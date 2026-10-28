“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади

·41·Жамият
“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан 2026-йил 29-30-октябр кунлари Анқарада бўлиб ўтадиган Туркий давлатлар ташкилоти саммитида иштирок этади.
  • «Турк асри: тилда, фикрда ва ишда бирлик» шиори остида ўтадиган анжуманда савдо-иқтисодий интеграция, транспорт йўлаклари ҳамда минтақавий хавфсизлик масалалари муҳокама қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг расмий таклифига биноан 2026 йил 29-30 октябрь кунлари амалий ташриф билан ушбу мамлакатда бўлади.

Давлат раҳбари Анқара шаҳрида бўлиб ўтадиган Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) навбатдаги олий даражадаги саммитида иштирок этади. Мазкур муҳим сиёсий анжуман туркий дунё интеграциясини янги босқичга олиб чиқишда навбатдаги катта тарихий майдонга айланиши кутилмоқда.

«Турк асри» шиори остидаги ҳамжиҳатлик: Саммит кун тартиби

Анқарада ўтадиган бу галги олий учрашув қуйидаги устувор йўналишлар ва мавзулар билан алоҳида аҳамият касб этади:

  • Бош шиор ва концепция: Саммит «Турк асри: тилда, фикрда ва ишда бирлик» мавзусида ташкил этилмоқда — бу буюк маърифатпарвар Исмоил Ғаспралининг тарихий чақириғи асосида шаклланган стратегик ғоядир;

  • Савдо ва иқтисодий интеграция: Туркий давлатлар ўртасидаги савдо айланмасини ошириш, транспорт ва транзит йўлакларини ривожлантириш ҳамда логистика тўсиқларини бартараф этиш масалалари кўриб чиқилади;

  • Ўзбекистон ташаббуслари: Президент Шавкат Мирзиёев томонидан минтақавий хавфсизлик, яшил энергетика, таълим ва рақамлаштириш соҳалари бўйича қатор янги таклифлар илгари сурилиши режалаштирилган;

  • Маданий-гуманитар бирдамлик: Қардош давлатлар орасидаги тарихий илдизлар, маданий алоқалар ва ёшлар ўртасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш дастурлари тасдиқланади.

Олий даражадаги икки томонлама мулоқотлар

Ташриф доирасида кўп томонлама саммитдан ташқари, Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлашга қаратилган муҳим учрашувлар ҳам режалаштирилган:

  • Мирзиёев ва Эрдоған музокаралари: Икки қардош давлат етакчилари инвестиция, саноат кооперацияси ва инфратузилма лойиҳаларининг амалий ижросини муҳокама қилишлари кўзда тутилган;

  • Саммит доирасидаги муҳим битимлар: ТДТга аъзо ва кузатувчи бошқа давлатларнинг раҳбарлари билан ҳам қатор икки томонлама самарали учрашувлар ўтказилиши кутилмоқда.

Шавкат Мирзиёевнинг Анқарага ушбу ташрифи туркий дунёнинг геосиёсий ва иқтисодий салоҳиятини ошириш ҳамда Ўзбекистоннинг ташкилот доирасидаги етакчи ташаббусларини яна бир бор намоён этишга хизмат қилади.

Шавкат МирзиёевРежеп Таййип ЭрдоғанТуркий давлатлар ташкилотиТурк асри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашдиСаида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди16 октябр 00:30Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди13 сентябр 10:07«Шармандали маҳалла», «уятли хонадон»: Чинозда янги баҳс...«Шармандали маҳалла», «уятли хонадон»: Чинозда янги баҳс...6 август 16:11Шавкат Мирзиёев Ғалаба боғида хотирага юксак эҳтиром билдирдиШавкат Мирзиёев Ғалаба боғида хотирага юксак эҳтиром билдирди8 май 13:06Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилдиТуркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилди16 июн 17:17«Таҳлилнома» кўрсатуви бошловчиси Озод Ҳамидхўжаев вафот этди«Таҳлилнома» кўрсатуви бошловчиси Озод Ҳамидхўжаев вафот этдиКеча 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди