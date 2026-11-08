Бухородаги 90-дақиқа драмаси: Рустамовнинг голи “Насаф”га муҳим ғалаба келтирди
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бирида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда «Бухоро» жамоаси меҳмони бўлди. Кескин курашлар ва юқори асабийлик остида кечган беллашувда меҳмонлар 1:0 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
Ўйин тақдири сўнгги дақиқалардаги драматик ҳодисалар — мезбонлар сардорининг четлатилиши ҳамда сўнгги сонияларда урилган ягона гол эвазига ҳал бўлди.
Ўйин кулмаси: 85-дақиқадаги четлатиш ва 90-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба
Учрашув давомида ҳар икки жамоа мудофаада тартибли ўйнаб, хавфли вазиятларни минималлаштиришга интилди, аммо баҳс якунида асаблар дош бермади:
Сардорнинг четлатилиши: Учрашувнинг 85-дақиқасида «Бухоро» сардори Сардор Қулматов иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдонни барвақт тарк этишга мажбур бўлди (у 20-дақиқада дастлабки огоҳлантиришни олган эди);
Рустамовдан 90-дақиқадаги ғалаба тўпи: Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган қаршиликлар босимни кескин оширди ва 90-дақиқада ярим ҳимоячи Ойбек Рустамов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Насаф»га қимматли уч очкони тақдим этди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Суперлига. 27-тур
«Бухоро» — «Насаф» 0:1
Гол: Рустамов, 90.
Огоҳлантиришлар: Қулматов (20), Муртазоев (26), Ғуломов (75).
Четлатиш: Қулматов (85, иккинчи огоҳлантириш).
«Бухоро»: Ҳамроев, Мухторов, Тодоров, Қулматов, Мамасиддиқов, Эсанов, Ражабов, Йўлдошев (Жўрабеков, 84), Родич (Қаюмов, 84), Жўрабоев (Убайдуллаев, 65), Качавара (Рўзиев, 73).
«Насаф»: Неъматов, Давронов, Ғайбуллаев, Абдуназаров (Отубанжо, 66), Эшмуродов, Рустамов, Ғуломов, Муҳиддинов, Муртазоев, Шала, Абдухолиқов.
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Мазкур ғалабадан кейин мусобақа жадвалининг юқори қисмида муҳим силжиш кузатилди:
«Насаф» кучли бешликда: Муҳим сафар ғалабасидан сўнг ўз очколари сонини 45 тага етказган «Насаф» турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди;
«Бухоро»нинг ҳолати: Ўз майдонида сўнгги сонияларда очко бой берган «Бухоро» эса 42 очко билан 7-поғонада қолди.
Изоҳлар 0
…