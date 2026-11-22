Ҳоланд «Сити»нинг кетма-кет ғалабасиз ўйинларидан кейин мухлисларга мурожаат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити»
- Англия Премер-лигасидаги «Фулҳем» билан 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг ғалабасиз сериясини кетма-кет тўртта ўйинга етказди.
- Жамоа ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ижтимоий тармоқ орқали мухлисларга мурожаат қилиб, жамоанинг натижасидан норози эканини билдирди ва эътиборни олдиндаги муҳим ўйинларга қаратиш кераклигини таъкидлади.
«Манчестер Сити»нинг Англия Премьер-лигасидаги муваффақиятсиз серияси давом этмоқда. «Фулҳэм» билан 1:1 ҳисобидаги дурангдан кейин жамоа ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ижтимоий тармоқда мухлисларга мурожаат қилиб, клуб олдида муҳим ҳафта турганини таъкидлади.
«Манчестер Сити» Англия чемпионатининг 11-турида «Фулҳэм» билан баҳсда ҳам ғалаба қозона олмади. Мазкур дуранг Манчестер клубининг Премьер-лигадаги ғалабасиз сериясини кетма-кет тўртта ўйинга етказди.
«Фулҳэм»га қарши учрашувдан аввал «шаҳарликлар» чемпионатда кетма-кет учта мағлубиятга учраган эди. Шу сабабли навбатдаги баҳсда очко йўқотилиши жамоа учун яна бир жиддий зарба бўлди.
Ҳоланд мухлисларга нима деди?
«Фулҳэм» билан учрашувдан кейин Эрлинг Ҳоланд Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида жамоанинг натижасидан норози эканини яширмади. Норвегиялик ҳужумчи мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши учун миннатдорлик билдириб, эътиборни олдиндаги муҳим ўйинларга қаратди.
«Кеча етарлича яхши ўйнай олмадик. Энди муҳим ҳафтага эътибор қаратиш вақти келди. Бизни қўллаб-қувватлашда давом этаётганингиз учун раҳмат», — деб ёзди Ҳоланд.
Ҳоланднинг мурожаати жамоа ҳозирги вазиятдан чиқиш ва кейинги учрашувларга тайёргарлик кўришга ҳаракат қилаётганини англатади. «Манчестер Сити» учун чемпионатдаги очколар йўқотилиши фонида навбатдаги баҳслар алоҳида аҳамият касб этади.
«Манчестер Сити»ни «Арсенал»га қарши муҳим баҳс кутмоқда
Премьер-лиганинг 11-туридан кейин «Манчестер Сити» 22 очко билан турнир жадвалида 3-ўринда бормоқда. Жамоа пешқадамлар сафидаги мавқеини мустаҳкамлаш учун кейинги учрашувларда ғалабага қайтиши керак.
«Шаҳарликлар» 12-турда 29 ноябрь куни «Арсенал» билан майдонга тушади. Ушбу тўқнашув чемпионлик учун кураш нуқтаи назаридан ҳам муҳим бўлиши мумкин.
Ҳоланд ва унинг жамоадошлари учун энди асосий вазифа — ғалабасиз серияни тўхтатиш, мухлислар ишончини тиклаш ва навбатдаги муҳим баҳсда ижобий натижа қайд этиш.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…