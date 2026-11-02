Сув, консерва ва батареяли радио: 33 та давлат нега аҳолини синовларга тайёрламоқда?
Халқаро майдондаги кескин геосиёсий ўзгаришлар ва хавфсизлик таҳдидлари фонида жаҳоннинг 33 та мамлакати ўз аҳолисини эҳтимолий уруш, кенг кўламли киберҳужумлар ва йирик фавқулодда вазиятларга олдиндан тайёргарлик кўришга чақирди.
АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония ва қатор ривожланган давлатлар ҳукуматлари фуқароларга фавқулодда ҳолатлар юз берган тақдирда ташқи ёрдамсиз яшай олиш учун зарур бўлган бирламчи таъминот воситаларини уй шароитида жамғариб қўйиш бўйича расмий тавсияларни янгилади.
Халқаро хавфлар ва тайёргарлик сабаблари
Ҳукуматлар томонидан аҳолига юборилаётган огоҳлантиришлар бир вақтнинг ўзида бир нечта глобал омиллар билан изоҳланмоқда:
Ҳарбий можаролар ва уруш хавфи: Геосиёсий қарама-қаршиликларнинг кучайиши ва ҳарбий таҳдидлар эҳтимоли;
Критиклашган киберҳужумлар: Муҳим инфратузилмалар — энергетика, банк тизими ва сув таъминоти тармоқларини ишдан чиқарувчи йирик рақамли ҳужумлар хавфи;
Глобал табиий офатлар ва таъминот узилишлари: Кутилмаган табиий фалокатлар оқибатида йўллар ёпилиши ва марказий дўконларда озиқ-овқат логистикаси тўхтаб қолиши мумкинлиги.
Кимга қанча захира керак? Давлатлар кесимидаги тавсиялар
Фуқароларга автоном ҳаёт кечириш учун мўлжалланган муддатлар давлатлар миллий хавфсизлик стратегияларига қараб белгиланган:
Кўпчилик мамлакатлар (72 соатлик қоида): АҚШ, Британия, Франция ва Япония каби давлатлар аҳолига камида 72 соат (3 сутка) давомида мустақил кун кечиришга етадиган бирламчи захирани тайёр тутишни тавсия қилмоқда;
Шимолий Европа (бир ҳафталик тайёргарлик): Швеция ва Норвегия ўз фуқароларига камида 1 ҳафта (7 кунлик) егулик ва ичимлик суви таъминотини ҳозирлаб қўйиш бўйича кўрсатма бермоқда;
Германияда энг узоқ муддат: Германия расмийлари аҳолига энг катта кўламдаги — камида 10 кунга етадиган озиқ-овқат, ичимлик суви ва бошқа бирламчи зарурий маҳсулотлар захирасини тўплашни маслаҳат бермоқда.
Фавқулодда жамланмада нималар бўлиши шарт?
Мутахассисларнинг эслатишича, бундай «халоскор қути»да қуйидагилар ўрин олиши керак:
Ичимлик суви ва узоқ сақланувчи озиқ-овқатлар: Консервалар, дуккакли маҳсулотлар ва қуруқ таомлар;
Тиббий аптечка: Бирламчи тез тиббий ёрдам дори-дармонлари ва сурункали касалликлар учун зарур препаратлар;
Автоном алоқа воситалари: Электр энергияси узилганда ахборот олиш учун батарея ёки қуёш панелида ишловчи радио қабул қилгичлар ва фонарлар;
Шахсий ҳужжатлар ва нақд пул: Банк карточкалари ишламай қолган вазиятлар учун муҳим қоғозлар ва нақд пул маблағлари.
Изоҳлар 0
…