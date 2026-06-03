Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлди
Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий алоқалари ва глобал бозордаги нуфузи жадал суръатлар билан юксалишда давом этмоқда. Давлат статистика агентлиги (Миллий статистика қўмитаси) томонидан эълон қилинган энг сўнгги расмий ҳисоботларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойи (январь–апрель) давомида мамлакатимизнинг умумий ташқи савдо айланмаси ҳажми салмоқли даражага — 26,3 миллиард АҚШ долларига етди. Мазкур кўрсаткич юртимизнинг ташқи иқтисодий шериклик соҳасида барқарор ўсиш намойиш этаётганидан далолат беради.
Иқтисодий таҳлиллар шуни кўрсатдики, Ўзбекистоннинг дунё бозоридаги энг йирик ва асосий ҳамкорлари сафида Хитой Халқ Республикаси ҳамда Россия Федерацияси ўзларининг мустаҳкам етакчилик мавқеини сақлаб қолган.
Энг йирик иқтисодий ҳамкорлар кучли учлиги
Мамлакатимизнинг ташқи иқтисодий фаолиятида товар айланмаси энг юқори бўлган асосий давлатлар билан алоқалар янги босқичга чиқди. Савдо ҳамкорлари рейтинги қуйидагича кўриниш олди:
Хитой Халқ Республикаси: Ўзбекистоннинг энг биринчи рақамли иқтисодий шериги бўлиб турибди. Икки томонлама товар айланмаси қисқа муддат ичида 6,2 миллиард долларни ташкил этди.
Россия Федерацияси: Иккинчи ўринни банд этган мазкур давлат билан ўзаро савдо-сотиқ алоқалари кўлами 4,5 миллиард долларга тенг бўлди.
Муҳим иқтисодий факт: Таъкидлаш жоизки, айнан мазкур икки йирик давлатнинг ҳиссасига Ўзбекистон умумий ташқи савдо ҳажмининг қарийб 41 фоизи тўғри келмоқда. Бу эса юртимиз экспорт ва импорт жараёнларида ушбу бозорларнинг стратегик аҳамияти нақадар юқори эканини яққол исботлайди.
Дунё мамлакатлари билан ўзаро савдо рейтинги
Рейтинг жадвалининг кейинги поғоналаридан ҳам минтақавий, ҳам жаҳоннинг ривожланган давлатлари ўрин олган. Ўзбекистон билан фаол иқтисодий ҳамкорлик қилаётган мамлакатларнинг савдо кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда акс этган:
Давлат номи
Савдо ҳажми (АҚШ долларида)
Қозоғистон
1,8 миллиард доллар
Туркия
920,6 миллион доллар
Афғонистон
728,2 миллион доллар
Корея Республикаси
638,3 миллион доллар
Бирлашган Араб Амирликлари
626,7 миллион доллар
Бундан ташқари, Европа ва Осиё қитъасининг энг илғор мамлакатлари ҳисобланган Франция, Германия ва Ҳиндистон билан олиб борилган ўзаро ташқи савдо айланмаси ҳажми ҳам сезиларли даражада ўсиб, уларнинг ҳар бири билан кўрсаткичлар 400 миллион АҚШ долларидан юқори бўлгани қайд этилди.
Бу ижобий рақамлар Ўзбекистоннинг иқтисодий дипломатияси жаҳон миқёсида диверсификация қилинаётганини, яъни савдо йўналишлари тобора кенгаяётганини кўрсатади.
Юртимиз ва жаҳон иқтисодиётига оид энг ишончли, қизиқарли ва муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида кузатиб боринг!
…