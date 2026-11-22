Флик ҳакамлардан норози: «Бу ҳакам билан боғлиқ муаммоларимиз доим такрорланади»
«Барселона» бош мураббийи Ҳанси Флик «Вилярреал» устидан қийин кечган ғалабадан (3:2) кейин жамоасининг камбеки, иккинчи бўлимдаги ўйини ва ҳакамлик билан боғлиқ вазиятлар ҳақида гапирди. Немис мутахассиси натижадан мамнун бўлса-да, захира ўриндиғи атрофида юз берган ҳолатлардан норозилигини яширмади.
Испания чемпионатининг 13-турида «Барселона» икки гол фарқи билан ортда бораётганига қарамай, «Вилярреал»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан кейин матбуот анжуманида иштирок этган Ҳанси Флик жамоасининг иродали ғалабасини алоҳида эътироф этди. Бироқ мураббийнинг эътиборини тортган ягона масала ўйин натижаси эмасди.
«Ғалабага муносиб эдик»: Флик камбекни баҳолади
Флик жамоасининг рақиб ҳисобда олдинга чиқиб олганидан кейин ҳам таслим бўлмаганини ижобий баҳолади. Унинг фикрича, «Барселона» биринчи бўлимдаёқ гол уриш учун имкониятларга эга бўлган, аммо иккинчи таймда жамоавий ҳаракатларини яхшилаб, устунликни ўз томонига оғдирган.
«Ғалабадан жуда хурсандман. Айниқса, рақиб ҳисобда олдинга чиқиб олганидан кейин ғалаба қозонганимиз қувонарли. Биринчи голни ўзимизнинг аниқ хатомиз туфайли ўтказиб юбордик. Биринчи бўлимдаёқ гол уриш учун имкониятларимиз бўлганди.
Иккинчи таймда эса анча яхшироқ ўйнадик ва жамоавий ҳаракатларимизни тартибга солдик. Ўйлайманки, бу ғалабага муносиб эдик», — деди Флик.
Эслатиб ўтамиз, «Вилярреал» дастлабки бўлимда ҳисобни очган, иккинчи таймда эса устунликни икки голга етказганди. Аммо «Барселона» қисқа вақт ичида учта гол уриб, учрашувда ғалаба қозонди.
Флик ҳакамлар билан боғлиқ вазиятдан норози
Матбуот анжуманида мураббий ҳакамликка оид саволларга ҳам тўхталди. Флик айниқса, «Барселона» захира ўриндиғи атрофидаги вазият ва Ферминнинг майдондан четлатилиши билан боғлиқ ҳолатни тушунмаганини айтди.
«Ферминнинг нима сабабдан майдондан четлатилганини тушунмадим. Бу ҳақда ҳакамлардан ҳам сўрадим ва айнан шунинг учун сариқ карточка олдим.
Бир нарсани аниқ биламан: тўртинчи ҳакам бутун ўйин давомида бизнинг захира ўриндиғимиз томон қараб турди. Мен майдонда ҳакамларга ёрдам беришга ҳаракат қиламан. Нима содир бўлганини ва унга нима дейишганини билмайман. Бу ҳақда кўпроқ маълумотга эга бўлишим керак», — дея мураббийнинг сўзларини келтиради Marca нашри.
«Бу муаммоларимиз доим такрорланади»
Флик ҳакамларнинг умумий ишига нисбатан эътирози йўқлигини билдирган бўлса-да, муайян ҳакам билан боғлиқ муаммолар такрорланаётганини таъкидлади.
«Умуман олганда, ҳакамларнинг ишидан мамнунман. Аммо бу ҳакам билан боғлиқ муаммоларимиз доим такрорланади — ҳаммаси яна ўша-ўша. Агар вазият шундай давом этса, бизда фақат яхшироқ ўйнаб, ғалаба қозонишдан бошқа чора қолмайди. Иккинчи бўлимда айнан шундай қилдик», — деди «Барселона» устози.
Шундай қилиб, Флик «Вилярреал» устидан қозонилган ғалабадан мамнунлигини билдириш билан бирга, ҳакамликка оид эътирозларини ҳам очиқ айтди. Унинг фикрича, жамоа баҳсли вазиятларга қарамай, майдонда ўз ўйинини кучайтириши ва натижа учун курашишда давом этиши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…