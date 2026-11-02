Александр Усик ва Дэвид Бенавидес ўртасидаги мегажанг қачон бўлиши маълум бўлди
Супероғир вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик профессионал боксдаги фаолиятини якунлаш бўйича шов-шувли ва кутилмаган режасини очиқлади. Усик жамоаси директори Сергей Лапиннинг маълум қилишича, украиналик юлдуз 2027 йилда ўзининг қадрдон вазн тоифаси — биринчи оғир вазнга (крузервейт, 90,7 кг гача) қайтиб, яна мутлақ чемпион мақомида ринг билан хайрлашишни кўзламоқда.
talkSPORT порталига берган эксклюзив интервьюсида Лапин Усикнинг сўнгги катта мақсади ушбу вазнда WBA ва WBO камарларига эгалик қилаётган америкалик номдор чарм қўлқоп устаси Дэвид Бенавидесга қарши жанг ўтказиш эканини билдирди.
«Иккита қадамлик режа»: Усик яна мутлақ бўлмоқчи
Лапиннинг таъкидлашича, бу тарихий режани амалга ошириш учун жамоа аниқ ва пухта ишлаб чиқилган икки босқичли стратегияга таянади:
1-қадам — Вакант камар учун жанг: Дастлаб биринчи оғир вазн тоифасидаги бўш турган жаҳон чемпионлик камари учун рейтинг жанги ташкил этилади;
2-қадам — Бенавидес билан бирлаштирувчи баҳс: Иккинчи жангда эса дивизионнинг бошқа барча камарларини ўзиники қилган Дэвид Бенавидесга қарши тўқнашиб, ушбу вазнда иккинчи бор мутлақ жаҳон чемпиони мақомига эришиш режалаштирилган;
Фаолиятнинг сўнгги нуқтаси: «2027 йилни унинг фаолиятидаги сўнгги боб сифатида кўряпмиз. У илк бор барча чемпионлик камарларини қўлга киритган вазн тоифасида, яъни чўққида фаолиятини якунлашни хоҳлайди», — деди Усикнинг вакили.
«Биринчи оғир вазн — унинг ҳақиқий уйи»
Жамоа директори Усикнинг супероғир вазнга ўтиши ва у ердаги ҳукмронлиги фақатгина янги синовларни севиши билан боғлиқ бўлганини эслатиб ўтди:
Табиий вазн эмас эди: «Усик ҳеч қачон табиатан супероғир вазнли боксчи бўлмаган. Биринчи оғир вазн — унинг ҳақиқий уйи ҳисобланади»;
Тартиб ўрнатиш учун қайтиш: «У мураккаб синовларни яхши кўргани учун юқори вазнга кўтарилди, супероғир вазнни ўз ҳукми остига олди ва эндиликда тартибни қайта тиклаш учун ўз уйига қайтмоқда», дея фикрини якунлади Сергей Лапин.
Агар ушбу режа амалга ошса, Усик бокс тарихида икки хил вазнда икки мартадан мутлақ жаҳон чемпионлигига эришган ягона афсона сифатида ўз номини тарихга абадий муҳрлаши мумкин.
Изоҳлар 0
…