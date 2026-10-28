“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди

·55·Спорт
“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилиялик жангчи Карлос Пратес UFC чемпиони Ислом Махачевнинг фаолиятига нуқта қўйишини айтиб, уни ҳақиқий синовлардан қочишда айблади.
  • Махачевнинг менежери Али Абдел-Азиз эса Пратесни ҳали чемпионлик даражасига етмаганини таъкидлаб, уни ортиқча шов-шув кўтармасликка чақирди.
  • Пратес россиялик чемпионни январ ойида жанг қилишга чорлаб, ўзининг қатъий ниятини билдирди.

UFC дивизионида яна бир қизиқарли ва муросасиз қарама-қаршилик куртак очди. Россиялик енгилмас чемпион Ислом Махачевнинг таниқли менежери Али Абдель-Азиз ҳамда тез суръатлар билан кўтарилиб келаётган бразилиялик хавфли нокаутчи Карлос Пратес ўртасида ижтимоий тармоқларда очиқ ва кескин даҳанаки жанг юз берди.

Менежер россиялик чемпионнинг мероси дахлсиз эканини таъкидлаб даъвогарни босиқ бўлишга чақирган бўлса, Пратес бунга жавобан Махачевнинг даврини бутунлай якунлашга тайёрлигини билдирди.

«Камроқ гапир, у сени ёмон аҳволга солади»: Абдель-Азизнинг огоҳлантириши

UFC оламидаги энг таниқли менежерлардан бири бўлган Али Абдель-Азиз бразилиялик жангчининг даъволарини жиддий қабул қилмай, Ислом Махачевнинг мақомига эътибор қаратди:

  • «Сен ҳозирча шунчаки даъвогарсан»: Абдель-Азиз Пратесга ҳали чемпионлик даражасига чиқмаганини ва ортиқча шов-шув кўтармаслиги кераклигини эслатди;

  • Ўз даврининг энг буюги: «Ислом — чемпион ва эҳтимол, ўз даврининг энг буюк жангчиси. Камроқ гапир, чунки у сени октагонда ёмон аҳволга солиб қўяди. Сизларнинг ҳеч бирингиз унинг меросига ҳеч нарса қўша олмайсиз», — дея таъкидлади менежер;

  • Жанг қилиш фалсафаси: Алининг қайд этишича, Махачев камарни шунчаки ҳимоя қилмайди, балки спортга бўлган муҳаббати, иштиёқи ва миллионлаб мухлислар учун октагонга чиқади.

«Мен унинг меросига нуқта қўяман»: Пратеснинг дадил жавоби

Бразилиялик даъвогар ушбу гапларга нисбатан кескин муносабат билдириб, Ислом Махачевни ҳақиқий синовлардан қочаётганликда айблади:

  • Январдаги жанг чақириғи: «Агар Ислом ҳақиқатдан ҳам иштиёқ учун жанг қилаётган бўлса, январь ойида биринчи рақамли даъвогарга қарши жанг қиларди», — деди Пратес россиялик чемпионнинг режаларига шубҳа билан қараб;

  • Қатъий ваъда: Бразилиялик спортчи ўз сўзларини мухлислар ёдида сақлаб қолишни сўраб, якуний ҳукмини эълон қилди: «Мен унинг меросига ҳеч нарса қўшмайман — мен унинг меросига нуқта қўяман, биродар. Сўзларимни эслаб қолинг!»;

  • Босим остидаги келажак: Бу баёнотлар икки жангчи ўртасидаги бўлажак эҳтимолий тўқнашувга бўлган қизиқишни мислсиз даражада ошириб юборди.

Ислом Махачевнинг жамоаси ва Карлос Пратес ўртасида бошланган ушбу кескин баҳс яқин ойларда октагон ичида муҳим ва шиддатли чемпионлик тўқнашувига айланиши учун барча асосларни яратмоқда.

Ислом МахачевКарлос ПратесАли Абдель-АзизUFC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади“Ислом енгилмас эмас!”: Бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес Махачевни очиқ жангга чорлади30 сентябр 19:57«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди16 сентябр 15:52Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиМахачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзолади20 август 10:07Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!17 август 23:08Пратес рақибларига таҳдид қилди: «Сизларни тўғри “Оғриқ салтанати”га жўнатаман»Пратес рақибларига таҳдид қилди: «Сизларни тўғри “Оғриқ салтанати”га жўнатаман»5 август 21:26Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?9 август 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди