давом эттирилиши айтилган. Ўғирланган Bugatti Chiron бироз шикастланган бўлиб, таъмирланиши керак.
Воқеадан кейин Мате Римац энди автомобилларининг калитини салонда қолдирмаслигини маълум қилган.
Изоҳлар 0
…