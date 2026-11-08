Фарғонада ақлбовар қилмас камбэк: “Нефтчи” 90+8-дақиқада ғалабани илиб кетди
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида чемпионлик учун асосий даъвогар бўлган Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси ўз майдонида Олмалиқнинг ОКМК клубини қабул қилди. Маҳаллий мухлислар гувоҳлигида кечган беллашув ўзбек футболи тарихидаги энг драматик ва кутилмаган якунлардан бирига айланди.
Учрашув тақдири асосий вақтнинг сўнгги дақиқалари ҳамда ҳакам томонидан қўшиб берилган компенсация вақтида бутунлай остин-устун бўлиб кетди — мезбонлар 10 дақиқа ичида мағлубиятни ғалабага айлантирди.
Сўнгги 10 дақиқалик шок ва триллер хроникаси
Ўйиннинг катта қисмида ҳисоб очилмаган бўлса-да, финал ҳуштаги арафасида ҳақиқий голлар ёмғири бошланди:
88-дақиқада Папаванинг пеналтиси: Ҳимоячи Абдуғаниевнинг жарима майдончасидаги қўполлигидан сўнг белгиланган пеналтини ОКМК легионери Гиорги Папава аниқ амалга ошириб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди — 0:1;
90-дақиқада Сарсенбаевдан тезкор жавоб: Гол ўтказиб юборган фарғоналиклар таслим бўлмади. Захирадан майдонга тушган Нурбек Сарсенбаев рақиб ҳимоясидаги пала-партишликдан унумли фойдаланиб, мувозанатни тиклади — 1:1;
90+8-дақиқада Ғиёсовдан ҳалокатли зарба: Ҳакам қўшиб берган саккизинчи дақиқада Хуршид Ғиёсов ОКМК дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, стадионни ларзага келтирди — 2:1.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Суперлига. 27-тур
«Нефтчи» — ОКМК 2:1
Голлар: Сарсенбаев (90), Ғиёсов (90+8) — Папава (88, пен.).
Огоҳлантиришлар: Каримов (47), Ратинио (74), Абдуғаниев (87).
«Нефтчи»: Эргашев, Алибоев, Исмоилов, Ёвович, Искандеров, Абдуғаниев, Перитса (Сарсенбаев, 60), Ғофуров, Одилов (Ратинио, 72), Сайфиев, Куао.
ОКМК: Абдунабиев, Папава, Ўлмасалиев, Аҳмадалиев, Турдиалиев, Собиржонов, Абдураззоқов (Холмуродов, 46), Муқумжонов, Каримов, Пешич, Ҳақназарий (Сентоку, 75).
Чемпионлик пойгасидаги ҳал қилувчи қадам
Ушбу ақлбовар қилмас камбэк Фарғона жамоасини олтин медаллар сари янада яқинлаштирди:
«Нефтчи» — 61 очко билан пешқадам: Қийин сафарбарликда қўлга киритилган уч очко фарғоналикларнинг жамғарган очколари сонини 61 тага етказди ва улар турнир жадвалининг 1-поғонасидаги устунлигини мустаҳкамлади;
ОКМК 4-ўринда: Драматик тарзда ғалабани қўлдан чиқарган олмалиқликлар эса 45 очко билан жадвалнинг 4-поғонасида қолди.
Изоҳлар 0
…