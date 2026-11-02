“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-турида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» жамоасига 2:6 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Меҳмонлар сафида Жоау Феликс дубл қайд этган бўлса, Ал-Ҳамдан, Ал-Амри, Ғариб ва Анжело биттадан гол уриб, йирик ғалабани таъминлади.
- «Пахтакор» сафида эса Фламарион ва Достонбек Ҳамдамов рақиб дарвозасини ишғол қилди.
- Криштиану Роналду ушбу баҳсда майдонга тушмади.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-туридан ўрин олган марказий беллашувда Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» жамоасини қабул қилди. Ҳақиқий голлар фестивалига айланиб кетган шиддатли тўқнашувда риёдликлар 6:2 ҳисобида йирик ғалабани расмийлаштирди.
Гарчи меҳмонлар сафида жамоа сардори Криштиану Роналду майдонга тушмаган бўлса-да, риёдликлар ҳужум чизиғи Тошкентда мухлисларга ҳақиқий ҳужумкор футбол намойишини кўрсатиб берди.
Ўйин хроникаси: Жоау Феликсдан дубль ва 8 та гол драмаси
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли курашлар остида кечди:
«Ан-Наср»нинг тезкор босими (15, 17, 32-дақиқалар): Ўйиннинг 15-дақиқасида Ал-Ҳамдан ҳисобни очган бўлса, орадан атиги икки дақиқа ўтиб юлдуз ҳужумчи Жоау Феликс иккинчи тўпни киритди. 32-дақиқада португалиялик юлдуз ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйди — 0:3;
Фламарионнинг жавоби (36-дақиқа): Ўз мухлислари қаршисида ҳаракат қилган «шерлар» таслим бўлмади ва 36-дақиқада легионер Фламарионнинг маҳорати эвазига ҳисобдаги фарқни қисқартирди — 1:3;
Иккинчи бўлимдаги кескин ҳужумлар: Танаффусдан сўнг меҳмонлар яна босимни оширди. 53-дақиқада Ал-Амри, 62-дақиқада эса захирадан майдонга тушган Ғариб ҳисобни 1:5 кўринишига олиб келди;
Ҳамдамов ва Анжелонинг нуқтаси: 75-дақиқада захирадан тушган Достонбек Ҳамдамов тошкентликларнинг иккинчи голига муаллифлик қилди (2:5). Бироқ 79-дақиқада «Ан-Наср» вингери Анжело баҳсдаги сўнгги голни уриб, якуний 2:6 ҳисобини ўрнатди.
Расмий ўйин қайдномаси
ОФК Элит ОЧЛ. 4-тур
«Пахтакор» (Ўзбекистон) — «Ан-Наср» (Саудия Арабистони) 2:6
Тошкент, «Пахтакор» стадиони
Голлар: Фламарион 36, Достонбек Ҳамдамов 75 — Ал-Ҳамдан 15, Феликс 17, 32, Ал-Амри 53, Ғариб 62, Анжело 79.
Таркиблар:
«Пахтакор»: Владимир Назаров, Муҳаммадбобур Каримов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Заид Таҳсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Бўриев (Ойбек Бозоров, 71), Акмал Мозговой, Сардор Собирхўжаев, Фламарион, Башар Ресан (Достонбек Ҳамдамов, 60), Стефен Чинеду (Айман Ҳусайн, 71).
«Ан-Наср»: Бенто, Бушал, Ал-Амри, Мартинес, Аман, Айман (Ғариб, 46), Кошта, Ангело, Садио Мане (Алжани, 76), Жоау Феликс (Ҳайбари, 67), Ал-Ҳамдан.
Изоҳлар 0
…