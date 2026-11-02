“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилди

·84·Спорт
“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилди

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Ўмонда Эроннинг номдор «Трактор» жамоаси меҳмони бўлади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 21:00да старт олади.

Муҳим очколар учун кечадиган сафар баҳси олдидан «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов майдонга тушадиган бошланғич ўн бирликни расман тақдим этди.

Ҳужумкор таркиб ва легионерларнинг жойлашуви

Фарғоналиклар устози масъулиятли сафар учрашувида ишончли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга урғу берган кучли таркибни танлади:

  • Ишончли посбон: Дарвозани терма жамоа аъзоси Ботирали Эргашев қўриқлайди;

  • Мустаҳкам мудофаа ва қанотлар: Ҳимоя чизиғида Боян Цигер, Мичел Аугусто, шунингдек қанотларда фаол ҳаракат қилувчи Фаррух Сайфиев ва Иброҳимҳалил Йўлдошев жой олди;

  • Яратувчан ярим ҳимоя: Марказда ва қанот ҳужумларида Асилбек Жумаев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Алишер Одилов ҳамда тажрибали Ян Сассе ҳаракат қилади;

  • Олд чизиқдаги куч: Рақиб дарвозаси олдида асосий хавфни Ратиньо ва финляндиялик ҳужумчи Маркус Форсс шакллантириб беради.

Расмий ўйин қайдномаси ва таркиб:

  • ОФК Элит ОЧЛ. 4-тур

  • «Трактор» (Эрон) — «Нефтчи» (Ўзбекистон)

  • Сана ва вақт: 2 ноябрь, 21:00 (Тошкент вақти)

  • Ўтказилиш жойи: Ўмон

«Нефтчи» бошланғич таркиби:

Ботирали Эргашев, Мичел Аугусто, Боян Цигер, Иброҳимҳалил Йўлдошев, Асилбек Жумаев, Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Алишер Одилов, Ян Сассе, Фаррух Сайфиев, Ратиньо, Маркус Форсс.

НефтчиОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасиТрактор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқладиИслом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқлади27 октябр 08:16“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилдиКеча 23:06“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой берди“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой бердиБугун 21:10Тошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиТошкентда футбол оқшоми: “Пахтакор” – “Ан-Наср” тўқнашуви учун таркиблар эълон қилиндиБугун 18:31Эмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирдиЭмилиан Карас «Ал Қодисия» билан ўйин тақдирини ўзгартирган тактик қарор ҳақида гапирди13 октябр 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози