Исроил қамоғида оиласи ҳалок бўлганига ишонтирилган фаластинлик журналист оиласи билан учрашди (видео)

·2·Дунё
Исроил қамоғида оиласи ҳалок бўлганига ишонтирилган фаластинлик журналист оиласи билан учрашди (видео)

Ғазодаги «Шифо» шифохонасида ишлаётган вақтида ҳибсга олинган фаластинлик фотожурналист Шодий Абу Сидо қарийб 19 ойлик қамоқдан сўнг озодликка чиқди. У қамоқда бўлганида рафиқаси ва икки фарзанди ҳалок бўлгани ҳақида бир неча бор хабар берилгани сабабли ойлар давомида оиласидан айрилганига ишониб яшаган. Бу ҳақда Al Jazeera хабар берди.

Журналист 2024 йил 18 март куни Исроил кучлари томонидан «Шифо» шифохонасида ҳибсга олинган. Унинг айтишича, қамоқхона қоровуллари рафиқаси ва фарзандлари Ғазодаги бомбардимонлар оқибатида ҳалок бўлганини бир неча марта айтган.

Шодий Абу Сидо 2025 йил 13 октябрь куни Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги сулҳ келишуви доирасида озод қилинган. Ғазога қайтгач, у рафиқаси Ҳаноа Баҳлул ва икки фарзанди тирик эканини кўриб, қаттиқ ҳаяжонга тушган.

Журналистнинг рафиқаси уни кўриш учун югуриб келган. Абу Сидо эса яқинларини бағрига босиб, фарзандларининг юзларидан қайта-қайта ўпган. Унинг оиласи билан қайта кўришган лаҳзалари акс этган видео ижтимоий тармоқларда кўплаб инсонларнинг эътиборини тортди.

«Фарзандларимнинг овозини эшитдим. Уларнинг тириклигини кўриб, ҳайратдан ўзимни йўқотдим», — дея ҳикоя қилган журналист.

Шодий Абу СидоҒазоИсроил-ҲАМАС можаросиШифо шифохонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдир7 сентябр 20:53Исроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзувиИсроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзуви26 июл 17:04Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55PFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиPFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирди2 июл 12:46Туркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқдаТуркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқда22 август 17:07Нетаняҳу Ғазо ҳудудини босиб олишни кенгайтиришга кўрсатма бердиНетаняҳу Ғазо ҳудудини босиб олишни кенгайтиришга кўрсатма берди29 май 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди