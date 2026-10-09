Асалнинг ҳайратланарли сири: бир қошиқ асал учун асаларилар қанча меҳнат қилади?

·2·Фойдали
Асалнинг ҳайратланарли сири: бир қошиқ асал учун асаларилар қанча меҳнат қилади?

Бир чой қошиқ асал ортида асалариларнинг кўпчилик тасаввур қилганидан анча катта меҳнати мужассам. Ширинлиги билан дастурхонимиздан жой оладиган ушбу табиий маҳсулот юзлаб, ҳатто минглаб асалариларнинг тинимсиз ҳаракати натижасида ҳосил бўлади.

Мутахассислар маълумотларига кўра, тахминан 8–12 та ишчи ари бутун умри давомида йиғадиган нектар бир чой қошиқ асал тайёрлаш учун етарли бўлиши мумкин. Бунинг учун асаларилар турли гулларга қўниб, улардан нектар тўплайди ва уни уясига олиб келади.

Тахминан 450 грамм асал ишлаб чиқариш учун эса асаларилар 2 миллионга яқин гулга қўниши ва қарийб 88 минг километр масофани учиб ўтиши мумкин. Бу масофа Ер шарини икки мартадан кўпроқ айланиб чиқишга тенг.

Бироқ асалариларнинг аҳамияти фақат асал ишлаб чиқариш билан чекланмайди. Улар ўсимликларни чанглатишда, қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини таъминлашда ва табиатдаги биологик мувозанатни сақлашда ҳам муҳим роль ўйнайди.

Шу боис бир қошиқ асалга оддий ширинлик сифатида эмас, балки табиатнинг мураккаб жараёнлари ва асалариларнинг тинимсиз меҳнати маҳсули сифатида қараш мумкин.

асаласалариларқишлоқ хўжалигибиологик мувозанат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...13 сентябр 19:36Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?5 июл 10:52Аёл донолиги ва руҳий мувозанат оилавий бюджетга қандай таъсир қилади?Аёл донолиги ва руҳий мувозанат оилавий бюджетга қандай таъсир қилади?Кеча 11:00Ота-боболардан ўтган оғриқларни тўхтатиш учун нима қилиш керак?Ота-боболардан ўтган оғриқларни тўхтатиш учун нима қилиш керак?Кеча 10:47“Яратувчи бўлиш” ва “Хизмат қилиш” - Ҳаёт мазмунини англатувчи чуқур маънавий формула“Яратувчи бўлиш” ва “Хизмат қилиш” - Ҳаёт мазмунини англатувчи чуқур маънавий формулаКеча 10:37Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?5 октябр 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Эрталаб тетик уйғонишнинг сири
Эрталаб тетик уйғонишнинг сири
Ҳоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегара
Ҳоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегара
Ҳаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибалар
Ҳаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибалар
Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...
Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...