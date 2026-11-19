Энн Хетеуэй учинчи бор она бўлди (фото)
Голливуд актрисаси Энн Хетеуэй ва унинг турмуш ўртоғи Адам Шулман учинчи фарзандли бўлди. Чақалоқнинг исми ва туғилган аниқ санаси ҳозирча маълум қилинмаган.
TMZ нашри 17 ноябрь куни 44 ёшли актрисанинг Нью-Йорк кўчаларида янги туғилган чақалоғи билан сайр қилаётган акс этган суратларини эълон қилди. Кейинчалик PEOPLE нашри ҳам жуфтликнинг учинчи фарзанди дунёга келганини тасдиқлади. Бироқ Хетеуэй ва унинг турмуш ўртоғи бу ҳақда ҳозирча расмий баёнот бермаган.
Чақалоқнинг жинси ҳақида ҳам расмий маълумот йўқ. Аммо «Иблис Прада кийади» фильмининг костюмлар бўйича дизайнери Молли Рожерс ижтимоий тармоқда актрисани қиз фарзандли бўлгани билан табриклаган. Шунга қарамай, бу маълумотни Хетеуэй ёки унинг турмуш ўртоғи ҳозирча тасдиқламаган.
Актриса 2026 йил 19 июнь куни Instagram саҳифасидаги видеоси орқали учинчи фарзандига ҳомиладор эканини маълум қилган эди. Ҳомиладорлик даврида ҳам у «Одиссея», «The End of Oak Street» («Оук-стритнинг охири») ва «Verity» («Ҳақиқат») фильмларининг тарғибот тадбирларида иштирок этди.
Маълумот учун, Энн Хетеуэй ва Адам Шулман 2012 йилда турмуш қурган. Уларнинг Жонатан исмли 10 ёшли ва Жек исмли 6 ёшли икки ўғли бор. Янги туғилган чақалоқ билан бирга оиладаги фарзандлар сони уч нафарга етди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…