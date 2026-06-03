Буюк Британия регулятори Англия Премер-лигаси клубларини огоҳлантирди

·43·Иқтисодиёт
Буюк Британия регулятори Англия Премер-лигаси клубларини огоҳлантирди
Аудио версияси

Буюк Британиянинг молиявий назорат органи (ФКА) Англия Премер-лигаси клубларини лицензияга эга бўлмаган молиявий компаниялар, хусусан, крипто-платформалар билан ҳомийлик шартномаларини тузишдан тийилишга чақирди. Регуляторнинг таъкидлашича, бундай ҳамкорликлар мухлисларни ҳеч қандай ҳимояга эга бўлмаган хавфли инвестиция лойиҳаларига жалб қилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ФКА эълон қилган расмий баёнотда айтилишича, бир қатор рухсат этилмаган фирмалар футбол клублари нуфузидан фойдаланиб, тажрибасиз мухлисларни нишонга олмоқда. Назорат органи ушбу компаниялар Британия қонунчилигини бузаётган бўлиши мумкинлигини ва улар билан ишловчи фойдаланувчилар барча маблағларини йўқотиш хавфи остида эканини билдирди.

Регулятор бевосита футбол клубларига мактуб йўллаб, лицензиясиз молиявий ҳамкорлар нафақат мухлисларга зарар етказиши, балки клубларнинг ўзини ҳам ҳуқуқий жавобгарлик, пул ювиш хавфи ва жиддий репутация йўқотишларига дучор қилиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Клублардан ҳар бир ҳомийни чуқур текшириш (дуе дилигенсе) талаб этилмоқда.

Ҳозирда кўплаб крипто-брендлар футбол бозорига фаол кириб келмоқда. Масалан, Вольвергемптон Вандерерс клуби билан ҳамкорлик қилаётган ЛАК3 Компани аллақачон ФКАнинг рухсат этилмаган фирмалар "қора рўйхати"га киритилган. Шунингдек, Челси ва Манчестер Сити билан ҳамкорлик қилаётган BingХ ҳамда ОКХ платформалари ФКА реестрида рўйхатдан ўтмагани маълум бўлди.

ФКА 2027-йилгача крипто-активлар бўйича қоидаларни янада қатъийлаштиришни режалаштирмоқда. Регулятор чакана савдо платформаларининг стадионлар ва футболкалардаги рекламаларини назоратга олиш орқали юқори хавфли молиявий промоушенларга чек қўйишни мақсад қилган.

ФКААнглия Премер-лигасиКриптоИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда