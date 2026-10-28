“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилиялик жангчи Карлос Пратес UFC чемпиони Ислом Махачевнинг фаолиятига нуқта қўйишини айтиб, уни ҳақиқий синовлардан қочишда айблади.
- Махачевнинг менежери Али Абдел-Азиз эса Пратесни ҳали чемпионлик даражасига етмаганини таъкидлаб, уни ортиқча шов-шув кўтармасликка чақирди.
- Пратес россиялик чемпионни январ ойида жанг қилишга чорлаб, ўзининг қатъий ниятини билдирди.
UFC дивизионида яна бир қизиқарли ва муросасиз қарама-қаршилик куртак очди. Россиялик енгилмас чемпион Ислом Махачевнинг таниқли менежери Али Абдель-Азиз ҳамда тез суръатлар билан кўтарилиб келаётган бразилиялик хавфли нокаутчи Карлос Пратес ўртасида ижтимоий тармоқларда очиқ ва кескин даҳанаки жанг юз берди.
Менежер россиялик чемпионнинг мероси дахлсиз эканини таъкидлаб даъвогарни босиқ бўлишга чақирган бўлса, Пратес бунга жавобан Махачевнинг даврини бутунлай якунлашга тайёрлигини билдирди.
«Камроқ гапир, у сени ёмон аҳволга солади»: Абдель-Азизнинг огоҳлантириши
UFC оламидаги энг таниқли менежерлардан бири бўлган Али Абдель-Азиз бразилиялик жангчининг даъволарини жиддий қабул қилмай, Ислом Махачевнинг мақомига эътибор қаратди:
«Сен ҳозирча шунчаки даъвогарсан»: Абдель-Азиз Пратесга ҳали чемпионлик даражасига чиқмаганини ва ортиқча шов-шув кўтармаслиги кераклигини эслатди;
Ўз даврининг энг буюги: «Ислом — чемпион ва эҳтимол, ўз даврининг энг буюк жангчиси. Камроқ гапир, чунки у сени октагонда ёмон аҳволга солиб қўяди. Сизларнинг ҳеч бирингиз унинг меросига ҳеч нарса қўша олмайсиз», — дея таъкидлади менежер;
Жанг қилиш фалсафаси: Алининг қайд этишича, Махачев камарни шунчаки ҳимоя қилмайди, балки спортга бўлган муҳаббати, иштиёқи ва миллионлаб мухлислар учун октагонга чиқади.
«Мен унинг меросига нуқта қўяман»: Пратеснинг дадил жавоби
Бразилиялик даъвогар ушбу гапларга нисбатан кескин муносабат билдириб, Ислом Махачевни ҳақиқий синовлардан қочаётганликда айблади:
Январдаги жанг чақириғи: «Агар Ислом ҳақиқатдан ҳам иштиёқ учун жанг қилаётган бўлса, январь ойида биринчи рақамли даъвогарга қарши жанг қиларди», — деди Пратес россиялик чемпионнинг режаларига шубҳа билан қараб;
Қатъий ваъда: Бразилиялик спортчи ўз сўзларини мухлислар ёдида сақлаб қолишни сўраб, якуний ҳукмини эълон қилди: «Мен унинг меросига ҳеч нарса қўшмайман — мен унинг меросига нуқта қўяман, биродар. Сўзларимни эслаб қолинг!»;
Босим остидаги келажак: Бу баёнотлар икки жангчи ўртасидаги бўлажак эҳтимолий тўқнашувга бўлган қизиқишни мислсиз даражада ошириб юборди.
Ислом Махачевнинг жамоаси ва Карлос Пратес ўртасида бошланган ушбу кескин баҳс яқин ойларда октагон ичида муҳим ва шиддатли чемпионлик тўқнашувига айланиши учун барча асосларни яратмоқда.
Изоҳлар 0
…