“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой берди

·92·Спорт
“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-турида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» жамоасига 2:6 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Меҳмонлар сафида Жоау Феликс дубл қайд этган бўлса, Ал-Ҳамдан, Ал-Амри, Ғариб ва Анжело биттадан гол уриб, йирик ғалабани таъминлади.
  • «Пахтакор» сафида эса Фламарион ва Достонбек Ҳамдамов рақиб дарвозасини ишғол қилди.
  • Криштиану Роналду ушбу баҳсда майдонга тушмади.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 4-туридан ўрин олган марказий беллашувда Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ўз майдонида Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» жамоасини қабул қилди. Ҳақиқий голлар фестивалига айланиб кетган шиддатли тўқнашувда риёдликлар 6:2 ҳисобида йирик ғалабани расмийлаштирди.

Гарчи меҳмонлар сафида жамоа сардори Криштиану Роналду майдонга тушмаган бўлса-да, риёдликлар ҳужум чизиғи Тошкентда мухлисларга ҳақиқий ҳужумкор футбол намойишини кўрсатиб берди.

Ўйин хроникаси: Жоау Феликсдан дубль ва 8 та гол драмаси

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли курашлар остида кечди:

  • «Ан-Наср»нинг тезкор босими (15, 17, 32-дақиқалар): Ўйиннинг 15-дақиқасида Ал-Ҳамдан ҳисобни очган бўлса, орадан атиги икки дақиқа ўтиб юлдуз ҳужумчи Жоау Феликс иккинчи тўпни киритди. 32-дақиқада португалиялик юлдуз ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйди — 0:3;

  • Фламарионнинг жавоби (36-дақиқа): Ўз мухлислари қаршисида ҳаракат қилган «шерлар» таслим бўлмади ва 36-дақиқада легионер Фламарионнинг маҳорати эвазига ҳисобдаги фарқни қисқартирди — 1:3;

  • Иккинчи бўлимдаги кескин ҳужумлар: Танаффусдан сўнг меҳмонлар яна босимни оширди. 53-дақиқада Ал-Амри, 62-дақиқада эса захирадан майдонга тушган Ғариб ҳисобни 1:5 кўринишига олиб келди;

  • Ҳамдамов ва Анжелонинг нуқтаси: 75-дақиқада захирадан тушган Достонбек Ҳамдамов тошкентликларнинг иккинчи голига муаллифлик қилди (2:5). Бироқ 79-дақиқада «Ан-Наср» вингери Анжело баҳсдаги сўнгги голни уриб, якуний 2:6 ҳисобини ўрнатди.

Расмий ўйин қайдномаси

  • ОФК Элит ОЧЛ. 4-тур

  • «Пахтакор» (Ўзбекистон) — «Ан-Наср» (Саудия Арабистони) 2:6

  • Тошкент, «Пахтакор» стадиони

  • Голлар: Фламарион 36, Достонбек Ҳамдамов 75 — Ал-Ҳамдан 15, Феликс 17, 32, Ал-Амри 53, Ғариб 62, Анжело 79.

Таркиблар:

  • «Пахтакор»: Владимир Назаров, Муҳаммадбобур Каримов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Заид Таҳсин, Шерзод Насруллаев, Абдурауф Бўриев (Ойбек Бозоров, 71), Акмал Мозговой, Сардор Собирхўжаев, Фламарион, Башар Ресан (Достонбек Ҳамдамов, 60), Стефен Чинеду (Айман Ҳусайн, 71).

  • «Ан-Наср»: Бенто, Бушал, Ал-Амри, Мартинес, Аман, Айман (Ғариб, 46), Кошта, Ангело, Садио Мане (Алжани, 76), Жоау Феликс (Ҳайбари, 67), Ал-Ҳамдан.

ПахтакорАн-НасрОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиТошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиБугун 18:31Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирдиЭмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди13 октябр 10:32«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?12 октябр 18:20“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилди“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилдиБугун 20:32Ислом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқладиИслом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқлади27 октябр 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози