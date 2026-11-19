Роналдунинг ўғли Португалия U-17 терма жамоасида дебют қилди
Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналдунинг катта ўғли Криштиану Роналду Жуниор илк бор мамлакатнинг 17 ёшгача бўлган футболчилар терма жамоасига чақирилди. У 2027 йилги Европа чемпионати саралаш босқичида иштирок этадиган 23 нафар футболчидан иборат рўйхатдан жой олди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Португалия U-17 терма жамоаси бош мураббийи Филипе Рамуш 2 ноябрь куни эълон қилган таркибга 16 ёшли Роналдунинг ўғли ҳам киритилди. Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби ёшлар жамоасида тўп сурадиган футболчи бунгача Португалиянинг U-15 ва U-16 терма жамоаларида ҳам ўйнаган.
Португалия саралаш босқичида Андорра, Болгария ва Сербия терма жамоаларига қарши майдонга тушди. Роналду Жуниор 12 ноябрь куни Андоррага қарши учрашувда терма жамоанинг U-17 даражасидаги дебютини ўтказди. 4:0 ҳисобида якунланган баҳсда у ўйиннинг сўнгги 20 дақиқасида майдонда ҳаракат қилди.
Маълумот учун, Криштиану Роналдунинг ўғли Португалия ёшлар терма жамоаларида аввал ҳам тўп сурган. У U-15 таркибида тўртта ўйинда иккита, U-16 жамоасида эса тўққизта учрашувда учта гол урган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…