Ўзбекистон «Барселона» академияси тажрибасини ўрганмоқда: ЎФА мутахассислари Испанияда
Ўзбекистон футболида ёш иқтидорларни кашф этиш ва уларни профессионал даражага олиб чиқиш тизимини такомиллаштириш йўлида яна бир муҳим қадам ташланмоқда. Ўзбекистон футбол ассоциацияси мутахассислари дунёнинг энг машҳур футбол академияларидан бири — «Барселона»да бўлиб, испанларнинг ёш футболчиларни тайёрлаш ва мураббийлар таълими борасидаги тажрибасини ўрганмоқда.
ЎФА мутахассислари «Барселона» академиясида
Ўзбекистон футбол ассоциациясининг ёшлар футболини ривожлантириш ҳамда мураббийлар таълими бўлимлари мутахассислари Испаниянинг «Барселона» футбол клуби академиясида бўлиб турибди. Бу ҳақда ЎФА матбуот хизмати хабар берди.
Ташрифдан кўзланган асосий мақсад — академия фаолиятини яқиндан ўрганиш, ёш футболчиларни тайёрлашда қўлланиладиган замонавий ёндашувлар билан танишиш ва мураббийлар малакасини ошириш борасидаги илғор тажрибаларни ўзлаштиришдан иборат.
Шунингдек, ташриф давомида икки томон ўртасида ўзаро тажриба алмашиш ва футбол таълими тизимини ривожлантиришга хизмат қиладиган усулларни ўрганишга ҳам эътибор қаратилмоқда.
«Барселона»нинг ёш футболчиларни тайёрлаш тизими ўрганилмоқда
Учрашувлар давомида турли ёш тоифаларидаги футболчилар учун машғулотларни режалаштириш ва ташкил этиш жараёнлари атрофлича кўриб чиқилмоқда.
Айниқса, ёш спортчиларнинг индивидуал ривожланишини мунтазам кузатиб бориш, уларнинг иқтидори ва имкониятларини баҳолаш, шунингдек, ҳар бир футболчи билан алоҳида ишлаш усулларига эътибор қаратилмоқда.
Мураббийларнинг иш услублари, машғулот жараёнидаги ёндашувлари ва футболчиларни профессионал даражага тайёрлаш тизими ҳам ўрганилаётган муҳим йўналишлардан ҳисобланади.
Бу жиҳатлар «Барселона» академияси тажрибасининг муҳим қисмлари бўлиб, уларни чуқур ўрганиш Ўзбекистондаги ёшлар футболи тизимини такомиллаштириш учун янги имкониятлар яратиши мумкин.
Ўзбекистон футболи учун қандай аҳамиятга эга?
Ёш футболчиларни тайёрлаш фақат иқтидорли болаларни саралаб олиш билан чекланмайди. Бу жараёнда тўғри машғулот тизими, индивидуал ривожланиш режаси ва малакали мураббийларнинг ўрни беқиёс.
Шу нуқтаи назардан, ЎФА мутахассисларининг «Барселона» академиясидаги тажрибани ўрганиши маҳаллий футбол таълими тизимини ривожлантириш учун аҳамиятли ҳисобланади.
Испания футболидаги илғор ёндашувларни миллий тизимга мослаштириш орқали ёш футболчиларни тайёрлаш сифати ва мураббийлар салоҳиятини ошириш мумкин. Бу эса келгусида Ўзбекистон футболи учун рақобатбардош авлодни шакллантиришга хизмат қилиши мумкин.
Ҳозирча ташриф доирасида аниқ қандай келишувлар ёки амалий лойиҳалар ишлаб чиқилиши ҳақида маълумот берилмаган. Бироқ бундай тажриба алмашинуви ёшлар футболи ривожи учун муҳим қадам бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…