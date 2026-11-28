Ўзбекистон аёллар гандбол терма жамоаси Осиё чемпионатида Австралияни тор-мор этди
Қозоғистоннинг Олма-Ота шаҳри мезбонлик қилаётган гандбол бўйича Осиё чемпионатида учинчи тур беллашувлари ўз якунига етди. Мусобақада юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон аёллар терма жамоаси бу турда Австралия терма жамоасига қарши майдонга тушди.
Учрашув ва аввалги турлар натижалари
Дастлабки икки турдаги омадсизликдан сўнг ҳамюртларимиз ниҳоят ўзларининг илк ва ниҳоятда ишончли ғалабаларини тантана қилишди — баҳс 36:20 ҳисобида Ўзбекистон терма жамоаси фойдасига ҳал бўлди.
Тур
Рақиб жамоа
Учрашув натижаси
1-тур
Корея Республикаси
Ўзбекистон имкониятни бой берди
2-тур
Қозоғистон (мезбон)
Ўзбекистон имкониятни бой берди
3-тур
Австралия
36:20 ҳисобида Ўзбекистон ғалаба қозонди
Сизнингча, Австралия устидан қозонилган бу йирик ғалаба Ўзбекистон аёллар терма жамоасига кейинги беллашувларда қандай руҳий устунлик беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти ҳамда Осиё чемпионатидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…