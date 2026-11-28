«Челси»нинг ҳимоядаги инқирози: Хаби Алонсо жамоаси АПЛ антирекордлари остонасида!
Англия Премьер-лигасининг 12-турида сафарда «Ноттингҳэм Форест»га 2:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Челси»нинг жорий мавсумдаги ҳимоявий кўрсаткичлари яна кескин танқидлар марказига чиқди. The Touchline нашрининг Sky Sports статистикаларига таяниб хабар беришича, Хаби Алонсо бошқарувидаги лондонликлар ҳимоя чизиғида лиганинг энг заиф жамоаларидан бирига айланиб қолган.
АПЛдаги энг ёмон кўрсаткичлардан бири
12-тур ўйинларидан сўнг «кўклар»нинг мудофаадаги асосий статистик рақамлари жамоанинг жиддий муаммоларга дуч келаётганини кўрсатмоқда:
Статистик кўрсаткич
Қайд этилган натижа
АПЛ жамоалари орасидаги ўрни
Ўтказиб юборилган голлар
23 та
Лигадаги 19-ўрин (энг ёмон иккинчи натижа)
Дарвоза томон йўлланган аниқ зарбалар
66 та
Лигадаги 19-ўрин (энг ёмон иккинчи натижа)
Рақибларга берилган яққол гол вазиятлари
41 та
Лигадаги 19-ўрин (энг ёмон иккинчи натижа)
Рақиб зарбаси билан якунланган хатолар
19 та
Лигадаги 20-ўрин (барча клублардан ортда — энг ёмон кўрсаткич)
Маълумот учун, ҳимоядаги бундай оғир статистик кўрсаткичларга қарамай, «Челси» АПЛ 12-туридан кейин 16 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалида 8-ўринни эгаллаб турибди.
Сизнингча, «Челси» ҳимоясидаги бундай хатолар ва кўп гол ўтказиб юборишнинг асосий сабаби нимада: тактик камчиликлардами ёки ҳимоячиларнинг индивидуал хатоларидами?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда жаҳон футболидаги энг қизиқарли таҳлилларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…