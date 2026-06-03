Bitcoin феврал ойидаги энг паст кўрсаткични учинчи бор синовдан ўтказмоқда

·35·Иқтисодиёт
Bitcoin феврал ойидаги энг паст кўрсаткични учинчи бор синовдан ўтказмоқда
Аудио версияси

Криптовалюта бозори жиддий тебранишлар остида қолмоқда, чунки Bitcoin нархи жорий йилнинг феврал ойидаги энг паст даражасини учинчи марта қайта синовдан ўтказишга яқинлашди. Таҳлилчилар ушбу критик нуқтани бозорнинг келгуси йўналишини белгилаб берувчи асосий индикатор сифатида баҳоламоқдалар. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда инвесторлар ва трейдерлар Bitcoin нархининг ушбу қўллаб-қувватлаш даражасидан пастга тушиб кетиши ёки аксинча, юқорига қараб ўсишини диққат билан кузатмоқдалар. Агар нарх феврал ойидаги кўрсаткичдан пастга тушса, бу бозорда узоқ муддатли пасайиш тенденциясини келтириб чиқариши мумкин.

Глобал иқтисодий омиллар, жумладан, Фед томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ва инфляция даражаси крипто активлар қийматига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Шу билан бирга, Ethereum ва Solana каби бошқа йирик криптовалюталар ҳам Bitcoin ортидан ўзгарувчанликни намоён этмоқда.

КоинДеск таҳлилчиларининг таъкидлашича, бозор инфратузилмаси ва рақамли активларга бўлган институционал қизиқиш сақланиб қолмоқда. Буллиш каби йирик платформалар бозор барқарорлигини таъминлаш учун хизмат кўрсатишда давом этмоқда, бироқ қисқа муддатли хатарлар ҳали ҳам юқорилигича қолмоқда.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда