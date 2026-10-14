Ҳафтасига 3 кун ишлаб, 4 кун дам олиш: Германия канцлери янги иш тартибини таклиф қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия канслери Фридрих Мерс ҳафтасига 3 кун 12 соатдан ишлаш ва 4 кун дам олиш моделини қўллаб-қувватлашини билдирди.
- Ушбу модел иш вақтини кунлик эмас, ҳафталик ҳисобда белгилашни назарда тутади, бу эса ходимларга ўз вақтини қулай тақсимлаш ва оиласи билан кўпроқ вақт ўтказиш имконини беради.
- Германия президенти Франк-Валтер Штайнмаер 13 октябр куни Александер Швайсерни янги Меҳнат ва ижтимоий масалалар вазири этиб тайинлади.
Германия канцлери Фридрих Мерц меҳнат тизимида мослашувчанликни ошириш ва ходимлар учун янги имкониятлар яратиш мақсадида ҳафтасига 3 кун 12 соатдан ишлаб, қолган 4 кунни тўлиқ дам олишга ажратиш моделини қўллаб-қувватлашини билдирди. Канцлер иш вақтининг максимал чегарасини кунлик эмас, ҳафталик ҳисобда белгилашни кўзда тутувчи янги қонун лойиҳасини тезроқ қабул қилиш тарафдори эканини маълум қилди.
DW нашри берган хабарга кўра, Мерц 13 октябрь куни Берлинда Германия иш берувчилар уюшмалари федерал бирлашмаси (BDA) томонидан ташкил этилган «Иш берувчилар куни» анжуманида сўзга чиқиб, меҳнат муносабатларини замон талабларига мослаштириш зарурлигини таъкидлади.
«Кетма-кет 12 соатдан 3 кун ишлаш — оила учун кўпроқ вақт демакдир»
Канцлер ўз нутқида халқаро тажрибага эътибор қаратиб, узоқ иш соатларига эскича қарашларни қайта кўриб чиқишга чақирди:
Халқаро компаниялар тажрибаси: «Шундай халқаро корхоналар борки, уларда кетма-кет 12 соатдан ишлашади. Ҳафтасига уч марта шундай ишлайсиз, кейин эса — етарли, қолган кунлар дам олишга ажратилади», — деди Германия раҳбари;
Эксплуатация эмас, балки қулайлик: Мерц кунига 8 соатдан ортиқ ишлашни автоматик тарзда эксплуатация деб баҳолаш нотўғри эканини, бундай мослашувчан жадвал ходимларга ўз вақтини қулай тақсимлаш ва оиласи даврасида кўпроқ бўлиш имконини беришини қайд этди;
Кунлик чекловлардан ҳафталикка ўтиш: Тайёрланаётган қонун лойиҳасига кўра, иш соатларининг кунлик чегараси бекор қилиниб, ҳафталик максимал чеклов жорий этилади. Бу эса ҳар бир корхона ва ходимга ўзига мос индивидуал жадвал тузишга йўл очади.
Шартномалар эркинлиги ва раҳбарларни бўшатиш тизими
Канцлер нафақат иш вақти, балки меҳнат қонунчилигидаги бошқа бюрократик чекловларни ҳам енгиллаштириш ташаббуси билан чиқди:
Муддатли шартномалар: Иш берувчиларга ходимлар билан муддатли меҳнат шартномалари тузишда кенгроқ ҳуқуқ ва эркинлик бериш таклиф қилинмоқда;
Топ-менежерлар масаласи: Юқори лавозимдаги бошқарувчиларни (менежерларни) ишдан бўшатиш жараёни ва тартибини сезиларли даражада соддалаштириш назарда тутилмоқда.
Ислоҳотлар янги вазир зиммасида
Мазкур муҳим меҳнат қонунчилиги ва кутилаётган пенсия ислоҳоти Германиянинг янги тайинланган раҳбарияти томонидан якунига етказилади:
Янги вазир тайинланди: Германия президенти Франк-Валтер Штайнмайер 13 октябрь куни илгари Рейнланд-Пфальц ери ҳукуматига раҳбарлик қилган Александер Швайцерни Меҳнат ва ижтимоий масалалар вазири этиб расман тайинлади;
Аввалги вазирнинг истеъфоси: Собиқ вазир Бербель Бас оғир шахсий ҳолатлар туфайли ўз вазифаларини тўлиқ бажара олмаётганини маълум қилиб, 12 октябрдан вазирлик ва Социал-демократик партия ҳамраиси лавозимини тарк этган эди.
Агар мазкур қонун лойиҳаси парламент томонидан маъқулланса, Германия Европа Иттифоқида иш ҳафтасини энг мослашувчан ва эркин шакллантирувчи давлатлардан бирига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…