Исроил қамоғида оиласи ҳалок бўлганига ишонтирилган фаластинлик журналист оиласи билан учрашди (видео)
Ғазодаги «Шифо» шифохонасида ишлаётган вақтида ҳибсга олинган фаластинлик фотожурналист Шодий Абу Сидо қарийб 19 ойлик қамоқдан сўнг озодликка чиқди. У қамоқда бўлганида рафиқаси ва икки фарзанди ҳалок бўлгани ҳақида бир неча бор хабар берилгани сабабли ойлар давомида оиласидан айрилганига ишониб яшаган. Бу ҳақда Al Jazeera хабар берди.
Журналист 2024 йил 18 март куни Исроил кучлари томонидан «Шифо» шифохонасида ҳибсга олинган. Унинг айтишича, қамоқхона қоровуллари рафиқаси ва фарзандлари Ғазодаги бомбардимонлар оқибатида ҳалок бўлганини бир неча марта айтган.
Шодий Абу Сидо 2025 йил 13 октябрь куни Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги сулҳ келишуви доирасида озод қилинган. Ғазога қайтгач, у рафиқаси Ҳаноа Баҳлул ва икки фарзанди тирик эканини кўриб, қаттиқ ҳаяжонга тушган.
Журналистнинг рафиқаси уни кўриш учун югуриб келган. Абу Сидо эса яқинларини бағрига босиб, фарзандларининг юзларидан қайта-қайта ўпган. Унинг оиласи билан қайта кўришган лаҳзалари акс этган видео ижтимоий тармоқларда кўплаб инсонларнинг эътиборини тортди.
«Фарзандларимнинг овозини эшитдим. Уларнинг тириклигини кўриб, ҳайратдан ўзимни йўқотдим», — дея ҳикоя қилган журналист.
Изоҳлар 0
…