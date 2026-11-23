Келин кўйлак кийган ўрдаклар: Австралиядаги ноодатий мода намойиши кўпчиликнинг қизиқишини уйғотди
Австралияда мода намойишларига ўзгача руҳ бағишлайдиган қизиқарли анъана мавжуд. Сидней шаҳрида бир неча ўн йиллардан буён ўтказиб келинаётган машҳур «Royal Easter Show» — Қироллик Пасха кўргазмаси доирасида ўрдаклар иштирокидаги ноодатий мода намойиши ташкил этилади.
«Pied Piper Duck Show» деб номланган ушбу тадбирда подиумга моделлар эмас, балки ҳақиқий ўрдаклар чиқади. Улар учун махсус тикилган ранг-баранг либослар, нафис кўйлаклар ва турли бош кийимлар томошабинлар эътиборига ҳавола этилади. Ҳатто кичик ўлчамдаги келинлик либосларини кийган ўрдакларни ҳам учратиш мумкин.
Мазкур шоунинг ўзига хос анъанага айланишида австралиялик фермер Браян Харрингтоннинг ҳиссаси катта. У узоқ йиллар давомида тадбирни ташкил этиб келган. Ўрдаклар учун турли образларни яратишда эса тикувчи билан ҳамкорлик қилган.
Ғайриоддий намойиш кўргазма меҳмонларига қувноқ кайфият улашиб, оддий ўрдакларни ҳам ҳақиқий подиум юлдузларига айлантиради. Бу эса баъзан ноодатий ва кулгили ғоялар ҳам йиллар давомида давом этадиган севимли анъанага айланиши мумкинлигини кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…