“Бу жуда оғриқли”: Мареска “Сити”нинг кетма-кет учинчи мағлубияти сабабини очиқлади

·33·Спорт
“Бу жуда оғриқли”: Мареска “Сити”нинг кетма-кет учинчи мағлубияти сабабини очиқлади

Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида сафарда «Ноттингҳэм Форест»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.

«Шаҳарликлар»нинг расмий сайти тарқатган баёнотга кўра, италиялик мутахассис рақиб майдонидаги ушбу кутилмаган омадсизликни оғриқли зарба деб атаб, мудофаадаги қўпол хатолар жазосиз қолмаслигини таъкидлади.

Мазкур учрашув «Манчестер Сити» учун АПЛ доирасидаги кетма-кет учинчи муваффақиятсиз натижа бўлди.

«Хато қилсанг — жазоланасан»: Маресканинг асосий эътирозлари

«Сити» устози ўйин назорати ўз жамоасида бўлганига қарамай, якуний натижа салбий чиққанини тушунтирди:

  • Назорат бефойда бўлди: «Бу жуда оғриқли натижа. Ўйиннинг катта қисмида ташаббус биз томонда бўлди, тўпни ўзимизда сақладик. Аммо АПЛ шундай лигаки, имкониятлардан фойдалана олмасанг ва мудофаада хатоларга йўл қўйсанг, бунинг учун доимо қаттиқ жазоланасан»;

  • Рақибнинг юқори фидойилиги: Мареска мезбонларнинг ўйинига алоҳида баҳо берди: «“Ноттингҳэм Форест” ажойиб ҳимояланди, майдонда улкан фидойилик кўрсатди ва қўлга киритган имкониятларидан максимал даражада самарали фойдаланди».

Халқаро танаффус олдидан олинган оғир сабоқ

Терма жамоалар йиғини арафасидаги мағлубият клуб ичидаги кайфиятга таъсир қилмай қолмади:

  • Танаффусдаги жиддий таҳлил: «Халқаро танаффусга бундай кайфият билан йўл олиш руҳан оғир, бу кўнгилда аччиқ таассурот қолдирмоқда. Бу мусобақадаги илк мағлубиятимиз бўлиб, биз учун жуда катта сабоқ бўлиши шарт»;

  • Ғалабали йўлга қайтиш вазифаси: Мутахассис икки ҳафталик танаффус давомида мураббийлар штаби йўл қўйилган камчиликларни синчиклаб ўрганиб чиқишини ва таркиб қайта куч тўплаб, яна ғалабали серияга қайтиши шартлигини билдирди.

Ўйин хроникаси ва голлар тафсилоти

7 ноябрь оқшомида бўлиб ўтган учрашув мезбонларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди:

  • «Форест»нинг тезкор голлари: 6-дақиқада Матеус Куня ҳисобни очган бўлса, Лиам Делап 18 ва 73-дақиқаларда икки бор дарвозани ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди;

  • «Сити»нинг жавоби: Манчестерликлар сафида 52-дақиқада Райан Шерки томонидан киритилган ягона тўп жамоани омадсизликдан қутқариб қолишга етмади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Сити»да барчасини нолдан бошлади: кимлар кетиши мумкин?Мареска «Сити»да барчасини нолдан бошлади: кимлар кетиши мумкин?10 август 08:37Мареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкинМареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкин1 июл 01:29Мареска илк ғалабадан сўнг «Манчестер Сити»даги режасини очдиМареска илк ғалабадан сўнг «Манчестер Сити»даги режасини очди5 август 21:16Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...3 август 15:26«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди29 июн 19:48«Сити»да Маресканинг илк йиғини: ким асосий таркибда қолади?«Сити»да Маресканинг илк йиғини: ким асосий таркибда қолади?24 июл 14:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди