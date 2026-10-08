Ота-боболардан ўтган оғриқларни тўхтатиш учун нима қилиш керак?

·37·Фойдали
Ота-боболардан ўтган оғриқларни тўхтатиш учун нима қилиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳаётда такрорланувчи муаммолар ва оғриқлар инсон томонидан чуқур англанмаган ҳодисаларнинг натижасидир.
  • Бу ҳолат ўзликни танимаслик, ишонч етишмовчилиги ва автопилот режимида яшаш каби руҳий онгсизликдан келиб чиқади.
  • Аждодлардан ўтган травмалар ва масъулиятни ўз зиммасига олмаслик авлодлар давом этувчи оғриқли занжирни ҳосил қилади.

Ҳаётда нега айрим хатолар, муносабатлардаги муаммолар ва оғриқли синовлар қайта-қайта такрорланаверади? Психология ва фалсафада кўп бот-бот тилга олинадиган фундаментал ҳақиқат бор: инсон томонидан чуқур англаб етилмаган, сабаб-оқибати тушунилмаган ҳар қандай ҳодиса ҳаётда қайталанаверади.

Бундай тўхтовсиз айланиш якунда шахснинг тақдирида кескин бурилишлар, фожиали зарбалар ва мураккаб воқеалар занжирини пайдо қилади. Бу эса инсоннинг онгли ёки онгсиз равишда яшаётгани билан бевосита боғлиқ.

Онгсиз ҳолатда яшаш нима дегани?

Кўпчилик онгсизликни фақатгина ақлий заифлик деб тушунади, аслида эса маънавий ва руҳий онгсизлик анча чуқурроқ муаммодир:

  • Ўзликни танимаслик: Ўз кечинмаларига, хатти-ҳаракатларининг туб сабабларига савол бермаслик, қалб нидосини эшитмасдан фақат одатлар бўйича кун кечириш;

  • Ишонч етишмовчилиги: Яратувчининг ҳикматига, У белгилаб қўйган ҳаёт қонуниятларига нисбатан ички шубҳа ва ишончсизлик ҳолатида яшаш;

  • Автопилот режими: Ҳаётидаги воқеаларни таҳлил қилмасдан, муаммолар учун доимо ташқи дунёни ёки бошқаларни айблаш.

Авлоддан авлодга ўтувчи «кўринмас мерос»

Инсон руҳиятидаги ҳал этилмаган жароҳатлар вақт ўтиши билан кейинги авлодларга кўчади:

  • Травмаларнинг кўчиши: Масалан, онгсиз тарзда яшаётган аёл ёшлигида ўзи бошидан кечирган оғир азоблар, зўравонлик, севги етишмовчилиги ва қўрқувларни ихтиёрсиз равишда ўз фарзандининг тарбиясига ҳам сингдиради;

  • Масъулият чегараси: Сизнинг ички оғриқларингиз ва комплексларингиз ота-она ёки аждодлардан мерос бўлиб ўтган бўлиши мумкин, аммо уни айнан шу нуқтада тўхтатиш учун фақат сиз жавобгарсиз;

  • Занжирни узиш бурчи: Ўтмишдаги хатоларни англаб етмаслик кейинги авлодни ҳам худди шу азобли йўлни босиб ўтишга маҳкум этади.

Ички зулматдан нурга: Ҳақиқий тарбия йўли

Муаммони тўхтатиш ва соғлом муҳит яратиш фақат шахсий ўзгаришдан бошланади:

  • Нафс ва нафсониятни тарбиялаш: Инсон ўз худбинлиги, манманлиги ва ички иллатлари устида ишламас экан, ҳақиқий руҳий эркинликка эриша олмайди;

  • Қалбни уйғотиш ва ҳақиқатни излаш: Агар одам ўз ички дунёсини покламаса, ҳақиқатга интилмаса ва қалбини ғафлатдан уйғотмаса, у фарзандларига ҳам фақат ўз ички зулмати ва қўрқувларинигина мерос қилиб қолдиради.

Инсон ўз ҳаётидаги воқеаларни чуқур англаб, нафсини тарбиялаб ва қалб кўзини очгандагина авлодлар аро давом этиб келаётган оғриқли занжирни узишга ва янги, ёруғ авлодга асос солишга қодир бўлади.

травманафсониятавтопилот режимиманманлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола: «Родри жароҳати жиддийми, билмаймиз»Гвардиола: «Родри жароҳати жиддийми, билмаймиз»20 апрел 02:56Ўзингизни кечириш керак бўлган 15 ҳолат: айбни қўйиб юбориш вақти...Ўзингизни кечириш керак бўлган 15 ҳолат: айбни қўйиб юбориш вақти...13 август 11:33Яхшироқ инсон бўлиш учун кучни қаердан топиш мумкин?Яхшироқ инсон бўлиш учун кучни қаердан топиш мумкин?27 июл 01:09Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...26 июл 07:55Тана ҳис-туйғуларни қаерда «сақлайди»? Илм нима дейди?Тана ҳис-туйғуларни қаерда «сақлайди»? Илм нима дейди?27 июл 15:22Туғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатадиТуғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатади4 август 15:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллари
Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллари
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...
Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...
Эрталаб тетик уйғонишнинг сири
Эрталаб тетик уйғонишнинг сири