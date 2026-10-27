АҚШ кафолатлари заифлашди — Франция Европа бўйлаб ядровий миссияни кенгайтирмоқда

·6·Дунё
АҚШ кафолатлари заифлашди — Франция Европа бўйлаб ядровий миссияни кенгайтирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг глобал хавфсизлик кафолатларига бўлган ишонч пасайиши муносабати билан Франсия Европа мудофаа тизимидаги ўз ролини сезиларли даражада кенгайтирмоқда.
  • Ушбу стратегик режа доирасида Франсиянинг ядровий қурол ташишга мослаштирилган Дассаулт Рафале қирувчи самолётлари қитъанинг 10 та давлати ҳудудида жойлаштирилади.

АҚШнинг глобал хавфсизлик кафолатларига бўлган ишончнинг сусайиши фонида Европа қитъасининг мудофаа архитектурасида тарихий стратегик ўзгаришлар юз бермоқда. Нуфузли The Wall Street Journal нашри хабарига кўра, Франция расмий Парижнинг Европани ядровий таҳдидлардан ҳимоя қилиш тизимидаги етакчи ролини кескин кенгайтиришга киришди.

Мазкур режа доирасида Франция Ҳарбий-ҳаво кучларига қарашли, ядровий қурол ташишга мослаштирилган кўп мақсадли Dassault Rafale қирувчи самолётлари қитъанинг 10 та стратегик муҳим давлати ҳудудида босқичма-босқич жойлаштирилиши режалаштирилмоқда. Бу қадам Франциянинг Европадаги ҳарбий ҳозирлигини янги геосиёсий босқичга олиб чиқади.

Ядровий қалқон харитаси: Rafale самолётлари қаерларда базаланади?

Эълон қилинган маълумотларга кўра, Франция ядровий авиацияси Европанинг турли минтақаларини тўлиқ қамраб олувчи тармоққа айлантирилади:

  • Ғарбий Европа ядроси: Буюк Британия, Германия, Нидерландия ва Бельгия ҳудудлари;

  • Шимолий ва Скандинавия қаноти: Дания, Норвегия, Швеция ва Россия чегараларига яқин Финляндия базалари;

  • Шарқий ва Жанубий йўналиш: НАТОнинг шарқий форпости бўлган Польша ҳамда жанубий қанотни мустаҳкамловчи Греция ҳудуди.

Бундай жойлашув Европа қитъаси бўйлаб бир вақтнинг ўзида Шимолий қутбдан Ўртаер денгизигача бўлган масофада тезкор ядровий тўхтатувчи куч (детерренс) тизимини яратишга хизмат қилади.

Dassault Rafale қирувчиларининг асосий устунликлари

Франциянинг мазкур стратегик самолётлари юқори технологик имкониятлари ва ҳарбий самарадорлиги билан ажралиб туради:

  • Ядровий салоҳият: Самолёт махсус ядровий каллакларга эга қанотли ракеталарни ташиш ва юқори аниқликда нишонга етказиш қувватига эга;

  • Юқори манёврчанлик: Ҳаво жангида тезкор ҳаракатланиш ва рақибнинг ҳаво мудофааси чизиқларини осонликча ёриб ўтиш қобилияти;

  • Замонавий радиоэлектрон кураш тизимлари: Самолёт рақиб радарлари ва радиоэлектрон воситаларини чалғитувчи, ўзини мустақил ҳимоя қилувчи илғор ҳимоя комплекслари билан жиҳозланган;

  • Универсаллик: Бир вақтнинг ўзида ҳаводаги нишонларни йўқ қилиш, қуруқликдаги стратегик объектларга зарба бериш ва денгиз операцияларини бажариш имконияти.

Европа хавфсизлиги ва Франциянинг янги мақоми

Кўрсаткич ва мезонлар

Ҳарбий-стратегик тафсилотлар

Ҳодиса манбаси

The Wall Street Journal таҳлили

Асосий сабаб

АҚШ хавфсизлик кафолатларига ишончнинг пасайиши

Асосий ҳарбий восита

Dassault Rafale (Франция ҲҲК)

Бош хусусиятлари

Ядровий қурол, юқори манёврчанлик, РЭК тизимлари, универсаллик

Қамраб олинган 10 та давлат

Буюк Британия, Германия, Нидерландия, Бельгия, Польша, Греция, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания

Геосиёсий мақсад

«Европада Франциянинг янада кўпроқ ҳозирлиги» ва мустақил қитъа мудофаасини яратиш

ФранцияDassault RafaleНАТОЕвропа хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилди9 сентябр 11:59“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)24 сентябр 17:48АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказдиАҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди23 сентябр 12:57Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?4 август 19:35Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)16 сентябр 09:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда