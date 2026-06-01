Чилида кулгили ҳолат: хизмат ити вице-адмирални “текшириб кўрди”

·741·Дунё
Чилида кулгили ҳолат: хизмат ити вице-адмирални “текшириб кўрди”

Чилида ҳарбий-денгиз флоти кинологлари битирув маросимида кутилмаган ва кулгили ҳолат юз берди. Наркотик моддаларни аниқлашга ўргатилган хизмат ити тадбир давомида бирданига вице-адмиралнинг шим чўнтагидан тишлаб олди.

Воқеа расмий маросим вақтида содир бўлган бўлиб, атрофдагиларни ҳайратда қолдирди. Ҳолат видеога олиниб, қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди ва фойдаланувчилар орасида турли мунозараларга сабаб бўлди.

Баъзи фойдаланувчилар буни ҳазил тариқасида қабул қилган бўлса, бошқалар итнинг бундай ҳаракати нимани англатиши мумкинлиги ҳақида турли тахминларни илгари сурди.

Шундан сўнг Чили ҳарбий-денгиз флоти расмий изоҳ билан чиқди. Баёнотда айтилишича, ушбу ҳолат итнинг ҳали ёшлиги, феъл-атвори ва маросим пайтидаги юқори ҳаяжони билан боғлиқ бўлиб, унда ҳеч қандай яширин маъно йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради