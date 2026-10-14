Ҳафтасига 3 кун ишлаб, 4 кун дам олиш: Германия канцлери янги иш тартибини таклиф қилди

·64·Дунё
Ҳафтасига 3 кун ишлаб, 4 кун дам олиш: Германия канцлери янги иш тартибини таклиф қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия канслери Фридрих Мерс ҳафтасига 3 кун 12 соатдан ишлаш ва 4 кун дам олиш моделини қўллаб-қувватлашини билдирди.
  • Ушбу модел иш вақтини кунлик эмас, ҳафталик ҳисобда белгилашни назарда тутади, бу эса ходимларга ўз вақтини қулай тақсимлаш ва оиласи билан кўпроқ вақт ўтказиш имконини беради.
  • Германия президенти Франк-Валтер Штайнмаер 13 октябр куни Александер Швайсерни янги Меҳнат ва ижтимоий масалалар вазири этиб тайинлади.

Германия канцлери Фридрих Мерц меҳнат тизимида мослашувчанликни ошириш ва ходимлар учун янги имкониятлар яратиш мақсадида ҳафтасига 3 кун 12 соатдан ишлаб, қолган 4 кунни тўлиқ дам олишга ажратиш моделини қўллаб-қувватлашини билдирди. Канцлер иш вақтининг максимал чегарасини кунлик эмас, ҳафталик ҳисобда белгилашни кўзда тутувчи янги қонун лойиҳасини тезроқ қабул қилиш тарафдори эканини маълум қилди.

DW нашри берган хабарга кўра, Мерц 13 октябрь куни Берлинда Германия иш берувчилар уюшмалари федерал бирлашмаси (BDA) томонидан ташкил этилган «Иш берувчилар куни» анжуманида сўзга чиқиб, меҳнат муносабатларини замон талабларига мослаштириш зарурлигини таъкидлади.

«Кетма-кет 12 соатдан 3 кун ишлаш — оила учун кўпроқ вақт демакдир»

Канцлер ўз нутқида халқаро тажрибага эътибор қаратиб, узоқ иш соатларига эскича қарашларни қайта кўриб чиқишга чақирди:

  • Халқаро компаниялар тажрибаси: «Шундай халқаро корхоналар борки, уларда кетма-кет 12 соатдан ишлашади. Ҳафтасига уч марта шундай ишлайсиз, кейин эса — етарли, қолган кунлар дам олишга ажратилади», — деди Германия раҳбари;

  • Эксплуатация эмас, балки қулайлик: Мерц кунига 8 соатдан ортиқ ишлашни автоматик тарзда эксплуатация деб баҳолаш нотўғри эканини, бундай мослашувчан жадвал ходимларга ўз вақтини қулай тақсимлаш ва оиласи даврасида кўпроқ бўлиш имконини беришини қайд этди;

  • Кунлик чекловлардан ҳафталикка ўтиш: Тайёрланаётган қонун лойиҳасига кўра, иш соатларининг кунлик чегараси бекор қилиниб, ҳафталик максимал чеклов жорий этилади. Бу эса ҳар бир корхона ва ходимга ўзига мос индивидуал жадвал тузишга йўл очади.

Шартномалар эркинлиги ва раҳбарларни бўшатиш тизими

Канцлер нафақат иш вақти, балки меҳнат қонунчилигидаги бошқа бюрократик чекловларни ҳам енгиллаштириш ташаббуси билан чиқди:

  • Муддатли шартномалар: Иш берувчиларга ходимлар билан муддатли меҳнат шартномалари тузишда кенгроқ ҳуқуқ ва эркинлик бериш таклиф қилинмоқда;

  • Топ-менежерлар масаласи: Юқори лавозимдаги бошқарувчиларни (менежерларни) ишдан бўшатиш жараёни ва тартибини сезиларли даражада соддалаштириш назарда тутилмоқда.

Ислоҳотлар янги вазир зиммасида

Мазкур муҳим меҳнат қонунчилиги ва кутилаётган пенсия ислоҳоти Германиянинг янги тайинланган раҳбарияти томонидан якунига етказилади:

  • Янги вазир тайинланди: Германия президенти Франк-Валтер Штайнмайер 13 октябрь куни илгари Рейнланд-Пфальц ери ҳукуматига раҳбарлик қилган Александер Швайцерни Меҳнат ва ижтимоий масалалар вазири этиб расман тайинлади;

  • Аввалги вазирнинг истеъфоси: Собиқ вазир Бербель Бас оғир шахсий ҳолатлар туфайли ўз вазифаларини тўлиқ бажара олмаётганини маълум қилиб, 12 октябрдан вазирлик ва Социал-демократик партия ҳамраиси лавозимини тарк этган эди.

Агар мазкур қонун лойиҳаси парламент томонидан маъқулланса, Германия Европа Иттифоқида иш ҳафтасини энг мослашувчан ва эркин шакллантирувчи давлатлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Фридрих МерцBDAАлександер ШвайцерГермания иш ҳафтаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи22 сентябр 17:04Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлари29 июл 15:24Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)31 июл 21:57Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиМерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчи29 август 22:49Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиЭстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлди3 сентябр 15:09Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиГерманиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабаси7 сентябр 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда