Месси нега Аргентина футбол ассоциацияси билан алоқаларини узди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) раҳбарияти билан ўз қиёфасидан рухсациз тижорий мақсадларда фойдаланилгани сабабли муносабатларни узди.
- Футболчи президент Клаудио Тапия ва ғазначи Пабло Товижино томонидан унинг суратини рухсациз реклама лойиҳаларига қўллашга йўл қўйилганидан норози бўлди.
Лионель Месси ва Аргентина футбол ассоциацияси (AFA) раҳбарияти ўртасида жиддий келишмовчилик юзага келгани айтилмоқда. Журналист Николас Виняскининг маълум қилишича, аргентиналик юлдуз ташкилот президенти Клаудио Тапия ва ғазначи Пабло Товижино билан шахсий ҳамда ишбилармонлик муносабатларини тўхтатишга қарор қилган.
Можарога футболчининг суратидан тижорий мақсадларда фойдаланилиши сабаб бўлган. Энг қизиғи, бу ҳолат Мессининг эксклюзив реклама шартномаси билан ҳам боғлиқ бўлиб чиқди.
Мессининг адвокатлари AFAга расмий талаб юбормоқчи
A24 нашри журналист Николас Виняскининг WiFi дастурида айтган сўзларини келтирмоқда. Унинг таъкидлашича, Месси адвокатларига ўз қиёфасидан унинг розилигисиз тижорий лойиҳаларда фойдаланишни тўхтатиш бўйича AFAга расмий хат тайёрлашни топширган.
«Месси адвокатларига Аргентина футболига алоқаси бўлмаган бизнес лойиҳаларида унинг қиёфасидан даромад олиш мақсадида фойдаланишни тўхтатиш талаби билан AFAга расмий хат тайёрлашни топширди», — деди Виняски.
Журналистнинг маълумотига кўра, футболчи ассоциация раҳбариятидан айнан шу масала юзасидан норози бўлган.
Michelob билан шартнома можарони кучайтирди
Келишмовчиликнинг асосий сабабларидан бири Мессининг Американинг Michelob пиво бренди билан тузган эксклюзив ҳамкорлик шартномаси бўлган.
Бироқ Аргентина миллий жамоасига ҳомийлик қилувчи маҳаллий компания ҳам футболчининг суратидан реклама мақсадида фойдаланган. Бу эса Michelob вакилларининг норозилигига сабаб бўлган. Улар Мессининг атрофидагилардан вазиятга изоҳ беришни талаб қилган.
Виняскининг айтишича, Месси ушбу реклама ҳақида олдиндан хабардор бўлмаган. Унинг суратидан фойдаланишга эса AFA президенти Клаудио Тапия рухсат берган.
Месси ва AFA ўртасидаги муносабатлар қандай якун топади?
Ҳозирча Аргентина футбол ассоциацияси раҳбарияти ушбу хабарларга расмий муносабат билдирмаган. Шу сабабли Месси ва ташкилот ўртасидаги келишмовчиликнинг кейинги босқичи қандай кечиши номаълум.
Эслатиб ўтамиз, Месси 2026 йил август ойида Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилган эди.
Агар журналист келтирган маълумотлар тасдиқланса, бу можаро футболчининг фақат спорт фаолиятига эмас, балки унинг шахсий бренди ва тижорий ҳуқуқларига ҳам дахлдор жиддий келишмовчиликка айланиши мумкин. Зеро, Месси каби жаҳон миқёсидаги юлдуз учун унинг номи ва қиёфасидан қандай мақсадларда фойдаланилиши катта аҳамиятга эга.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…