Телефон рақамингизни сотасизми? Фуқаролар учун онлайн савдо тизими ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон республика товар-хомашё биржаси жисмоний ва юридик шахсларга мобил телефон рақамларини қонуний ва хавфсиз тарзда сотиш имконини берувчи онлайн тизимни ишга туширди.
- Барча битимлар мобилрақам.uzex.uz портали орқали ауксион ёки «тезкор битим» усулида амалга оширилади.
- Тизимда рўйхатдан ўтиш бепул бўлиб, сотувчи рақамни ауксионга қўйиш учун бошланғич баҳонинг 1 фоизи миқдорида хизмат ҳақи тўлайди.
Ўзбекистон республика товар-хомашё биржаси (UZEX) алоқа хизматлари бозорида муҳим янгиликни амалиётга татбиқ этди. Октябрь ойидан эътиборан жисмоний ва юридик шахслар ўзлари фойдаланиб келаётган мобил телефон рақамларини қонуний, шаффоф ва хавфсиз тарзда сотиш имкониятига эга бўлди.
Илгари чиройли ва эсда қоларли рақамларни фақат уяли алоқа операторлари расмий аукцион орқали савдога чиқарган бўлса, эндиликда оддий фуқаролар ўртасидаги олди-сотди битимлари ҳам иккиламчи бозор сифатида тўлиқ қонуний кучга эга бўлди.
Савдолар қандай ўтказилади? Икки хил сотиш усули
Барча жараёнлар махсус яратилган mobilraqam.uzex.uz расмий электрон савдо портали орқали амалга оширилади. Фойдаланувчиларга рақамни сотишнинг иккита қулай механизми таклиф этилмоқда:
1. Аукцион савдоси: Сотувчи рақам учун муайян бошланғич нарх белгилайди. Савдо давомида харидорлар ўзаро рақобатлашиб, нархни қадамма-қадам ошириб боради ва энг юқори нарх таклиф қилган иштирокчи ғолиб бўлади;
2. «Тезкор битим» усули: Агар сотувчи савдо жараёни чўзилишини истамаса, рақамга аниқ ва қатъий нарх белгилайди. Харидор ушбу нархга рози бўлган заҳоти битим тузилади ва рақам дарҳол харид қилинади.
Рўйхатдан ўтиш ва хизмат ҳақи: Рақамни сотувга қўйиш қанча туради?
Платформа орқали эълон жойлаштириш ва олди-сотди жараёни аниқ молиявий қоидалар асосида йўлга қўйилган:
Бепул онлайн рўйхатдан ўтиш: Тизимда ҳам сотувчи, ҳам харидор бўлиб иштирок этиш учун онлайн тарзда бепул рўйхатдан ўтишнинг ўзи кифоя;
1 фоизлик хизмат ҳақи: Рақамни аукционга чиқариш учун сотувчи белгиланган бошланғич баҳонинг бор-йўғи 1 фоизи миқдорида эълон ҳақи тўлайди;
Аниқ ҳисоб-китоб: Масалан, агар сиз ўзингизга тегишли бўлган рақамни 1 000 000 сўм бошланғич баҳо билан сотувга қўйсангиз, тизимга тўланадиган хизмат ҳақи атиги 10 000 сўмни ташкил этади.
Мазкур янги механизм норасмий бозордаги фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш, рақамларни қайта расмийлаштиришни соддалаштириш ва фуқароларга ўз мулкидан эркин даромад олиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…