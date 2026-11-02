Телефон рақамингизни сотасизми? Фуқаролар учун онлайн савдо тизими ишга туширилди

·17·Техно
Телефон рақамингизни сотасизми? Фуқаролар учун онлайн савдо тизими ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон республика товар-хомашё биржаси жисмоний ва юридик шахсларга мобил телефон рақамларини қонуний ва хавфсиз тарзда сотиш имконини берувчи онлайн тизимни ишга туширди.
  • Барча битимлар мобилрақам.uzex.uz портали орқали ауксион ёки «тезкор битим» усулида амалга оширилади.
  • Тизимда рўйхатдан ўтиш бепул бўлиб, сотувчи рақамни ауксионга қўйиш учун бошланғич баҳонинг 1 фоизи миқдорида хизмат ҳақи тўлайди.

Ўзбекистон республика товар-хомашё биржаси (UZEX) алоқа хизматлари бозорида муҳим янгиликни амалиётга татбиқ этди. Октябрь ойидан эътиборан жисмоний ва юридик шахслар ўзлари фойдаланиб келаётган мобил телефон рақамларини қонуний, шаффоф ва хавфсиз тарзда сотиш имкониятига эга бўлди.

Илгари чиройли ва эсда қоларли рақамларни фақат уяли алоқа операторлари расмий аукцион орқали савдога чиқарган бўлса, эндиликда оддий фуқаролар ўртасидаги олди-сотди битимлари ҳам иккиламчи бозор сифатида тўлиқ қонуний кучга эга бўлди.

Савдолар қандай ўтказилади? Икки хил сотиш усули

Барча жараёнлар махсус яратилган mobilraqam.uzex.uz расмий электрон савдо портали орқали амалга оширилади. Фойдаланувчиларга рақамни сотишнинг иккита қулай механизми таклиф этилмоқда:

  • 1. Аукцион савдоси: Сотувчи рақам учун муайян бошланғич нарх белгилайди. Савдо давомида харидорлар ўзаро рақобатлашиб, нархни қадамма-қадам ошириб боради ва энг юқори нарх таклиф қилган иштирокчи ғолиб бўлади;

  • 2. «Тезкор битим» усули: Агар сотувчи савдо жараёни чўзилишини истамаса, рақамга аниқ ва қатъий нарх белгилайди. Харидор ушбу нархга рози бўлган заҳоти битим тузилади ва рақам дарҳол харид қилинади.

Рўйхатдан ўтиш ва хизмат ҳақи: Рақамни сотувга қўйиш қанча туради?

Платформа орқали эълон жойлаштириш ва олди-сотди жараёни аниқ молиявий қоидалар асосида йўлга қўйилган:

  • Бепул онлайн рўйхатдан ўтиш: Тизимда ҳам сотувчи, ҳам харидор бўлиб иштирок этиш учун онлайн тарзда бепул рўйхатдан ўтишнинг ўзи кифоя;

  • 1 фоизлик хизмат ҳақи: Рақамни аукционга чиқариш учун сотувчи белгиланган бошланғич баҳонинг бор-йўғи 1 фоизи миқдорида эълон ҳақи тўлайди;

  • Аниқ ҳисоб-китоб: Масалан, агар сиз ўзингизга тегишли бўлган рақамни 1 000 000 сўм бошланғич баҳо билан сотувга қўйсангиз, тизимга тўланадиган хизмат ҳақи атиги 10 000 сўмни ташкил этади.

Мазкур янги механизм норасмий бозордаги фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш, рақамларни қайта расмийлаштиришни соддалаштириш ва фуқароларга ўз мулкидан эркин даромад олиш имконини беради.

Ўзбекистон республика товар-хомашё биржасиUZEXmobilraqam.uzex.uzмобил рақамлар савдоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram фойдаланувчилари дуч келаётган янги фирибгарлик: сохта "овоз бериш" схемасиTelegram фойдаланувчилари дуч келаётган янги фирибгарлик: сохта "овоз бериш" схемаси30 октябр 22:07WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиWhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини беради29 июн 22:00Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиХитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди22 июл 13:21WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиWhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилди30 июн 13:57Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилди14 август 19:50Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилди29 июл 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари