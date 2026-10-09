Асалнинг ҳайратланарли сири: бир қошиқ асал учун асаларилар қанча меҳнат қилади?
Бир чой қошиқ асал ортида асалариларнинг кўпчилик тасаввур қилганидан анча катта меҳнати мужассам. Ширинлиги билан дастурхонимиздан жой оладиган ушбу табиий маҳсулот юзлаб, ҳатто минглаб асалариларнинг тинимсиз ҳаракати натижасида ҳосил бўлади.
Мутахассислар маълумотларига кўра, тахминан 8–12 та ишчи ари бутун умри давомида йиғадиган нектар бир чой қошиқ асал тайёрлаш учун етарли бўлиши мумкин. Бунинг учун асаларилар турли гулларга қўниб, улардан нектар тўплайди ва уни уясига олиб келади.
Тахминан 450 грамм асал ишлаб чиқариш учун эса асаларилар 2 миллионга яқин гулга қўниши ва қарийб 88 минг километр масофани учиб ўтиши мумкин. Бу масофа Ер шарини икки мартадан кўпроқ айланиб чиқишга тенг.
Бироқ асалариларнинг аҳамияти фақат асал ишлаб чиқариш билан чекланмайди. Улар ўсимликларни чанглатишда, қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини таъминлашда ва табиатдаги биологик мувозанатни сақлашда ҳам муҳим роль ўйнайди.
Шу боис бир қошиқ асалга оддий ширинлик сифатида эмас, балки табиатнинг мураккаб жараёнлари ва асалариларнинг тинимсиз меҳнати маҳсули сифатида қараш мумкин.
Изоҳлар 0
…