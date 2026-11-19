Хвича Кварацхелия «Йил одами» деб топилди: у қандай эътирофга сазовор бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «PSJ» ва Грузия миллий жамоаси вингери Хвича Кварацхелия ГҚ журналининг Франсия нашри томонидан «Йил одами» деб топилди.
- Ушбу мукофот футболчининг майдондаги ўйини ҳамда жамиятга кўрсатаётган таъсирини эътироф этиш мақсадида тақдим этилди.
- Кварацхелия эришилган натижаларни жамоавий меҳнат маҳсули деб атаб, муваффақиятларида жамоадошларининг ҳиссаси катта эканини алоҳида таъкидлади.
«ПСЖ» ва Грузия миллий жамоаси вингери Хвича Кварацхелия навбатдаги нуфузли эътирофга сазовор бўлди. У GQ журналининг Франция нашри томонидан «Йил одами» деб топилди. Бу мукофот грузиялик футболчининг нафақат майдондаги ўйини, балки жамоатчиликка кўрсатаётган таъсирини ҳам эътироф этишга қаратилган.
Touchline нашри хабар беришича, Кварацхелия мукофотни қабул қилар экан, бундай эътирофдан мамнунлигини билдирган. Шу билан бирга, у шахсий ютуқларида жамоадошларининг ҳиссаси катта эканини алоҳида таъкидлаган.
«Жамоадошларимсиз бундай муваффақиятга эришолмасдим»
Грузиялик футболчи учун бу мукофот катта шараф эканини яширмади. У «ПСЖ» сафидаги муваффақиятли мавсумни эслаб, эришилган натижаларни бутун жамоа меҳнати билан боғлади.
«Бу мен учун катта шараф. «ПСЖ» сафида ажойиб мавсум ўтказдим ва биз эришган натижалардан жуда фахрланаман.
Ўйлашимча, жамоадошларимсиз бундай муваффақиятларга эришишнинг имкони бўлмасди. Ушбу мукофотни қўлга киритишимга ёрдам берганимиз учун ўзимдан ҳам, улардан ҳам фахрланаман», — деди Кварацхелия.
GQ мукофоти фақат спорт юлдузларига берилмайди
GQ журналининг «Йил одами» мукофоти 1996 йилдан буён топшириб келинади. У йил давомида ўз соҳасида катта натижаларга эришган ва жамиятга таъсир кўрсатган шахсларни эътироф этишга қаратилган.
Ғолиблар журнал таҳририяти томонидан танланади. Мукофот фақат спорт билан чекланмайди: кино, мусиқа, мода ва маданият соҳаларидаги машҳур шахслар ҳам ушбу эътирофга сазовор бўлиши мумкин.
Кварацхелиянинг эътирофи футболдан ташқарига ҳам чиқди
Кварацхелиянинг GQ томонидан «Йил одами» деб танланиши унинг халқаро миқёсдаги обрўси тобора кенгайиб бораётганини кўрсатади. «ПСЖ»даги муваффақиятлари ортидан у энди нафақат футбол мухлислари, балки мода ва оммавий маданият олами эътиборида ҳам турибди.
Грузиялик юлдузнинг жамоадошларига билдирган миннатдорчилиги эса унинг бу мукофотни фақат шахсий ютуқ сифатида қабул қилмаётганини кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…