Урумчида кучли довул: шамол тезлиги қарийб 150 км/соатга етди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил ноябр ойида Хитойнинг Урумчи шаҳрида шамол тезлиги соатига 148,7 километргача етган кучли довул кузатилди.
- Шаҳар ҳудудларида шамол тезлиги 90–108 км/соатни ташкил этган бўлса, тоғли ва Тяншан тумани яқинидаги нуқталарда энг юқори кўрсаткичлар қайд этилди.
- Табиий офат оқибатида кўчаларда ҳаракатланаётган пиёдалар ва талабалар мувозанатни йўқотиб, йиқилиш ҳолатларига дуч келди.
2026 йил ноябрь ойида Хитойнинг Шинжон-Уйғур автоном районидаги Урумчи шаҳри ва унга яқин ҳудудларда кучли шамол кузатилди. Айрим кузатув станцияларида шамол тезлиги 148,7 км/соатгача (қарийб 150 км/соат) кўтарилди.
Шаҳар ва тоғли ҳудудлардаги тезлик фарқи
Маълумотларга кўра, шамол поривлари ҳудудга қараб турлича даражада қайд этилган:
Шаҳар ҳудудларида: шамол поривлари асосан 90–108 км/соат атрофида кузатилган.
Тоғли ва Тяншан тумани яқинидаги нуқталарда: тезлик 148,7 км/соатгача етган.
Кадрлардаги вазият ва огоҳлантиришлар
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолавҳалардан олинган кадрларда кучли шамол кундуз ва кечки вақтда кўча ҳамда таълим масканлари яқинида ҳаракатланаётган пиёдалар ва талабаларни мувозанатдан чиқариб, йиқитгани акс этган. Айрим лавҳаларда одамлар шамол зарбидан эгилиб қолгани, ерга йиқилгани, бир-бирини тутиб қолишга урингани ёки девор ва тўсиқларга суяниб қолгани кўринади.
Маҳаллий метеорология хизматлари кучли шамол сабаб огоҳлантиришлар эълон қилиб, аҳолига очиқ жойларда эҳтиёт бўлишни ва хавфсизлик чораларига риоя этишни тавсия этган.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Ҳудуд ва вақт
Урумчи ва яқин ҳудудлар (Шинжон), 2026 йил ноябрь
Шаҳар ҳудудидаги шамол поривлари
Асосан 90–108 км/соат
Максимал қайд этилган тезлик
148,7 км/соатгача (тоғли ва Тяншан тумани яқинидаги нуқталарда)
Кузатилган ҳолатлар
Пиёдалар ва талабаларнинг йиқилиши, устун/тўсиқларга тутиниш ҳолатлари
Расмий тавсия
Очиқ жойларда эҳтиёт бўлиш бўйича метеорологик огоҳлантиришлар
Сизнингча, кучли довул ва қаттиқ шамол кузатиладиган об-ҳаво шароитида шаҳар ва очиқ ҳудудларда хавфсизликни таъминлаш учун энг муҳим қоидалар қайсилар? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…