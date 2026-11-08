Бухородаги 90-дақиқа драмаси: Рустамовнинг голи “Насаф”га муҳим ғалаба келтирди

·22·Спорт
Бухородаги 90-дақиқа драмаси: Рустамовнинг голи “Насаф”га муҳим ғалаба келтирди

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бирида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда «Бухоро» жамоаси меҳмони бўлди. Кескин курашлар ва юқори асабийлик остида кечган беллашувда меҳмонлар 1:0 ҳисобида иродали ғалабага эришди.

Ўйин тақдири сўнгги дақиқалардаги драматик ҳодисалар — мезбонлар сардорининг четлатилиши ҳамда сўнгги сонияларда урилган ягона гол эвазига ҳал бўлди.

Ўйин кулмаси: 85-дақиқадаги четлатиш ва 90-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба

Учрашув давомида ҳар икки жамоа мудофаада тартибли ўйнаб, хавфли вазиятларни минималлаштиришга интилди, аммо баҳс якунида асаблар дош бермади:

  • Сардорнинг четлатилиши: Учрашувнинг 85-дақиқасида «Бухоро» сардори Сардор Қулматов иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдонни барвақт тарк этишга мажбур бўлди (у 20-дақиқада дастлабки огоҳлантиришни олган эди);

  • Рустамовдан 90-дақиқадаги ғалаба тўпи: Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган қаршиликлар босимни кескин оширди ва 90-дақиқада ярим ҳимоячи Ойбек Рустамов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Насаф»га қимматли уч очкони тақдим этди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Суперлига. 27-тур

    «Бухоро» — «Насаф» 0:1

    Гол: Рустамов, 90.

    Огоҳлантиришлар: Қулматов (20), Муртазоев (26), Ғуломов (75).

    Четлатиш: Қулматов (85, иккинчи огоҳлантириш).

  • «Бухоро»: Ҳамроев, Мухторов, Тодоров, Қулматов, Мамасиддиқов, Эсанов, Ражабов, Йўлдошев (Жўрабеков, 84), Родич (Қаюмов, 84), Жўрабоев (Убайдуллаев, 65), Качавара (Рўзиев, 73).

  • «Насаф»: Неъматов, Давронов, Ғайбуллаев, Абдуназаров (Отубанжо, 66), Эшмуродов, Рустамов, Ғуломов, Муҳиддинов, Муртазоев, Шала, Абдухолиқов.

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Мазкур ғалабадан кейин мусобақа жадвалининг юқори қисмида муҳим силжиш кузатилди:

  • «Насаф» кучли бешликда: Муҳим сафар ғалабасидан сўнг ўз очколари сонини 45 тага етказган «Насаф» турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Бухоро»нинг ҳолати: Ўз майдонида сўнгги сонияларда очко бой берган «Бухоро» эса 42 очко билан 7-поғонада қолди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?4 август 05:33Бердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керакБердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керак27 октябр 23:01«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!20 сентябр 19:16ОЧЛ-2да драматик учрашув: «Насаф» Қаршида «Ал-Ваҳда»га мағлуб бўлдиОЧЛ-2да драматик учрашув: «Насаф» Қаршида «Ал-Ваҳда»га мағлуб бўлди14 октябр 20:44«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!3 август 22:11Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетди28 июл 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди