Усмон Нурмагомедов Илия Топурия ва Жастин Гэтжи жанги ҳақида гапирди

·157·Спорт
Усмон Нурмагомедов Илия Топурия ва Жастин Гэтжи жанги ҳақида гапирди
Аудио версияси

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг асл ишқибозлари ва кучли тўқнашувлар интизорлари учун жуда қизиқарли ва баҳс-мунозараларга бой янгилик етиб келди. Енгил вазн тоифасида PFL чемпиони, маҳоратли ва мағлубиятсиз жангчи Усмон Нурмагомедов яқинлашиб келаётган энг шов-шувли қарама-қаршиликлардан бири — амалдаги UFC камари соҳиби Илия Топурия ҳамда америкалик тажрибали «ҳайлайт» Жастин Гэтжи ўртасидаги бўлажак жанг юзасидан ўз таҳлилий мулоҳазаларини ўртоқлашди.

Нурмагомедов нима учун Гэтжининг имкониятларини юқори баҳоламоқда?

Таниқли «ММА Junkie» спорт нашрига берган эксклюзив интервьюсида Россиялик чемпион бўлажак жангда нима сабабдан америкалик жангчининг қўли баланд келишига ишонаётганини батафсил очиқлаб берди. Унинг фикрича, Топуриянинг устидан ғалаба қозониш учун қандайдир ғайритабиий режа тузиш шарт эмас:

«Менинг шахсий фикримча, бу баҳсда Жастин Гэтжи зафар қучади. Сабаби, Топурияга қарши октагонга чиқиш учун жуда ўзига хос маҳорат ёки ноодатий тактика талаб этилмайди. Бунинг учун шунчаки гиламда яхши курашиш, унинг оёқларига тинимсиз лоу-кик (зарбалар) йўллаш ва жанг давомида доимий фаол ҳаракатда бўлиш кифоя қилади», — дейди Усмон Нурмагомедов.

«Топурия бир неча раунддан сўнг чарчаб қолади»

Усмон Нурмагомедов Илия Топуриянинг жанг олиб бориш услубидаги заиф жиҳатларни ҳам санаб ўтди. Унинг таъкидлашича, Илия асосан тик турган ҳолатда («стойка»да) кучли ва оғир зарбалар беришни хуш кўради. Бироқ бу тактика узоққа чўзилган жангларда унга панд бериши мумкин:

Жангчининг кучли томони

Заиф томони (Усмон талқинида)

Илия Топурия — тик туриб кучли зарба беради.

Бир неча раундлик шиддатли давом этган босимдан сўнг тез чарчайди ва кучли зарбалар сериясини тўхтатади.

Нурмагомедов сўзини исботлаш учун амалдаги чемпионнинг илк қадамларини мисол қилиб келтирди: «Мен Илиянинг илк дебют жангини диққат билан кузатгандим. Ўшанда рақиби уни партерга (курашга) тортиб, ҳолдан тойдирди. Якунда Топурия очколар ҳисобига ғалаба қозонган бўлса-да, рақибини муддатидан олдин нокаутга учрата олмаган эди».

Тарихий қарама-қаршилик қачон ва қаерда бўлади?

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, дунё ММА мухлислари диққат марказида турган Илия Топурия ва Жастин Гэтжи ўртасидаги ушбу ўта шиддатли ҳамда муросасиз кечиши кутилаётган супер тўқнашув шу йилнинг 15 июнь куни Оқ Уйда бўлиб ўтади. Айни дамда ҳар икки жангчи ҳам ўз фаолиятидаги энг муҳим жанглардан бирига қизғин ҳозирлик кўрмоқда.

Октагон оламидаги энг сўнгги кутилмаган янгиликлар, чемпионлик камарлари учун баҳслар ва севимли спортчиларингизнинг берган баёнотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди