16 ўйинда 14 та ғалаба: “Реал” Моуриньо қўл остида дуранг нималигини билмай келяпти

·20·Спорт
16 ўйинда 14 та ғалаба: “Реал” Моуриньо қўл остида дуранг нималигини билмай келяпти

Испания Ла Лигасининг 12-турида Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Валенсия»га қарши баҳс олиб бориб, 3:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Ушбу муваффақият жамоа бошқарувига қайтган португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуриньо учун жорий мавсумдаги 14-ғалаба бўлди. «Қироллик клуби» барча фронтларда ўз сўзини айтиб, ҳайратланарли даражада барқарор ўйин намойиш этишда давом этмоқда.

Муросасиз Моуриньо: 16 та ўйин ва умуман дуранг йўқ

Португалиялик «Special One» қайтганидан сўнг Мадрид суперклуби ўзига хос кескин ва прагматик услубга эга бўлди:

  • 16 та баҳсда 14 ғалаба: Моуриньо қўл остида мадридликлар жорий мавсум барча мусобақаларда жами 16 та расмий учрашув ўтказиб, уларнинг 14 тасида рақибларини таслим этди;

  • Нолга тенг дуранглар: Жамоа иштирокидаги учрашувларда бирор марта ҳам ҳисоб тенг қайд этилмади — «Реал» ё мутлақ ғалаба қозонмоқда, ёки кутилмаганда мағлубиятга учрамоқда;

  • Мавсумдаги ягона икки мағлубият: «Қаймоқранглилар» Ла Лига доирасида фақат Мадрид дербисида «Атлетико»га (1:2) ҳамда «Бетис» майдонида (0:1) очко бой берган, холос.

Кетма-кет 8 та ғалабалик серия

Сўнгги мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган Моуриньо шогирдлари ўзгача шиддат намойиш қилмоқда:

  • Узлуксиз ғалабалар: Барча турнирлар (Ла Лига ва Чемпионлар лигаси) доирасидаги кетма-кет ғалабали серия эндиликда 8 та учрашувга етди;

  • Етакчилик ва баланс: Ҳужум ва мудофаа ўртасидаги идеал балансни йўлга қўйган мадридликлар ҳар қандай қийинчиликларга қарамай, чемпионлик пойгасида рақобатчиларига жиддий босим ўтказишда давом этмоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Вальвердега берган махсус кўрсатмаси ва плей-офф режасини очиқладиМоуриньо Вальвердега берган махсус кўрсатмаси ва плей-офф режасини очиқлади5 ноябр 09:00Моуриньо “Реал”да катта тозалаш бошлаши мумкин...Моуриньо “Реал”да катта тозалаш бошлаши мумкин...21 май 11:14Жозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаЖозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқда14 июн 23:20Моуриньо "Реал"га қайтиш учун келишувга эришдиМоуриньо "Реал"га қайтиш учун келишувга эришди18 май 18:00Моуриньо “Реал”га келса, Рэшфордни олиб келмоқчи...Моуриньо “Реал”га келса, Рэшфордни олиб келмоқчи...16 май 14:46Жозе Моуриньо "Реал"да бир мавсумлик катта синовдан ўтади...Жозе Моуриньо "Реал"да бир мавсумлик катта синовдан ўтади...14 май 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди