Александр Усик ва Дэвид Бенавидес ўртасидаги мегажанг қачон бўлиши маълум бўлди

·6·Спорт
Александр Усик ва Дэвид Бенавидес ўртасидаги мегажанг қачон бўлиши маълум бўлди

Супероғир вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик профессионал боксдаги фаолиятини якунлаш бўйича шов-шувли ва кутилмаган режасини очиқлади. Усик жамоаси директори Сергей Лапиннинг маълум қилишича, украиналик юлдуз 2027 йилда ўзининг қадрдон вазн тоифаси — биринчи оғир вазнга (крузервейт, 90,7 кг гача) қайтиб, яна мутлақ чемпион мақомида ринг билан хайрлашишни кўзламоқда.

talkSPORT порталига берган эксклюзив интервьюсида Лапин Усикнинг сўнгги катта мақсади ушбу вазнда WBA ва WBO камарларига эгалик қилаётган америкалик номдор чарм қўлқоп устаси Дэвид Бенавидесга қарши жанг ўтказиш эканини билдирди.

«Иккита қадамлик режа»: Усик яна мутлақ бўлмоқчи

Лапиннинг таъкидлашича, бу тарихий режани амалга ошириш учун жамоа аниқ ва пухта ишлаб чиқилган икки босқичли стратегияга таянади:

  • 1-қадам — Вакант камар учун жанг: Дастлаб биринчи оғир вазн тоифасидаги бўш турган жаҳон чемпионлик камари учун рейтинг жанги ташкил этилади;

  • 2-қадам — Бенавидес билан бирлаштирувчи баҳс: Иккинчи жангда эса дивизионнинг бошқа барча камарларини ўзиники қилган Дэвид Бенавидесга қарши тўқнашиб, ушбу вазнда иккинчи бор мутлақ жаҳон чемпиони мақомига эришиш режалаштирилган;

  • Фаолиятнинг сўнгги нуқтаси: «2027 йилни унинг фаолиятидаги сўнгги боб сифатида кўряпмиз. У илк бор барча чемпионлик камарларини қўлга киритган вазн тоифасида, яъни чўққида фаолиятини якунлашни хоҳлайди», — деди Усикнинг вакили.

«Биринчи оғир вазн — унинг ҳақиқий уйи»

Жамоа директори Усикнинг супероғир вазнга ўтиши ва у ердаги ҳукмронлиги фақатгина янги синовларни севиши билан боғлиқ бўлганини эслатиб ўтди:

  • Табиий вазн эмас эди: «Усик ҳеч қачон табиатан супероғир вазнли боксчи бўлмаган. Биринчи оғир вазн — унинг ҳақиқий уйи ҳисобланади»;

  • Тартиб ўрнатиш учун қайтиш: «У мураккаб синовларни яхши кўргани учун юқори вазнга кўтарилди, супероғир вазнни ўз ҳукми остига олди ва эндиликда тартибни қайта тиклаш учун ўз уйига қайтмоқда», дея фикрини якунлади Сергей Лапин.

Агар ушбу режа амалга ошса, Усик бокс тарихида икки хил вазнда икки мартадан мутлақ жаҳон чемпионлигига эришган ягона афсона сифатида ўз номини тарихга абадий муҳрлаши мумкин.

Александр УсикДэвид БенавидесСергей ЛапинПрофессионал бокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноэль Микаэлян кутилмаган танлов қилди: энди рақиби ОпетаяНоэль Микаэлян кутилмаган танлов қилди: энди рақиби Опетая6 август 08:15Тайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жанг санасини битта шарт билан айтдиТайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жанг санасини битта шарт билан айтди6 октябр 22:54Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»10 сентябр 07:12Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!9 сентябр 09:03Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқлади20 август 22:47Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!23 август 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози