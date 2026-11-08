Мадридда чемпионлик жанги: “Атлетико” ва “Барселона” пешқадамлик учун тўқнашади

·24·Спорт
Мадридда чемпионлик жанги: “Атлетико” ва “Барселона” пешқадамлик учун тўқнашади

Испания Ла Лигасининг 12-турида мавсумнинг энг кутилган ва муросасиз учрашувларидан бири бўлиб ўтади. Турнир жадвалининг 1 ва 2-поғоналарини эгаллаб, чемпионлик учун асосий пойгани олиб бораётган икки гранд — Мадриднинг «Атлетико» ҳамда Каталониянинг «Барселона» клублари ўзаро ҳисоб-китоб қилади.

Мусобақа жадвалидаги пешқадамлик тақдирини ҳал қилиши мумкин бўлган ушбу марказий баҳс Мадриддаги ҳашаматли «Сивитас Метрополитано» стадионида бўлиб ўтади.

Ўйин қачон ва қайси вақтда бошланади?

Марказий беллашувнинг асосий тафсилотлари қуйидагича:

  • Сана ва вақт: Баҳс бугун, 8 ноябрь куни бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан 9 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да старт олади;

  • Ўйингоҳ: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид);

  • Бош ҳакам: Учрашувни тажрибали ҳакам Хавер Алберола Рохас бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.

Сўнгги 5 та баҳс: Муросасиз курашлар ва «Барса» устунлиги

Жамоалар ўртасидаги сўнгги қарама-қаршиликлар ҳар доим шиддатли, кутилмаган натижаларга бой ва голларга тўла бўлиб келган. Охирги 5 та расмий ўйиннинг 3 тасида «Барселона», 2 тасида эса «Атлетико» ғалаба қозонган:

  1. 14 апрель 2026 йил | ЕЧЛ, чорак финал (жавоб баҳси): «Атлетико» — «Барселона» 1:2;

  2. 8 апрель 2026 йил | ЕЧЛ, чорак финал (дастлабки баҳс): «Барселона» — «Атлетико» 0:2;

  3. 4 апрель 2026 йил | Ла Лига, 30-тур: «Атлетико» — «Барселона» 1:2;

  4. 3 март 2026 йил | Испания кубоги, ярим финал (жавоб баҳси): «Барселона» — «Атлетико» 3:0;

  5. 12 февраль 2026 йил | Испания кубоги, ярим финал (дастлабки баҳс): «Атлетико» — «Барселона» 4:0.

1-ўрин учун тўқнашув: Нималар кутилмоқда?

Бугунги учрашув оддий уч очко учун кураш эмас, балки Ла Лига чемпионлик кубоги йўлидаги психологик зарба ҳамдир. Турнир жадвалида ёнма-ён бораётган клублар ўртасидаги фарқ минимал даражада бўлиб, «Сивитас Метрополитано»даги ғалаба ғолиб жамоага турнир жадвалида мутлақ етакчиликка чиқиб олиш имконини беради.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:01Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!25 сентябр 13:27«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилди«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилди1 август 21:52 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жанги8 август 11:22«Арсенал» Хулиан Альварес учун "яширин сценарий"ни ишга туширди«Арсенал» Хулиан Альварес учун "яширин сценарий"ни ишга туширди25 июл 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди