Bitcoin феврал ойидаги энг паст кўрсаткични учинчи бор синовдан ўтказмоқда
Криптовалюта бозори жиддий тебранишлар остида қолмоқда, чунки Bitcoin нархи жорий йилнинг феврал ойидаги энг паст даражасини учинчи марта қайта синовдан ўтказишга яқинлашди. Таҳлилчилар ушбу критик нуқтани бозорнинг келгуси йўналишини белгилаб берувчи асосий индикатор сифатида баҳоламоқдалар. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда инвесторлар ва трейдерлар Bitcoin нархининг ушбу қўллаб-қувватлаш даражасидан пастга тушиб кетиши ёки аксинча, юқорига қараб ўсишини диққат билан кузатмоқдалар. Агар нарх феврал ойидаги кўрсаткичдан пастга тушса, бу бозорда узоқ муддатли пасайиш тенденциясини келтириб чиқариши мумкин.
Глобал иқтисодий омиллар, жумладан, Фед томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ва инфляция даражаси крипто активлар қийматига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Шу билан бирга, Ethereum ва Solana каби бошқа йирик криптовалюталар ҳам Bitcoin ортидан ўзгарувчанликни намоён этмоқда.
КоинДеск таҳлилчиларининг таъкидлашича, бозор инфратузилмаси ва рақамли активларга бўлган институционал қизиқиш сақланиб қолмоқда. Буллиш каби йирик платформалар бозор барқарорлигини таъминлаш учун хизмат кўрсатишда давом этмоқда, бироқ қисқа муддатли хатарлар ҳали ҳам юқорилигича қолмоқда.
…