Германия минглаб сурияликларни ватанига қайтармоқда: Депортация қилиш бошланди

·60·Дунё
Германия минглаб сурияликларни ватанига қайтармоқда: Депортация қилиш бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия минглаб суриялик қочқинларни депортация қилишни бошлади, уларнинг мақоми бекор қилиниб, ватанига қайтиши хавфсиз деб топилди.
  • Бу қарор Суриядаги сиёсий ва ҳарбий вазиятнинг ўзгариши, жумладан, Башар Асад режимининг қулаши билан изоҳланмоқда.
  • Қоидабузарлар ва саёҳат қилганлар биринчи навбатда депортация қилинади, бу эса Германия буджетига йилига 6 миллиард евро тежаш имконини беради.

Германия ҳукумати мамлакатда истиқомат қилувчи минглаб суриялик фуқароларни қочқинлик мақомидан маҳрум этиш ва уларни ўз ватанига мажбурий депортация қилиш жараёнига старт берди. Германиянинг нуфузли Bild нашри хабарига кўра, Миграция ва қочқинлар бўйича федерал идораси (BAMF) сентябрь ойида минглаб сурияликларга уларнинг мақоми расман бекор қилингани ва депортацияга тўсиқ йўқлиги ҳақида расмий билдиришномалар юборган.

Расмий Берлин ушбу қарорни Суриядаги сиёсий ва ҳарбий вазиятнинг тубдан ўзгаргани ҳамда эндиликда фуқароларнинг у ерга қайтиши хавфсиз экани билан изоҳламоқда.

Кимлар биринчи навбатда депортация қилинади?

BAMF қарори билан қочқинлик мақомидан маҳрум этилганлар доираси белгилаб олинди:

  • Қоидабузарлар ва саёҳат қилганлар: Махсус огоҳлантириш хатлари биринчи навбатда полиция назоратига тушган, жиноят ёки ҳуқуқбузарлик содир этган ҳамда Германиядан вақтинча чиқиб, яна қайтиб келган сурияликларга юборилди;

  • Расмий ҳуқуқий формулировка: Юборилган хатларда «тақдим этилган қочқин мақоми бекор қилинади», «қўшимча ҳимоя мақоми берилмайди» ҳамда «қонунга мувофиқ депортация қилишга ҳеч қандай тўсиқ мавжуд эмас» деган хулосалар акс этган;

  • Ҳимоя ҳуқуқининг тўхтатилиши: Мақоми бекор қилинган шахслар эндиликда Германия ҳудудида қонуний қолиш ва ижтимоий имтиёзлардан фойдаланиш ҳуқуқини йўқотади.

Германиянинг асосий далили: «Сурияда уруш тугади»

Федерал миграция идораси мазкур қарорни Суриядаги янги геосиёсий воқелик билан асосламоқда:

  • Асад режими ағдарилди: 2024 йил декабрь ойида Башар Асад режими қулагач, фуқаролар уруши расман якунланган, ҳокимиятга келган ўтиш даври ҳукумати эса мамлакатнинг катта қисмини назорат қилиб, халқаро тан олинган;

  • 1,5 миллиондан ортиқ одам қайтди: БМТнинг Қочқинлар бўйича Олий комиссарлиги маълумотларига кўра, режим қулаганидан кейин 1,5 миллиондан зиёд сурияликлар аллақачон ўз уйларига ихтиёрий равишда қайтиб бўлган;

  • Ҳокимиятга муқобил йўқ: Ҳудудда турли жангари гуруҳлар айрим хавфларни туғдираётган бўлса-да, улар амалдаги давлат тузилмасига жиддий таҳдид эмаслиги қайд этилмоқда.

Канцлер Мерц режаси ва 6 миллиард евро иқтисод

Суриялик қочқинларни ватанига қайтариш Германиянинг янги раҳбарияти учун устувор сиёсий мақсадга айланган:

  • 80 фоиз қочқинни қайтариш мақсади: Германияда айни пайтда жами 915 минг нафар суриялик истиқомат қилади, уларнинг 415 мингдан ортиғи бевосита давлат бюджетидан ижтимоий нафақа олиб яшамоқда;

  • Миграция сиёсати: Баҳорда канцлер Фридрих Мерц суриялик қочқинларнинг камида 80 фоизини босқичма-босқич ватанига қайтариш вазифасини қўйган эди;

  • Бюджетга улкан фойда: Германия Солиқ тўловчилар ассоциацияси ҳисоб-китобларига кўра, ушбу депортация жараёни муваффақиятли амалга оширилса, давлат ғазнасига йилига 6 миллиард евро атрофида маблағ тежаб қолинади.

Мазкур кенг кўламли ташаббус Германия ва бутун Европа бўйлаб миграция инқирозига барҳам беришдаги энг йирик ва ҳал қилувчи сиёсий қадамлардан бири бўлиши кутилмоқда.

ГерманияСурияBAMFФридрих Мерц
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳафтасига 3 кун ишлаб, 4 кун дам олиш: Германия канцлери янги иш тартибини таклиф қилдиҲафтасига 3 кун ишлаб, 4 кун дам олиш: Германия канцлери янги иш тартибини таклиф қилдиБугун 09:33«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи22 сентябр 17:04Европада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиЕвропада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиБугун 20:56АҚШда аттракциондан эркак тушиб кетиб ҳалок бўлди, 9 таси ёпилдиАҚШда аттракциондан эркак тушиб кетиб ҳалок бўлди, 9 таси ёпилдиБугун 20:32Сув остидан чиққан 4 минг йиллик сир: Буюк Британияда кутилмаган археологик сенсацияСув остидан чиққан 4 минг йиллик сир: Буюк Британияда кутилмаган археологик сенсацияБугун 19:56Олмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз бердиОлмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз бердиБугун 19:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди