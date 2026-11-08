Фарғонада ақлбовар қилмас камбэк: “Нефтчи” 90+8-дақиқада ғалабани илиб кетди

·33·Спорт
Фарғонада ақлбовар қилмас камбэк: “Нефтчи” 90+8-дақиқада ғалабани илиб кетди

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида чемпионлик учун асосий даъвогар бўлган Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси ўз майдонида Олмалиқнинг ОКМК клубини қабул қилди. Маҳаллий мухлислар гувоҳлигида кечган беллашув ўзбек футболи тарихидаги энг драматик ва кутилмаган якунлардан бирига айланди.

Учрашув тақдири асосий вақтнинг сўнгги дақиқалари ҳамда ҳакам томонидан қўшиб берилган компенсация вақтида бутунлай остин-устун бўлиб кетди — мезбонлар 10 дақиқа ичида мағлубиятни ғалабага айлантирди.

Сўнгги 10 дақиқалик шок ва триллер хроникаси

Ўйиннинг катта қисмида ҳисоб очилмаган бўлса-да, финал ҳуштаги арафасида ҳақиқий голлар ёмғири бошланди:

  • 88-дақиқада Папаванинг пеналтиси: Ҳимоячи Абдуғаниевнинг жарима майдончасидаги қўполлигидан сўнг белгиланган пеналтини ОКМК легионери Гиорги Папава аниқ амалга ошириб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • 90-дақиқада Сарсенбаевдан тезкор жавоб: Гол ўтказиб юборган фарғоналиклар таслим бўлмади. Захирадан майдонга тушган Нурбек Сарсенбаев рақиб ҳимоясидаги пала-партишликдан унумли фойдаланиб, мувозанатни тиклади — 1:1;

  • 90+8-дақиқада Ғиёсовдан ҳалокатли зарба: Ҳакам қўшиб берган саккизинчи дақиқада Хуршид Ғиёсов ОКМК дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, стадионни ларзага келтирди — 2:1.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Суперлига. 27-тур

    «Нефтчи» — ОКМК 2:1

    Голлар: Сарсенбаев (90), Ғиёсов (90+8) — Папава (88, пен.).

    Огоҳлантиришлар: Каримов (47), Ратинио (74), Абдуғаниев (87).

  • «Нефтчи»: Эргашев, Алибоев, Исмоилов, Ёвович, Искандеров, Абдуғаниев, Перитса (Сарсенбаев, 60), Ғофуров, Одилов (Ратинио, 72), Сайфиев, Куао.

  • ОКМК: Абдунабиев, Папава, Ўлмасалиев, Аҳмадалиев, Турдиалиев, Собиржонов, Абдураззоқов (Холмуродов, 46), Муқумжонов, Каримов, Пешич, Ҳақназарий (Сентоку, 75).

Чемпионлик пойгасидаги ҳал қилувчи қадам

Ушбу ақлбовар қилмас камбэк Фарғона жамоасини олтин медаллар сари янада яқинлаштирди:

  • «Нефтчи» — 61 очко билан пешқадам: Қийин сафарбарликда қўлга киритилган уч очко фарғоналикларнинг жамғарган очколари сонини 61 тага етказди ва улар турнир жадвалининг 1-поғонасидаги устунлигини мустаҳкамлади;

  • ОКМК 4-ўринда: Драматик тарзда ғалабани қўлдан чиқарган олмалиқликлар эса 45 очко билан жадвалнинг 4-поғонасида қолди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!20 сентябр 22:13“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди12 сентябр 18:13«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!16 сентябр 06:48«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотди«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотди3 август 22:46"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?13 август 17:28«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?4 август 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди