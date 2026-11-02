Бектемирдан “қочган” Хайме Мунгиа Никита Зонга қарши драматик жанг ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- WBA йўналиши чемпиони Хайме Мунгиа россиялик Никита Зонга қарши кечган мураккаб жангдан сўнг ўз чиқишини қониқарсиз деб баҳолади.
- Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан ғалаба қозонган мексикалик боксчи ўз ҳаракатларига 10 баллик тизимда атиги 6 ёки 7 балл қўйди.
- Мунгиа жамоаси аслида мажбурий даъвогар Бектемир Мелиқўзиев билан тўқнашувдан қочиб, нисбатан тажрибасиз рақибни танлаган эди.
WBA йўналиши бўйича иккинчи ўрта вазн тоифаси жаҳон чемпиони Хайме Мунгиа россиялик Никита Зонга қарши кечган мураккаб ва кутилмаган драмаларга бой тўқнашувдан сўнг ўз чиқишига холис баҳо берди.
Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан (116-112, 117-111, 117-111) камарини сақлаб қолган мексикалик юлдуз DAZN телеканалига берган интервьюсида жангдаги ҳаракатларини ўртача деб атаб, ўзига 10 баллик тизимда бор-йўғи 6 ёки 7 балл қўйишини очиқ тан олди.
«У мени йиқитди, мен уни йиқитдим»: Жанг қандай кечди?
Қоғозда осон кўринган ҳимоя жанги амалда чемпион учун ҳақиқий синовга айланди:
«Осон бўлмади»: Мунгиа рақибининг қаттиқ қаршилик кўрсатганини яширмади: «Осон бўлмади. Бир муддат вазият ҳаддан ташқари кескинлашди, лекин мен буни уддаладим ва асосийси шу... У мени йиқитди, кейин мен уни, сўнгра яна эҳтиётсизлик қилдим ва у яна зарба берди»;
Ўз ўйинидан қониқмаслик: Боксчи ҳали хатолар устида ишлаши шартлигини таъкидлади: «Ўзимни 10 баллдан 6 ёки 7 баллга баҳолардим. Баъзи режаларимиз ўхшамади, айримларини эса ўзим қила олмадим. Лекин муҳими ғалаба қозондим. Тез орада машғулотларга қайтиб, йўлимда давом этаман».
Бектемир Мелиқўзиевдан «қочиш» режаси ва рингдаги хавф
Мазкур жанг атрофидаги асосий шов-шув рақиб танлови билан бевосита боғлиқ эди:
Мажбурий даъвогар четда қолди: Аслида Мунгиа ўз чемпионлик камарини WBA йўналишининг расмий ва мажбурий даъвогари — ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиевга қарши ҳимоя қилиши лозим эди;
«Енгилроқ» рақиб тактикаси: Бироқ мексикалик боксчининг жамоаси хавфли Мелиқўзиев билан тўқнашувдан қочиб, рейтингда бор-йўғи 9-ўринда турган, профессионал рингда эндигина 14-жангини ўтказаётган Никита Зонни рақиб сифатида танлаб, унга қарши ихтиёрий ҳимоя жанги учун рухсат олган эди;
6-раунддаги сенсацияга бир қадам: Бу танлов осон сайр бўлиб чиқмади. Биринчи бўлимларда чемпионни шошириб қўйган Зонь айниқса 6-раундда нокаутга жуда яқин келди. Жиддий зарбалар қабул қилиб, оғир аҳволга тушган Мунгиани россиялик чармқўлқоп устаси тажриба етишмаслиги оқибатида «якунлаб» қўя олмади;
Иккинчи бўлимдаги тажриба: Жангнинг иккинчи ярмида жисмоний чарчоққа учраган Зоннинг фаоллиги пасайди ва Мунгиа аниқ ҳужумлар эвазига ҳисобда олдинга ўтиб, камарини сақлаб қолди.
Эндиликда WBA чемпионлик камари учун мажбурий ҳимоя масаласи қайта кун тартибига чиқиши ва Бектемир Мелиқўзиев билан бўладиган тўқнашув муқаррар тус олиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…