“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилди
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмонда Эроннинг номдор «Трактор» жамоаси меҳмони бўлади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 21:00да старт олади.
Муҳим очколар учун кечадиган сафар баҳси олдидан «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов майдонга тушадиган бошланғич ўн бирликни расман тақдим этди.
Ҳужумкор таркиб ва легионерларнинг жойлашуви
Фарғоналиклар устози масъулиятли сафар учрашувида ишончли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга урғу берган кучли таркибни танлади:
Ишончли посбон: Дарвозани терма жамоа аъзоси Ботирали Эргашев қўриқлайди;
Мустаҳкам мудофаа ва қанотлар: Ҳимоя чизиғида Боян Цигер, Мичел Аугусто, шунингдек қанотларда фаол ҳаракат қилувчи Фаррух Сайфиев ва Иброҳимҳалил Йўлдошев жой олди;
Яратувчан ярим ҳимоя: Марказда ва қанот ҳужумларида Асилбек Жумаев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Алишер Одилов ҳамда тажрибали Ян Сассе ҳаракат қилади;
Олд чизиқдаги куч: Рақиб дарвозаси олдида асосий хавфни Ратиньо ва финляндиялик ҳужумчи Маркус Форсс шакллантириб беради.
Расмий ўйин қайдномаси ва таркиб:
ОФК Элит ОЧЛ. 4-тур
«Трактор» (Эрон) — «Нефтчи» (Ўзбекистон)
Сана ва вақт: 2 ноябрь, 21:00 (Тошкент вақти)
Ўтказилиш жойи: Ўмон
«Нефтчи» бошланғич таркиби:
Ботирали Эргашев, Мичел Аугусто, Боян Цигер, Иброҳимҳалил Йўлдошев, Асилбек Жумаев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Алишер Одилов, Ян Сассе, Фаррух Сайфиев, Ратиньо, Маркус Форсс.
Изоҳлар 0
…