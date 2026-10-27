АҚШ кафолатлари заифлашди — Франция Европа бўйлаб ядровий миссияни кенгайтирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг глобал хавфсизлик кафолатларига бўлган ишонч пасайиши муносабати билан Франсия Европа мудофаа тизимидаги ўз ролини сезиларли даражада кенгайтирмоқда.
- Ушбу стратегик режа доирасида Франсиянинг ядровий қурол ташишга мослаштирилган Дассаулт Рафале қирувчи самолётлари қитъанинг 10 та давлати ҳудудида жойлаштирилади.
АҚШнинг глобал хавфсизлик кафолатларига бўлган ишончнинг сусайиши фонида Европа қитъасининг мудофаа архитектурасида тарихий стратегик ўзгаришлар юз бермоқда. Нуфузли The Wall Street Journal нашри хабарига кўра, Франция расмий Парижнинг Европани ядровий таҳдидлардан ҳимоя қилиш тизимидаги етакчи ролини кескин кенгайтиришга киришди.
Мазкур режа доирасида Франция Ҳарбий-ҳаво кучларига қарашли, ядровий қурол ташишга мослаштирилган кўп мақсадли Dassault Rafale қирувчи самолётлари қитъанинг 10 та стратегик муҳим давлати ҳудудида босқичма-босқич жойлаштирилиши режалаштирилмоқда. Бу қадам Франциянинг Европадаги ҳарбий ҳозирлигини янги геосиёсий босқичга олиб чиқади.
Ядровий қалқон харитаси: Rafale самолётлари қаерларда базаланади?
Эълон қилинган маълумотларга кўра, Франция ядровий авиацияси Европанинг турли минтақаларини тўлиқ қамраб олувчи тармоққа айлантирилади:
Ғарбий Европа ядроси: Буюк Британия, Германия, Нидерландия ва Бельгия ҳудудлари;
Шимолий ва Скандинавия қаноти: Дания, Норвегия, Швеция ва Россия чегараларига яқин Финляндия базалари;
Шарқий ва Жанубий йўналиш: НАТОнинг шарқий форпости бўлган Польша ҳамда жанубий қанотни мустаҳкамловчи Греция ҳудуди.
Бундай жойлашув Европа қитъаси бўйлаб бир вақтнинг ўзида Шимолий қутбдан Ўртаер денгизигача бўлган масофада тезкор ядровий тўхтатувчи куч (детерренс) тизимини яратишга хизмат қилади.
Dassault Rafale қирувчиларининг асосий устунликлари
Франциянинг мазкур стратегик самолётлари юқори технологик имкониятлари ва ҳарбий самарадорлиги билан ажралиб туради:
Ядровий салоҳият: Самолёт махсус ядровий каллакларга эга қанотли ракеталарни ташиш ва юқори аниқликда нишонга етказиш қувватига эга;
Юқори манёврчанлик: Ҳаво жангида тезкор ҳаракатланиш ва рақибнинг ҳаво мудофааси чизиқларини осонликча ёриб ўтиш қобилияти;
Замонавий радиоэлектрон кураш тизимлари: Самолёт рақиб радарлари ва радиоэлектрон воситаларини чалғитувчи, ўзини мустақил ҳимоя қилувчи илғор ҳимоя комплекслари билан жиҳозланган;
Универсаллик: Бир вақтнинг ўзида ҳаводаги нишонларни йўқ қилиш, қуруқликдаги стратегик объектларга зарба бериш ва денгиз операцияларини бажариш имконияти.
Европа хавфсизлиги ва Франциянинг янги мақоми
Кўрсаткич ва мезонлар
Ҳарбий-стратегик тафсилотлар
Ҳодиса манбаси
The Wall Street Journal таҳлили
Асосий сабаб
АҚШ хавфсизлик кафолатларига ишончнинг пасайиши
Асосий ҳарбий восита
Dassault Rafale (Франция ҲҲК)
Бош хусусиятлари
Ядровий қурол, юқори манёврчанлик, РЭК тизимлари, универсаллик
Қамраб олинган 10 та давлат
Буюк Британия, Германия, Нидерландия, Бельгия, Польша, Греция, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания
Геосиёсий мақсад
«Европада Франциянинг янада кўпроқ ҳозирлиги» ва мустақил қитъа мудофаасини яратиш
Изоҳлар 0
…