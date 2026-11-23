Виталий Левченко яна чемпион! «Истиқлол» 13 йиллик ҳукмронлигини давом эттирди
Тожикистонда чемпионлик тақдири муддатидан олдин ҳал бўлди. Виталий Левченко бошқарувидаги Душанбе шаҳрининг «Истиқлол» клуби сафарда «Баркчи»ни 5:1 ҳисобида мағлуб этиб, мамлакат чемпионлигини қўлга киритди. Бу ғалаба жамоа учун тарихий 15-чемпионлик ва кетма-кет 13-мавсумдаги зафар бўлди.
«Истиқлол» рақибига имконият қолдирмади
Тожикистон Олий лигасининг 21-турида «Истиқлол» меҳмонда «Баркчи» билан куч синашди. Учрашувда Душанбе жамоаси яққол устунлик намойиш этиб, рақиб дарвозасига бешта гол урди ва ўз дарвозасидан фақат битта тўп олиб чиқди — 5:1.
Мазкур ғалаба орқали Виталий Левченко шогирдлари чемпионликни муддатидан олдин расмийлаштирди. Энди қолган турлар натижасидан қатъи назар, Тожикистоннинг энг кучли клуби номи аниқ бўлди.
15-чемпионлик ва кетма-кет 13 йиллик ҳукмронлик
«Истиқлол» учун бу оддий чемпионлик эмас. Душанбе клуби ўз тарихида 15-марта мамлакат чемпионатида тенгсиз эканини исботлади.
Эътиборлиси, жамоа кетма-кет 13 йилдан бери Тожикистон чемпионлиги кубогини ҳеч кимга бермай келмоқда. Бу натижа клубнинг мамлакат футболидаги узоқ йиллик устунлигини яна бир бор намоён этди.
13 мавсумлик серия — нафақат майдондаги ғалабалар, балки барқарорлик, кучли таркиб ва юқори талаблар асосида ишлаш натижасидир.
Левченко Ўзбекистондан кейин Тожикистонда ҳам чемпион
Виталий Левченко учун ҳам бу муваффақият алоҳида аҳамиятга эга. У ўтган йили Ўзбекистон Суперлигасида «Нефтчи» клуби билан чемпионликни қўлга киритган эди.
Жорий йил бошида эса мутахассис Душанбе шаҳрининг «Истиқлол» клубини қабул қилди. Энди у янги жамоаси билан ҳам мамлакат чемпионлигига эришди.
Шундай қилиб, Левченко қисқа вақт ичида икки мамлакатда чемпионликни қўлга киритиб, мураббийлик фаолиятидаги муваффақиятли давомийликни намойиш этди.
Тожикистон Олий лигаси. 21-тур
Учрашув
Ҳисоб
«Баркчи» — «Истиқлол»
1:5
«Истиқлол»нинг навбатдаги чемпионлиги клуб тарихидаги янги саҳифа бўлди. Виталий Левченко эса Ўзбекистондаги зафаридан кейин Тожикистонда ҳам чемпионликни нишонлади. Душанбе жамоасининг 13 йиллик ҳукмронлиги давом этаётгани эса мамлакат футболидаги энг эътиборли сериялардан бири бўлиб қолмоқда.
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