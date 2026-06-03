Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлди

·28·Иқтисодиёт
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлди

Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий алоқалари ва глобал бозордаги нуфузи жадал суръатлар билан юксалишда давом этмоқда. Давлат статистика агентлиги (Миллий статистика қўмитаси) томонидан эълон қилинган энг сўнгги расмий ҳисоботларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойи (январь–апрель) давомида мамлакатимизнинг умумий ташқи савдо айланмаси ҳажми салмоқли даражага — 26,3 миллиард АҚШ долларига етди. Мазкур кўрсаткич юртимизнинг ташқи иқтисодий шериклик соҳасида барқарор ўсиш намойиш этаётганидан далолат беради.

Иқтисодий таҳлиллар шуни кўрсатдики, Ўзбекистоннинг дунё бозоридаги энг йирик ва асосий ҳамкорлари сафида Хитой Халқ Республикаси ҳамда Россия Федерацияси ўзларининг мустаҳкам етакчилик мавқеини сақлаб қолган.

Энг йирик иқтисодий ҳамкорлар кучли учлиги

Мамлакатимизнинг ташқи иқтисодий фаолиятида товар айланмаси энг юқори бўлган асосий давлатлар билан алоқалар янги босқичга чиқди. Савдо ҳамкорлари рейтинги қуйидагича кўриниш олди:

  • Хитой Халқ Республикаси: Ўзбекистоннинг энг биринчи рақамли иқтисодий шериги бўлиб турибди. Икки томонлама товар айланмаси қисқа муддат ичида 6,2 миллиард долларни ташкил этди.

  • Россия Федерацияси: Иккинчи ўринни банд этган мазкур давлат билан ўзаро савдо-сотиқ алоқалари кўлами 4,5 миллиард долларга тенг бўлди.

Муҳим иқтисодий факт: Таъкидлаш жоизки, айнан мазкур икки йирик давлатнинг ҳиссасига Ўзбекистон умумий ташқи савдо ҳажмининг қарийб 41 фоизи тўғри келмоқда. Бу эса юртимиз экспорт ва импорт жараёнларида ушбу бозорларнинг стратегик аҳамияти нақадар юқори эканини яққол исботлайди.

Дунё мамлакатлари билан ўзаро савдо рейтинги

Рейтинг жадвалининг кейинги поғоналаридан ҳам минтақавий, ҳам жаҳоннинг ривожланган давлатлари ўрин олган. Ўзбекистон билан фаол иқтисодий ҳамкорлик қилаётган мамлакатларнинг савдо кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда акс этган:

Давлат номи

Савдо ҳажми (АҚШ долларида)

Қозоғистон

1,8 миллиард доллар

Туркия

920,6 миллион доллар

Афғонистон

728,2 миллион доллар

Корея Республикаси

638,3 миллион доллар

Бирлашган Араб Амирликлари

626,7 миллион доллар

Бундан ташқари, Европа ва Осиё қитъасининг энг илғор мамлакатлари ҳисобланган Франция, Германия ва Ҳиндистон билан олиб борилган ўзаро ташқи савдо айланмаси ҳажми ҳам сезиларли даражада ўсиб, уларнинг ҳар бири билан кўрсаткичлар 400 миллион АҚШ долларидан юқори бўлгани қайд этилди.

Бу ижобий рақамлар Ўзбекистоннинг иқтисодий дипломатияси жаҳон миқёсида диверсификация қилинаётганини, яъни савдо йўналишлари тобора кенгаяётганини кўрсатади.

Юртимиз ва жаҳон иқтисодиётига оид энг ишончли, қизиқарли ва муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:134 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди