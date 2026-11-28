Балиқчида савдо дўконининг шифт ва томи ёниб кетди
Жамият1 дақиқа ўқиш37
Андижон вилоятининг Балиқчи туманида савдо дўконида ёнғин содир бўлди. Ёнғин оқибатида дўконнинг шифт ва том қисми зарарланган. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси хабар берди.
Маълум қилинишича, 27 ноябрь куни соат 21:53 да 112 тизими орқали Балиқчи тумани Чинобод МФЙ, Чашма кўчасида жойлашган савдо дўконида ёнғин содир бўлгани ҳақида хабар келиб тушган.
Хабардан сўнг ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан ҳодиса жойига етиб бориб, ёнғинни тезкорлик билан бартараф этган.
Ёнғин оқибатида савдо дўконининг шифт ва том қисми ёниб, зарарланган.
Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаби ва моддий зарар миқдори аниқланмоқда.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…