Игор Сергеев «Персеполис» сафида ҳет-трик қайд этди, клуб эса 7:0 ҳисобида зафар қучди
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Игор Сергеев Эроннинг «Персеполис» клуби сафида ўтказилган ўртоқлик учрашувида ҳет-трик қайд этди.
Мазкур беллашувда «Персеполис» «Киа» жамоасини 7:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учратди. Сергеевнинг учта аниқ зарбасидан ташқари Муҳаммадризо Миршафиён, Амирҳусайн Маҳмудий, Муҳаммадҳусайн Содиқий ва Ёсин Салмоний ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилиб, якуний йирик натижага ҳисса қўшди.
Машғулотлар ва клубга оид маълумотлар
Эрон чемпионатининг 13-тури доирасида «Пайкон»га қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда асосий таркибда майдонга тушган футболчилар ушбу ўртоқлик ўйини олдидан тикланиш машғулотларини ўтказди.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Учрашув ва натижа
«Персеполис» — «Киа» 7:0 (ўртоқлик баҳси)
Ҳет-трик муаллифи
Игор Сергеев (Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси)
Бошқа гол муаллифлари
Муҳаммадризо Миршафиён, Амирҳусайн Маҳмудий, Муҳаммадҳусайн Содиқий, Ёсин Салмоний
Чемпионатдаги сўнгги ўйин
Эрон чемпионати 13-тур: «Пайкон» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба
«Киа» клуби эгаси
Маҳди Маҳдавикия (Эрон терма жамоаси ва «Ҳамбург» собиқ футболчиси)
Маълумот учун, «Киа» клуби Эрон миллий жамоаси ҳамда Германиянинг «Ҳамбург» клуби собиқ футболчиси Маҳди Маҳдавикияга тегишли ҳисобланади.
Сизнингча, ўртоқлик баҳсидаги ҳет-трик Игор Сергеевга Эрон чемпионати ва кубок учрашувларидаги кейинги баҳсларда янада юқори спорт формасига киришга ёрдам берадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…