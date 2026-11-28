Павел Дуров iPhone эгаларига хавфсизлик бўйича огоҳлантириш берди
Telegram асосчиси Павел Дуров ўз каналида iPhone фойдаланувчиларига жиддий огоҳлантириш билан мурожаат қилди. Унинг айтишича, эскирган iOS версияларида ишлаётган қурилмалар хакерлик ҳужумлари хавфи остида бўлиши мумкин.
Дуровнинг таъкидлашича, операцион тизимнинг бироз эски версиясидан фойдаланиш ҳам телефондаги шахсий маълумотлар ва аккаунтлар хавфсизлигига таҳдид туғдириши мумкин. Айрим ҳолатларда хакерлар қурилмага кириши учун зарарли сайтни очишнинг ўзи етарли бўлиши мумкин.
Шу сабабли Telegram эски iOS версияларидан фойдаланаётган айрим фойдаланувчиларга хавфсизлик бўйича огоҳлантириш хабарларини юборишни бошлагани айтилмоқда.
iPhone’ни қандай янгилаш мумкин?
Телефон менюси рус тилида бўлган фойдаланувчилар қуйидаги тартибда янгилашни амалга ошириши мумкин:
1. «Настройки» иловасини очинг.
2. «Основные» бўлимига ўтинг.
3. «Обновление ПО» бандини танланг.
4. Янги версия мавжуд бўлса, «Обновить сейчас» ёки «Загрузить и установить» тугмасини босинг.
5. Телефон паролини киритинг ва янгиланиш юкланиб, ўрнатилишини кутинг.
Янгилашдан олдин қуйидагиларга эътибор беринг:
• Телефон Wi-Fi тармоғига уланган бўлсин.
• Қурилманинг қуввати камида 50 фоиз бўлиши ёки телефон қувватлагичга уланиши керак.
• Янгиланиш жараёни тугагунча телефонни ўчирманг. Қурилма ўрнатишдан кейин автоматик равишда қайта ишга тушади. Бу жараён 10–20 дақиқа давом этиши мумкин.
Кейинги янгиланишларни автоматик ўрнатиш учун «Обновление ПО» бўлимидаги «Автообновление» функциясини ҳам ёқиб қўйиш тавсия этилади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…