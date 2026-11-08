“Бу жуда оғриқли”: Мареска “Сити”нинг кетма-кет учинчи мағлубияти сабабини очиқлади
Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида сафарда «Ноттингҳэм Форест»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.
«Шаҳарликлар»нинг расмий сайти тарқатган баёнотга кўра, италиялик мутахассис рақиб майдонидаги ушбу кутилмаган омадсизликни оғриқли зарба деб атаб, мудофаадаги қўпол хатолар жазосиз қолмаслигини таъкидлади.
Мазкур учрашув «Манчестер Сити» учун АПЛ доирасидаги кетма-кет учинчи муваффақиятсиз натижа бўлди.
«Хато қилсанг — жазоланасан»: Маресканинг асосий эътирозлари
«Сити» устози ўйин назорати ўз жамоасида бўлганига қарамай, якуний натижа салбий чиққанини тушунтирди:
Назорат бефойда бўлди: «Бу жуда оғриқли натижа. Ўйиннинг катта қисмида ташаббус биз томонда бўлди, тўпни ўзимизда сақладик. Аммо АПЛ шундай лигаки, имкониятлардан фойдалана олмасанг ва мудофаада хатоларга йўл қўйсанг, бунинг учун доимо қаттиқ жазоланасан»;
Рақибнинг юқори фидойилиги: Мареска мезбонларнинг ўйинига алоҳида баҳо берди: «“Ноттингҳэм Форест” ажойиб ҳимояланди, майдонда улкан фидойилик кўрсатди ва қўлга киритган имкониятларидан максимал даражада самарали фойдаланди».
Халқаро танаффус олдидан олинган оғир сабоқ
Терма жамоалар йиғини арафасидаги мағлубият клуб ичидаги кайфиятга таъсир қилмай қолмади:
Танаффусдаги жиддий таҳлил: «Халқаро танаффусга бундай кайфият билан йўл олиш руҳан оғир, бу кўнгилда аччиқ таассурот қолдирмоқда. Бу мусобақадаги илк мағлубиятимиз бўлиб, биз учун жуда катта сабоқ бўлиши шарт»;
Ғалабали йўлга қайтиш вазифаси: Мутахассис икки ҳафталик танаффус давомида мураббийлар штаби йўл қўйилган камчиликларни синчиклаб ўрганиб чиқишини ва таркиб қайта куч тўплаб, яна ғалабали серияга қайтиши шартлигини билдирди.
Ўйин хроникаси ва голлар тафсилоти
7 ноябрь оқшомида бўлиб ўтган учрашув мезбонларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди:
«Форест»нинг тезкор голлари: 6-дақиқада Матеус Куня ҳисобни очган бўлса, Лиам Делап 18 ва 73-дақиқаларда икки бор дарвозани ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди;
«Сити»нинг жавоби: Манчестерликлар сафида 52-дақиқада Райан Шерки томонидан киритилган ягона тўп жамоани омадсизликдан қутқариб қолишга етмади.
Изоҳлар 0
…