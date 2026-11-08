16 ўйинда 14 та ғалаба: “Реал” Моуриньо қўл остида дуранг нималигини билмай келяпти
Испания Ла Лигасининг 12-турида Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Валенсия»га қарши баҳс олиб бориб, 3:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Ушбу муваффақият жамоа бошқарувига қайтган португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуриньо учун жорий мавсумдаги 14-ғалаба бўлди. «Қироллик клуби» барча фронтларда ўз сўзини айтиб, ҳайратланарли даражада барқарор ўйин намойиш этишда давом этмоқда.
Муросасиз Моуриньо: 16 та ўйин ва умуман дуранг йўқ
Португалиялик «Special One» қайтганидан сўнг Мадрид суперклуби ўзига хос кескин ва прагматик услубга эга бўлди:
16 та баҳсда 14 ғалаба: Моуриньо қўл остида мадридликлар жорий мавсум барча мусобақаларда жами 16 та расмий учрашув ўтказиб, уларнинг 14 тасида рақибларини таслим этди;
Нолга тенг дуранглар: Жамоа иштирокидаги учрашувларда бирор марта ҳам ҳисоб тенг қайд этилмади — «Реал» ё мутлақ ғалаба қозонмоқда, ёки кутилмаганда мағлубиятга учрамоқда;
Мавсумдаги ягона икки мағлубият: «Қаймоқранглилар» Ла Лига доирасида фақат Мадрид дербисида «Атлетико»га (1:2) ҳамда «Бетис» майдонида (0:1) очко бой берган, холос.
Кетма-кет 8 та ғалабалик серия
Сўнгги мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган Моуриньо шогирдлари ўзгача шиддат намойиш қилмоқда:
Узлуксиз ғалабалар: Барча турнирлар (Ла Лига ва Чемпионлар лигаси) доирасидаги кетма-кет ғалабали серия эндиликда 8 та учрашувга етди;
Етакчилик ва баланс: Ҳужум ва мудофаа ўртасидаги идеал балансни йўлга қўйган мадридликлар ҳар қандай қийинчиликларга қарамай, чемпионлик пойгасида рақобатчиларига жиддий босим ўтказишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…