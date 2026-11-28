Отнинг тақдири ҳал бўлди: у аввалги эгасига қайтарилди (видео)
Ижтимоий тармоқларда бозорга сотиш учун олиб келинган отнинг эгасини қўйиб юбормай, ортидан боши билан итариб, бозордан олиб чиқишга уриниши акс этган видео кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Ушбу лавҳаларни кўрганлар отнинг тақдирига бефарқ қолмай, уни аввалги эгасига қайтариш истагини билдирган.
Кейинчалик отни аввалги эгасига қайтариш мақсадида маблағ йиғилаётгани ҳам маълум бўлди. Бу ташаббус ижтимоий тармоқларда кенг қўллаб-қувватланди.
Энди эса тарқалган янги видеода отнинг янги эгаси уни аввалги эгасига қайтаришга қарор қилгани ва отни қайтариш учун бериб юбораётганини маълум қилди. Бу хабар кўпчиликни қувонтирди.
Изоҳларда фойдаланувчилар отнинг ўз эгасига қайтаётганидан мамнунлигини билдириб, янги эгасининг бу қарорини олқишламоқда. Кўпчилик унинг жонзот тақдирига бефарқ бўлмагани ва хайрли ишга қўл урганини эътироф этмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…