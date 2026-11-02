Бектемирдан “қочган” Хайме Мунгиа Никита Зонга қарши драматик жанг ҳақида очиқ гапирди

·18·Спорт
Бектемирдан “қочган” Хайме Мунгиа Никита Зонга қарши драматик жанг ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • WBA йўналиши чемпиони Хайме Мунгиа россиялик Никита Зонга қарши кечган мураккаб жангдан сўнг ўз чиқишини қониқарсиз деб баҳолади.
  • Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан ғалаба қозонган мексикалик боксчи ўз ҳаракатларига 10 баллик тизимда атиги 6 ёки 7 балл қўйди.
  • Мунгиа жамоаси аслида мажбурий даъвогар Бектемир Мелиқўзиев билан тўқнашувдан қочиб, нисбатан тажрибасиз рақибни танлаган эди.

WBA йўналиши бўйича иккинчи ўрта вазн тоифаси жаҳон чемпиони Хайме Мунгиа россиялик Никита Зонга қарши кечган мураккаб ва кутилмаган драмаларга бой тўқнашувдан сўнг ўз чиқишига холис баҳо берди.

Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан (116-112, 117-111, 117-111) камарини сақлаб қолган мексикалик юлдуз DAZN телеканалига берган интервьюсида жангдаги ҳаракатларини ўртача деб атаб, ўзига 10 баллик тизимда бор-йўғи 6 ёки 7 балл қўйишини очиқ тан олди.

«У мени йиқитди, мен уни йиқитдим»: Жанг қандай кечди?

Қоғозда осон кўринган ҳимоя жанги амалда чемпион учун ҳақиқий синовга айланди:

  • «Осон бўлмади»: Мунгиа рақибининг қаттиқ қаршилик кўрсатганини яширмади: «Осон бўлмади. Бир муддат вазият ҳаддан ташқари кескинлашди, лекин мен буни уддаладим ва асосийси шу... У мени йиқитди, кейин мен уни, сўнгра яна эҳтиётсизлик қилдим ва у яна зарба берди»;

  • Ўз ўйинидан қониқмаслик: Боксчи ҳали хатолар устида ишлаши шартлигини таъкидлади: «Ўзимни 10 баллдан 6 ёки 7 баллга баҳолардим. Баъзи режаларимиз ўхшамади, айримларини эса ўзим қила олмадим. Лекин муҳими ғалаба қозондим. Тез орада машғулотларга қайтиб, йўлимда давом этаман».

Бектемир Мелиқўзиевдан «қочиш» режаси ва рингдаги хавф

Мазкур жанг атрофидаги асосий шов-шув рақиб танлови билан бевосита боғлиқ эди:

  • Мажбурий даъвогар четда қолди: Аслида Мунгиа ўз чемпионлик камарини WBA йўналишининг расмий ва мажбурий даъвогари — ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиевга қарши ҳимоя қилиши лозим эди;

  • «Енгилроқ» рақиб тактикаси: Бироқ мексикалик боксчининг жамоаси хавфли Мелиқўзиев билан тўқнашувдан қочиб, рейтингда бор-йўғи 9-ўринда турган, профессионал рингда эндигина 14-жангини ўтказаётган Никита Зонни рақиб сифатида танлаб, унга қарши ихтиёрий ҳимоя жанги учун рухсат олган эди;

  • 6-раунддаги сенсацияга бир қадам: Бу танлов осон сайр бўлиб чиқмади. Биринчи бўлимларда чемпионни шошириб қўйган Зонь айниқса 6-раундда нокаутга жуда яқин келди. Жиддий зарбалар қабул қилиб, оғир аҳволга тушган Мунгиани россиялик чармқўлқоп устаси тажриба етишмаслиги оқибатида «якунлаб» қўя олмади;

  • Иккинчи бўлимдаги тажриба: Жангнинг иккинчи ярмида жисмоний чарчоққа учраган Зоннинг фаоллиги пасайди ва Мунгиа аниқ ҳужумлар эвазига ҳисобда олдинга ўтиб, камарини сақлаб қолди.

Эндиликда WBA чемпионлик камари учун мажбурий ҳимоя масаласи қайта кун тартибига чиқиши ва Бектемир Мелиқўзиев билан бўладиган тўқнашув муқаррар тус олиши кутилмоқда.

Хайме МунгиаБектемир МелиқўзиевНикита ЗоньWBA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?Сенсацион баёнот: Мунгия ва Мелиқўзиев ўртасида жаҳон чемпионлиги жанги бўладими?Бугун 07:30Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиАльварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиКеча 19:50Бектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтдиБектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтдиКеча 19:43Титул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлариТитул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлари31 октябр 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози