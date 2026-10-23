Найробида 18 қаватли бино қулаб тушди, вайроналар остида омон қолганлар қидирилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кения пойтахти Найроби шаҳрида қурилиши тугалланмаган 18 қаватли бино тўсатдан қулаб тушди.
- Бинонинг қуйи қаватларида савдо шохобчалари фаолият юритгани сабабли вайроналар остида одамлар қолган бўлиши мумкин.
- Айни пайтда Найроби фавқулодда хизматлари ва Кения Қизил Хоч жамияти ходимлари қутқарув ишларини олиб бормоқда.
- Мутахассислар ушбу фожиани қурилиш меъёрларининг бузилиши, коррупсия ва сифациз материаллардан фойдаланилгани билан боғламоқда.
Кения пойтахти Найроби шаҳрида 18 қаватли қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинонинг тўсатдан қулаб тушиши оқибатида йирик фавқулодда ҳолат юз берди. Ҳодиса жойида бетон бўлаклари ва буралиб кетган металл арматуралардан иборат улкан вайроналар уюми ҳосил бўлган. Вайроналар остида одамлар қолгани тахмин қилинмоқда.
Қуйи қаватларда одамлар бўлган: Фожиа тафсилотлари
Дастлабки маълумотларга кўра, бино тўлиқ фойдаланишга топширилмаган бўлса-да, унда ҳаёт давом этаётган эди:
Ишлаб турган савдо нуқталари: Бинонинг юқори қаватларида ҳали қурилиш ва пардозлаш ишлари кетаётган бўлишига қарамай, биринчи ва қуйи қаватларида савдо шохобчалари фаолият юритган;
Номаълум талофатлар: Ҳодиса юз берган вақтда савдо нуқталарида сотувчилар ва харидорлар бўлган бўлиши мумкин. Ҳозирча вайроналар остида қолганлар ва жароҳатланганларнинг аниқ сони очиқланмади.
Кечиктириб бўлмас қутқарув операцияси
Айни пайтда фожиа содир бўлган ҳудудда кенг кўламли қутқарув тадбирлари амалга оширилмоқда:
Махсус хизматлар жалб этилди: Воқеа жойида Найроби фавқулодда хизматлари бригадалари ҳамда Кения Қизил Хоч жамияти ходимлари фавқулодда тартибда иш олиб бормоқда;
Тирик қолганларни излаш: Қутқарувчилар оғир техникалар ва махсус ускуналар ёрдамида вайроналарни тозалаб, тирик қолган фуқароларни қутқаришга ҳаракат қилмоқда.
Қурилишдаги сурункали муаммо: Коррупция ва сифатсиз материаллар
Кениянинг тез суръатлар билан кенгаяётган шаҳарларида, хусусан, Найробида кўп қаватли турар жой ва тижорат биноларининг қулаши биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Мутахассислар бу каби ҳалокатларнинг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни қайд этмоқда:
Қурилиш меъёрлари ва хавфсизлик қоидаларининг қўпол равишда бузилиши;
Рухсатномалар беришдаги коррупция ва назоратнинг сустлиги;
Харажатларни қисқартириш мақсадида арзон ва сифатсиз қурилиш материалларидан фойдаланиш.
Ҳолат юзасидан маҳаллий ҳокимият ва полиция суриштирув ишларини бошлаган.
Изоҳлар 0
…