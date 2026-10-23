Найробида 18 қаватли бино қулаб тушди, вайроналар остида омон қолганлар қидирилмоқда

·50·Дунё
Найробида 18 қаватли бино қулаб тушди, вайроналар остида омон қолганлар қидирилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кения пойтахти Найроби шаҳрида қурилиши тугалланмаган 18 қаватли бино тўсатдан қулаб тушди.
  • Бинонинг қуйи қаватларида савдо шохобчалари фаолият юритгани сабабли вайроналар остида одамлар қолган бўлиши мумкин.
  • Айни пайтда Найроби фавқулодда хизматлари ва Кения Қизил Хоч жамияти ходимлари қутқарув ишларини олиб бормоқда.
  • Мутахассислар ушбу фожиани қурилиш меъёрларининг бузилиши, коррупсия ва сифациз материаллардан фойдаланилгани билан боғламоқда.

Кения пойтахти Найроби шаҳрида 18 қаватли қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинонинг тўсатдан қулаб тушиши оқибатида йирик фавқулодда ҳолат юз берди. Ҳодиса жойида бетон бўлаклари ва буралиб кетган металл арматуралардан иборат улкан вайроналар уюми ҳосил бўлган. Вайроналар остида одамлар қолгани тахмин қилинмоқда.

Қуйи қаватларда одамлар бўлган: Фожиа тафсилотлари

Дастлабки маълумотларга кўра, бино тўлиқ фойдаланишга топширилмаган бўлса-да, унда ҳаёт давом этаётган эди:

  • Ишлаб турган савдо нуқталари: Бинонинг юқори қаватларида ҳали қурилиш ва пардозлаш ишлари кетаётган бўлишига қарамай, биринчи ва қуйи қаватларида савдо шохобчалари фаолият юритган;

  • Номаълум талофатлар: Ҳодиса юз берган вақтда савдо нуқталарида сотувчилар ва харидорлар бўлган бўлиши мумкин. Ҳозирча вайроналар остида қолганлар ва жароҳатланганларнинг аниқ сони очиқланмади.

Кечиктириб бўлмас қутқарув операцияси

Айни пайтда фожиа содир бўлган ҳудудда кенг кўламли қутқарув тадбирлари амалга оширилмоқда:

  • Махсус хизматлар жалб этилди: Воқеа жойида Найроби фавқулодда хизматлари бригадалари ҳамда Кения Қизил Хоч жамияти ходимлари фавқулодда тартибда иш олиб бормоқда;

  • Тирик қолганларни излаш: Қутқарувчилар оғир техникалар ва махсус ускуналар ёрдамида вайроналарни тозалаб, тирик қолган фуқароларни қутқаришга ҳаракат қилмоқда.

Қурилишдаги сурункали муаммо: Коррупция ва сифатсиз материаллар

Кениянинг тез суръатлар билан кенгаяётган шаҳарларида, хусусан, Найробида кўп қаватли турар жой ва тижорат биноларининг қулаши биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Мутахассислар бу каби ҳалокатларнинг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни қайд этмоқда:

  • Қурилиш меъёрлари ва хавфсизлик қоидаларининг қўпол равишда бузилиши;

  • Рухсатномалар беришдаги коррупция ва назоратнинг сустлиги;

  • Харажатларни қисқартириш мақсадида арзон ва сифатсиз қурилиш материалларидан фойдаланиш.

Ҳолат юзасидан маҳаллий ҳокимият ва полиция суриштирув ишларини бошлаган.

НайробиКениябино қулашифавқулодда ҳолат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учрадиКенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учради3 октябр 16:57ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирди11 сентябр 17:33Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди21 август 08:07Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти5 июл 10:08Microsoft Кениядаги йирик маълумотлар маркази қурилишини тўхтатдиMicrosoft Кениядаги йирик маълумотлар маркази қурилишини тўхтатди11 май 12:51Истанбулда етти қаватли бино қулаб тушди, беш киши ҳалок бўлдиИстанбулда етти қаватли бино қулаб тушди, беш киши ҳалок бўлди10 октябр 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди