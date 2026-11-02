Сув, консерва ва батареяли радио: 33 та давлат нега аҳолини синовларга тайёрламоқда?

·0·Дунё
Сув, консерва ва батареяли радио: 33 та давлат нега аҳолини синовларга тайёрламоқда?

Халқаро майдондаги кескин геосиёсий ўзгаришлар ва хавфсизлик таҳдидлари фонида жаҳоннинг 33 та мамлакати ўз аҳолисини эҳтимолий уруш, кенг кўламли киберҳужумлар ва йирик фавқулодда вазиятларга олдиндан тайёргарлик кўришга чақирди.

АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония ва қатор ривожланган давлатлар ҳукуматлари фуқароларга фавқулодда ҳолатлар юз берган тақдирда ташқи ёрдамсиз яшай олиш учун зарур бўлган бирламчи таъминот воситаларини уй шароитида жамғариб қўйиш бўйича расмий тавсияларни янгилади.

Халқаро хавфлар ва тайёргарлик сабаблари

Ҳукуматлар томонидан аҳолига юборилаётган огоҳлантиришлар бир вақтнинг ўзида бир нечта глобал омиллар билан изоҳланмоқда:

  • Ҳарбий можаролар ва уруш хавфи: Геосиёсий қарама-қаршиликларнинг кучайиши ва ҳарбий таҳдидлар эҳтимоли;

  • Критиклашган киберҳужумлар: Муҳим инфратузилмалар — энергетика, банк тизими ва сув таъминоти тармоқларини ишдан чиқарувчи йирик рақамли ҳужумлар хавфи;

  • Глобал табиий офатлар ва таъминот узилишлари: Кутилмаган табиий фалокатлар оқибатида йўллар ёпилиши ва марказий дўконларда озиқ-овқат логистикаси тўхтаб қолиши мумкинлиги.

Кимга қанча захира керак? Давлатлар кесимидаги тавсиялар

Фуқароларга автоном ҳаёт кечириш учун мўлжалланган муддатлар давлатлар миллий хавфсизлик стратегияларига қараб белгиланган:

  • Кўпчилик мамлакатлар (72 соатлик қоида): АҚШ, Британия, Франция ва Япония каби давлатлар аҳолига камида 72 соат (3 сутка) давомида мустақил кун кечиришга етадиган бирламчи захирани тайёр тутишни тавсия қилмоқда;

  • Шимолий Европа (бир ҳафталик тайёргарлик): Швеция ва Норвегия ўз фуқароларига камида 1 ҳафта (7 кунлик) егулик ва ичимлик суви таъминотини ҳозирлаб қўйиш бўйича кўрсатма бермоқда;

  • Германияда энг узоқ муддат: Германия расмийлари аҳолига энг катта кўламдаги — камида 10 кунга етадиган озиқ-овқат, ичимлик суви ва бошқа бирламчи зарурий маҳсулотлар захирасини тўплашни маслаҳат бермоқда.

Фавқулодда жамланмада нималар бўлиши шарт?

Мутахассисларнинг эслатишича, бундай «халоскор қути»да қуйидагилар ўрин олиши керак:

  1. Ичимлик суви ва узоқ сақланувчи озиқ-овқатлар: Консервалар, дуккакли маҳсулотлар ва қуруқ таомлар;

  2. Тиббий аптечка: Бирламчи тез тиббий ёрдам дори-дармонлари ва сурункали касалликлар учун зарур препаратлар;

  3. Автоном алоқа воситалари: Электр энергияси узилганда ахборот олиш учун батарея ёки қуёш панелида ишловчи радио қабул қилгичлар ва фонарлар;

  4. Шахсий ҳужжатлар ва нақд пул: Банк карточкалари ишламай қолган вазиятлар учун муҳим қоғозлар ва нақд пул маблағлари.

геосиёсий хавфсизликфавқулодда вазиятлармиллий хавфсизлик стратегияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда ҳукумат огоҳлантиришидан сўнг аҳоли ҳожатхона қоғозига ёпирилдиБританияда ҳукумат огоҳлантиришидан сўнг аҳоли ҳожатхона қоғозига ёпирилди30 октябр 05:44Коинотдан келган сирли радио сигнал олимлар эътиборини тортдиКоинотдан келган сирли радио сигнал олимлар эътиборини тортди27 сентябр 10:05«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Жанубий Кореяда аёл ажрашган куни тўй қилиб, барчани ҳайратда қолдирдиЖанубий Кореяда аёл ажрашган куни тўй қилиб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун 18:10Саҳрои Кабир чўлидан топилган 4,1 миллиард йиллик метеорит Қизил сайёра сирини очмоқдаСаҳрои Кабир чўлидан топилган 4,1 миллиард йиллик метеорит Қизил сайёра сирини очмоқдаБугун 16:51Оқ уйдан янги сигнал: Трамп Эрон билан сирли музокаралар тафсилотини очиқлади (видео)Оқ уйдан янги сигнал: Трамп Эрон билан сирли музокаралар тафсилотини очиқлади (видео)Бугун 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда