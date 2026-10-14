Германия минглаб сурияликларни ватанига қайтармоқда: Депортация қилиш бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия минглаб суриялик қочқинларни депортация қилишни бошлади, уларнинг мақоми бекор қилиниб, ватанига қайтиши хавфсиз деб топилди.
- Бу қарор Суриядаги сиёсий ва ҳарбий вазиятнинг ўзгариши, жумладан, Башар Асад режимининг қулаши билан изоҳланмоқда.
- Қоидабузарлар ва саёҳат қилганлар биринчи навбатда депортация қилинади, бу эса Германия буджетига йилига 6 миллиард евро тежаш имконини беради.
Германия ҳукумати мамлакатда истиқомат қилувчи минглаб суриялик фуқароларни қочқинлик мақомидан маҳрум этиш ва уларни ўз ватанига мажбурий депортация қилиш жараёнига старт берди. Германиянинг нуфузли Bild нашри хабарига кўра, Миграция ва қочқинлар бўйича федерал идораси (BAMF) сентябрь ойида минглаб сурияликларга уларнинг мақоми расман бекор қилингани ва депортацияга тўсиқ йўқлиги ҳақида расмий билдиришномалар юборган.
Расмий Берлин ушбу қарорни Суриядаги сиёсий ва ҳарбий вазиятнинг тубдан ўзгаргани ҳамда эндиликда фуқароларнинг у ерга қайтиши хавфсиз экани билан изоҳламоқда.
Кимлар биринчи навбатда депортация қилинади?
BAMF қарори билан қочқинлик мақомидан маҳрум этилганлар доираси белгилаб олинди:
Қоидабузарлар ва саёҳат қилганлар: Махсус огоҳлантириш хатлари биринчи навбатда полиция назоратига тушган, жиноят ёки ҳуқуқбузарлик содир этган ҳамда Германиядан вақтинча чиқиб, яна қайтиб келган сурияликларга юборилди;
Расмий ҳуқуқий формулировка: Юборилган хатларда «тақдим этилган қочқин мақоми бекор қилинади», «қўшимча ҳимоя мақоми берилмайди» ҳамда «қонунга мувофиқ депортация қилишга ҳеч қандай тўсиқ мавжуд эмас» деган хулосалар акс этган;
Ҳимоя ҳуқуқининг тўхтатилиши: Мақоми бекор қилинган шахслар эндиликда Германия ҳудудида қонуний қолиш ва ижтимоий имтиёзлардан фойдаланиш ҳуқуқини йўқотади.
Германиянинг асосий далили: «Сурияда уруш тугади»
Федерал миграция идораси мазкур қарорни Суриядаги янги геосиёсий воқелик билан асосламоқда:
Асад режими ағдарилди: 2024 йил декабрь ойида Башар Асад режими қулагач, фуқаролар уруши расман якунланган, ҳокимиятга келган ўтиш даври ҳукумати эса мамлакатнинг катта қисмини назорат қилиб, халқаро тан олинган;
1,5 миллиондан ортиқ одам қайтди: БМТнинг Қочқинлар бўйича Олий комиссарлиги маълумотларига кўра, режим қулаганидан кейин 1,5 миллиондан зиёд сурияликлар аллақачон ўз уйларига ихтиёрий равишда қайтиб бўлган;
Ҳокимиятга муқобил йўқ: Ҳудудда турли жангари гуруҳлар айрим хавфларни туғдираётган бўлса-да, улар амалдаги давлат тузилмасига жиддий таҳдид эмаслиги қайд этилмоқда.
Канцлер Мерц режаси ва 6 миллиард евро иқтисод
Суриялик қочқинларни ватанига қайтариш Германиянинг янги раҳбарияти учун устувор сиёсий мақсадга айланган:
80 фоиз қочқинни қайтариш мақсади: Германияда айни пайтда жами 915 минг нафар суриялик истиқомат қилади, уларнинг 415 мингдан ортиғи бевосита давлат бюджетидан ижтимоий нафақа олиб яшамоқда;
Миграция сиёсати: Баҳорда канцлер Фридрих Мерц суриялик қочқинларнинг камида 80 фоизини босқичма-босқич ватанига қайтариш вазифасини қўйган эди;
Бюджетга улкан фойда: Германия Солиқ тўловчилар ассоциацияси ҳисоб-китобларига кўра, ушбу депортация жараёни муваффақиятли амалга оширилса, давлат ғазнасига йилига 6 миллиард евро атрофида маблағ тежаб қолинади.
Мазкур кенг кўламли ташаббус Германия ва бутун Европа бўйлаб миграция инқирозига барҳам беришдаги энг йирик ва ҳал қилувчи сиёсий қадамлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…