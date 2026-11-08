Мадридда чемпионлик жанги: “Атлетико” ва “Барселона” пешқадамлик учун тўқнашади
Испания Ла Лигасининг 12-турида мавсумнинг энг кутилган ва муросасиз учрашувларидан бири бўлиб ўтади. Турнир жадвалининг 1 ва 2-поғоналарини эгаллаб, чемпионлик учун асосий пойгани олиб бораётган икки гранд — Мадриднинг «Атлетико» ҳамда Каталониянинг «Барселона» клублари ўзаро ҳисоб-китоб қилади.
Мусобақа жадвалидаги пешқадамлик тақдирини ҳал қилиши мумкин бўлган ушбу марказий баҳс Мадриддаги ҳашаматли «Сивитас Метрополитано» стадионида бўлиб ўтади.
Ўйин қачон ва қайси вақтда бошланади?
Марказий беллашувнинг асосий тафсилотлари қуйидагича:
Сана ва вақт: Баҳс бугун, 8 ноябрь куни бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан 9 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да старт олади;
Ўйингоҳ: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид);
Бош ҳакам: Учрашувни тажрибали ҳакам Хавер Алберола Рохас бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.
Сўнгги 5 та баҳс: Муросасиз курашлар ва «Барса» устунлиги
Жамоалар ўртасидаги сўнгги қарама-қаршиликлар ҳар доим шиддатли, кутилмаган натижаларга бой ва голларга тўла бўлиб келган. Охирги 5 та расмий ўйиннинг 3 тасида «Барселона», 2 тасида эса «Атлетико» ғалаба қозонган:
14 апрель 2026 йил | ЕЧЛ, чорак финал (жавоб баҳси): «Атлетико» — «Барселона» 1:2;
8 апрель 2026 йил | ЕЧЛ, чорак финал (дастлабки баҳс): «Барселона» — «Атлетико» 0:2;
4 апрель 2026 йил | Ла Лига, 30-тур: «Атлетико» — «Барселона» 1:2;
3 март 2026 йил | Испания кубоги, ярим финал (жавоб баҳси): «Барселона» — «Атлетико» 3:0;
12 февраль 2026 йил | Испания кубоги, ярим финал (дастлабки баҳс): «Атлетико» — «Барселона» 4:0.
1-ўрин учун тўқнашув: Нималар кутилмоқда?
Бугунги учрашув оддий уч очко учун кураш эмас, балки Ла Лига чемпионлик кубоги йўлидаги психологик зарба ҳамдир. Турнир жадвалида ёнма-ён бораётган клублар ўртасидаги фарқ минимал даражада бўлиб, «Сивитас Метрополитано»даги ғалаба ғолиб жамоага турнир жадвалида мутлақ етакчиликка чиқиб олиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…