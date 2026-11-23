Оилада ҳаммадан кейин ухлайди, ҳаммадан олдин туради: ўзбек аёлининг айтилмаган дардлари
У оилада ҳаммадан кейин дастурхонга ўтиради, ҳаммадан олдин туриб кетади. Ҳамманинг кўнглини олади, аммо баъзан ўз кўнглини кимдир овлашини кутиб яшайди. Яқинларининг ташвишига малҳам бўлади, лекин ўз дардини ичига ютади. Ўзбек аёлининг фидойилиги ҳақида кўп гапирамиз. Аммо бир савол бор: ҳамма учун яшайдиган аёлнинг ўзи учун ким яшайди?
Уйда ҳамма тўқ, аммо она яна дастурхонга қайтиб келади
Оила даврасида дастурхон ёзилади. Ҳамма жойлашади, таомлар тортилади, суҳбат бошланади. Аммо уй бекаси кўпинча ҳаммадан кейин ўтиради. Чунки у дастурхонга ҳамма нарса тўлиқ қўйилганини, ҳар кимнинг олдида етарли таом борлигини текшириши керак.
Баъзан эса у овқатини ҳам хотиржам еб улгурмайди. Кимдир сув сўрайди, кимдир нон, яна кимгадир бошқа нарса керак бўлади. Ҳамма эҳтиёжи қондирилганидан кейингина ўзини ўйлайди.
Уйқуга ҳам шундай. Оила аъзолари дам олаётган пайтда у ҳали рўзғор ташвишлари билан банд бўлади. Эрталаб эса ҳаммадан олдин уйғониб, янги куннинг юмушларига киришади.
Бу оддий кундалик манзара ортида кўпинча йиллар давомида шаклланган масъулият, меҳр ва фидойилик ётади.
Ҳамманинг кўнглини овлайди, ўз кўнгли эса ярим қолади
Ўзбек аёли оиладаги ҳар бир инсоннинг кайфиятини ҳис қилишга ҳаракат қилади. Фарзандининг ташвишини сезади, турмуш ўртоғининг чарчоғини тушунишга интилади, кексаларнинг кўнглини олишни ҳам унутмайди.
Кимнингдир дили оғриса, уни овутишга шошилади. Оилада келишмовчилик чиқса, вазиятни юмшатишга ҳаракат қилади. Ҳар ким билан унинг тилида гаплашиб, ҳар бир яқин инсонга алоҳида эътибор беришга интилади.
Аммо унинг ҳам кўнгли бор. У ҳам чарчайди, хафа бўлади, эътибор ва меҳрга муҳтож бўлади. Баъзан эса ўз дардини айтишга ҳам фурсат тополмайди.
Энг ачинарлиси, атрофдагилар аёлнинг доимий фидойилигини табиий ҳол деб қабул қилиб қўйиши мумкин. Гўёки у чарчамаслиги, хафа бўлмаслиги ва ҳар қандай вазиятда ҳам ҳаммага улгуриши шартдек.
Ҳамманинг ярасига малҳам, ўз дардига эса сукут
Оилада кимдир касал бўлса, биринчи бўлиб у безовталанади. Фарзандининг иситмаси чиқса, тунни бедор ўтказади. Яқинининг бошига ташвиш тушса, ёрдам бериш учун имконини излайди.
У бошқаларнинг оғриғини ўзиникидек қабул қилади. Бироқ ўзининг чарчоғи, ташвиши ва дардини кўпинча билдирмайди.
«Ҳечқиси йўқ», «Ўтиб кетади», «Мен яхшиман» деган сўзлар баъзан унинг ҳақиқий аҳволини яшириб туради.
Аслида эса аёлга ҳам далда керак. У ҳам кимдир унинг ҳолидан хабар олишини, «Чарчамадингизми?», «Сизга қандай ёрдам берай?» деб сўрашини истайди.
Рўзғорга етади, аммо ўзига вақт ажратолмайди
Оиладаги юмушларнинг охири кўринмайди: овқат тайёрлаш, уй йиғиштириш, кир ювиш, фарзандлар тарбияси, бозор-ўчар, кексалар ҳолидан хабар олиш...
Буларнинг барчасига улгуришга ҳаракат қилар экан, аёл кўпинча ўз эҳтиёжларини кейинга қолдиради. Янги кийим олишни, дам олишни, севимли машғулоти билан шуғулланишни ёки шунчаки бироз ёлғиз қолиб, ҳордиқ чиқаришни орқага суради.
Рўзғорнинг кам-кўстини ўз эҳтиёжларидан устун қўяди. Оиласи учун вақт топади, аммо ўзининг орзу ва мақсадларига келганда вақт етмай қолади.
Шу тариқа йиллар ўтади. Унинг меҳнати эса кўпинча кундалик ҳаётнинг оддий бир қисми сифатида қабул қилинади.
Аёлнинг қадри фақат фидойилиги билан ўлчанмаслиги керак
Ўзбек аёлининг оилага меҳри, фарзандлар тарбиясидаги ўрни ва рўзғордаги фидойилигини қадрлаш керак. Аммо бу фидойилик аёлнинг ўзини унутиши, орзуларидан воз кечиши ёки доимий равишда ўз эҳтиёжларини қурбон қилиши ҳисобига бўлмаслиги лозим.
Аёлнинг билим олиши, касб эгаллаши, илмий изланишлар олиб бориши ва шахсий мақсадларига эришиши ҳам муҳим. Диссертация ҳимоя қилиш ҳам, фарзанд тарбиялаш ҳам, оила фаровонлиги учун меҳнат қилиш ҳам бир-бирига зид тушунчалар эмас.
Ғарб аёлларининг илм-фандаги ютуқларини эътироф этиш ўзбек аёлининг қадрини камайтирмайди. Худди шунингдек, ўзбек аёлининг оила учун қилаётган меҳнатини улуғлаш ҳам унинг шахсий ривожланишига тўсиқ бўлмаслиги керак.
Аёл фақат оила учун яшаши шарт эмас. Унинг ҳам ўз орзулари, қизиқишлари, истаклари ва бахтли бўлишга ҳаққи бор.
Ўзбек аёлига ҳам меҳр, эътибор ва дам олиш керак
Оиланинг мустаҳкамлиги фақат аёлнинг сабри ва фидойилигига боғлиқ эмас. Бу — барча оила аъзоларининг ўзаро ҳурмати, масъулияти ва бир-бирига кўрсатадиган ғамхўрлиги натижаси.
Аёл ҳам дам олиши, ўз вақтига эга бўлиши, меҳнатининг қадрланишини ҳис қилиши керак. Турмуш ўртоғи ва фарзандлари унинг юмушларига шерик бўлса, унинг ҳам ҳаёти енгиллашади. Энг муҳими, у ўзини фақат хизмат қилиши керак бўлган инсон эмас, балки меҳрга муҳтож шахс сифатида ҳам ҳис қилади.
Зеро, оилада ҳамманинг кўнглини овлайдиган аёлнинг кўнгли ҳам тўқ бўлиши керак. Ҳаммага вақт ажратадиган она ўз орзулари учун ҳам вақт топиши лозим.
Чунки ўзбек аёлининг буюклиги унинг ўзини унутишида эмас, меҳри, ақли, сабри ва имкониятларини намоён эта олишидадир. У оиласининг бахти учун яшаши мумкин, аммо ўз бахтидан воз кечиши шарт эмас.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…