Усмон Нурмагомедов Илия Топурия ва Жастин Гэтжи жанги ҳақида гапирди
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламининг асл ишқибозлари ва кучли тўқнашувлар интизорлари учун жуда қизиқарли ва баҳс-мунозараларга бой янгилик етиб келди. Енгил вазн тоифасида PFL чемпиони, маҳоратли ва мағлубиятсиз жангчи Усмон Нурмагомедов яқинлашиб келаётган энг шов-шувли қарама-қаршиликлардан бири — амалдаги UFC камари соҳиби Илия Топурия ҳамда америкалик тажрибали «ҳайлайт» Жастин Гэтжи ўртасидаги бўлажак жанг юзасидан ўз таҳлилий мулоҳазаларини ўртоқлашди.
Нурмагомедов нима учун Гэтжининг имкониятларини юқори баҳоламоқда?
Таниқли «ММА Junkie» спорт нашрига берган эксклюзив интервьюсида Россиялик чемпион бўлажак жангда нима сабабдан америкалик жангчининг қўли баланд келишига ишонаётганини батафсил очиқлаб берди. Унинг фикрича, Топуриянинг устидан ғалаба қозониш учун қандайдир ғайритабиий режа тузиш шарт эмас:
«Менинг шахсий фикримча, бу баҳсда Жастин Гэтжи зафар қучади. Сабаби, Топурияга қарши октагонга чиқиш учун жуда ўзига хос маҳорат ёки ноодатий тактика талаб этилмайди. Бунинг учун шунчаки гиламда яхши курашиш, унинг оёқларига тинимсиз лоу-кик (зарбалар) йўллаш ва жанг давомида доимий фаол ҳаракатда бўлиш кифоя қилади», — дейди Усмон Нурмагомедов.
«Топурия бир неча раунддан сўнг чарчаб қолади»
Усмон Нурмагомедов Илия Топуриянинг жанг олиб бориш услубидаги заиф жиҳатларни ҳам санаб ўтди. Унинг таъкидлашича, Илия асосан тик турган ҳолатда («стойка»да) кучли ва оғир зарбалар беришни хуш кўради. Бироқ бу тактика узоққа чўзилган жангларда унга панд бериши мумкин:
Жангчининг кучли томони
Заиф томони (Усмон талқинида)
Илия Топурия — тик туриб кучли зарба беради.
Бир неча раундлик шиддатли давом этган босимдан сўнг тез чарчайди ва кучли зарбалар сериясини тўхтатади.
Нурмагомедов сўзини исботлаш учун амалдаги чемпионнинг илк қадамларини мисол қилиб келтирди: «Мен Илиянинг илк дебют жангини диққат билан кузатгандим. Ўшанда рақиби уни партерга (курашга) тортиб, ҳолдан тойдирди. Якунда Топурия очколар ҳисобига ғалаба қозонган бўлса-да, рақибини муддатидан олдин нокаутга учрата олмаган эди».
Тарихий қарама-қаршилик қачон ва қаерда бўлади?
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, дунё ММА мухлислари диққат марказида турган Илия Топурия ва Жастин Гэтжи ўртасидаги ушбу ўта шиддатли ҳамда муросасиз кечиши кутилаётган супер тўқнашув шу йилнинг 15 июнь куни Оқ Уйда бўлиб ўтади. Айни дамда ҳар икки жангчи ҳам ўз фаолиятидаги энг муҳим жанглардан бирига қизғин ҳозирлик кўрмоқда.
Октагон оламидаги энг сўнгги кутилмаган янгиликлар, чемпионлик камарлари учун баҳслар ва севимли спортчиларингизнинг берган баёнотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…