Қизидан айрилган аёл 800 нафар етим қизга она бўлди

·72·Дунё
Қизидан айрилган аёл 800 нафар етим қизга она бўлди

Ҳиндистонлик доктор Сароджини Агарвал қарийб 40 йил аввал Лакхнау шаҳрида саккиз ёшли қизи Манишани йўл-транспорт ҳодисасида йўқотади. Фарзандининг ўлимидан қаттиқ қайғурган аёл вақт ўтиши билан она меҳрига муҳтож бўлган бошқа қизларга ёрдам беришга қарор қилади.

У ёзган ҳикоялар, шеърлар ва романларидан тушган барча маблағни етим қизлар учун бошпана ташкил этишга сарфлайди. 1985 йилда уч хонали уйида Manisha Mandir номли масканни очади. У ерга дастлаб онасидан айрилган, ногиронлиги бор ва оғир шароитда қолган қизлар қабул қилинади. Кейинчалик кўчада қолган, ташлаб кетилган ва фоҳишахоналардан қутқарилган қизлар ҳам бошпанадан жой олади.

Ko'k saridagi ayol bir qator bo'lib o'tirgan bolalardan birini ovqatlantirmoqda.

Сароджини қизларнинг таълим олишига алоҳида эътибор қаратади. Масканда кутубхона, компьютер хонаси, ҳунармандчилик машғулотлари ва спорт майдончалари ташкил этилган. Унинг тарбияланувчилари орасида банк ходимлари, ўқитувчилар ва мактаб директорлари бор.

1985 йилдан буён аёл қарийб 800 нафар етим қизга ғамхўрлик қилган. Уларнинг кўпчилиги вояга етгач, бошқа қизларга ёрдам бериш учун масканга қайтиб келади.

Ёши катталашганига қарамай, Сароджини ҳали ҳам ташлаб кетилган болаларга ёрдам беришда давом этмоқда. Унинг айтишича, ҳар бир етим қизда ўз фарзанди Манишани кўради ва шу орқали унинг хотирасини сақлаб қолишга ҳаракат қилади.

Сароджини АгарвалМаниша МандирЛакхнауЭтим қизлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Токиода ўзбекистонлик етказиб берувчи вояга етмаган қизга тегажоғликда гумонланиб ушландиТокиода ўзбекистонлик етказиб берувчи вояга етмаган қизга тегажоғликда гумонланиб ушланди3 октябр 16:09Хитойда она 2 ёшда йўқотган ўғлини 32 йил давом этган изланиш орқали топдиХитойда она 2 ёшда йўқотган ўғлини 32 йил давом этган изланиш орқали топди4 октябр 18:3512 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатдиКеча 21:16Яқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаЯқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқда10 сентябр 13:13 Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикояси Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикояси16 август 17:22Таиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолдиТаиландда 19 ёшли россиялик талаба бедарак йўқолди31 август 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди