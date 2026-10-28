“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан 2026-йил 29-30-октябр кунлари Анқарада бўлиб ўтадиган Туркий давлатлар ташкилоти саммитида иштирок этади.
- «Турк асри: тилда, фикрда ва ишда бирлик» шиори остида ўтадиган анжуманда савдо-иқтисодий интеграция, транспорт йўлаклари ҳамда минтақавий хавфсизлик масалалари муҳокама қилинади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг расмий таклифига биноан 2026 йил 29-30 октябрь кунлари амалий ташриф билан ушбу мамлакатда бўлади.
Давлат раҳбари Анқара шаҳрида бўлиб ўтадиган Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) навбатдаги олий даражадаги саммитида иштирок этади. Мазкур муҳим сиёсий анжуман туркий дунё интеграциясини янги босқичга олиб чиқишда навбатдаги катта тарихий майдонга айланиши кутилмоқда.
«Турк асри» шиори остидаги ҳамжиҳатлик: Саммит кун тартиби
Анқарада ўтадиган бу галги олий учрашув қуйидаги устувор йўналишлар ва мавзулар билан алоҳида аҳамият касб этади:
Бош шиор ва концепция: Саммит «Турк асри: тилда, фикрда ва ишда бирлик» мавзусида ташкил этилмоқда — бу буюк маърифатпарвар Исмоил Ғаспралининг тарихий чақириғи асосида шаклланган стратегик ғоядир;
Савдо ва иқтисодий интеграция: Туркий давлатлар ўртасидаги савдо айланмасини ошириш, транспорт ва транзит йўлакларини ривожлантириш ҳамда логистика тўсиқларини бартараф этиш масалалари кўриб чиқилади;
Ўзбекистон ташаббуслари: Президент Шавкат Мирзиёев томонидан минтақавий хавфсизлик, яшил энергетика, таълим ва рақамлаштириш соҳалари бўйича қатор янги таклифлар илгари сурилиши режалаштирилган;
Маданий-гуманитар бирдамлик: Қардош давлатлар орасидаги тарихий илдизлар, маданий алоқалар ва ёшлар ўртасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш дастурлари тасдиқланади.
Олий даражадаги икки томонлама мулоқотлар
Ташриф доирасида кўп томонлама саммитдан ташқари, Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлашга қаратилган муҳим учрашувлар ҳам режалаштирилган:
Мирзиёев ва Эрдоған музокаралари: Икки қардош давлат етакчилари инвестиция, саноат кооперацияси ва инфратузилма лойиҳаларининг амалий ижросини муҳокама қилишлари кўзда тутилган;
Саммит доирасидаги муҳим битимлар: ТДТга аъзо ва кузатувчи бошқа давлатларнинг раҳбарлари билан ҳам қатор икки томонлама самарали учрашувлар ўтказилиши кутилмоқда.
Шавкат Мирзиёевнинг Анқарага ушбу ташрифи туркий дунёнинг геосиёсий ва иқтисодий салоҳиятини ошириш ҳамда Ўзбекистоннинг ташкилот доирасидаги етакчи ташаббусларини яна бир бор намоён этишга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…