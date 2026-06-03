Буюк Британия регулятори Англия Премер-лигаси клубларини огоҳлантирди
Буюк Британиянинг молиявий назорат органи (ФКА) Англия Премер-лигаси клубларини лицензияга эга бўлмаган молиявий компаниялар, хусусан, крипто-платформалар билан ҳомийлик шартномаларини тузишдан тийилишга чақирди. Регуляторнинг таъкидлашича, бундай ҳамкорликлар мухлисларни ҳеч қандай ҳимояга эга бўлмаган хавфли инвестиция лойиҳаларига жалб қилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ФКА эълон қилган расмий баёнотда айтилишича, бир қатор рухсат этилмаган фирмалар футбол клублари нуфузидан фойдаланиб, тажрибасиз мухлисларни нишонга олмоқда. Назорат органи ушбу компаниялар Британия қонунчилигини бузаётган бўлиши мумкинлигини ва улар билан ишловчи фойдаланувчилар барча маблағларини йўқотиш хавфи остида эканини билдирди.
Регулятор бевосита футбол клубларига мактуб йўллаб, лицензиясиз молиявий ҳамкорлар нафақат мухлисларга зарар етказиши, балки клубларнинг ўзини ҳам ҳуқуқий жавобгарлик, пул ювиш хавфи ва жиддий репутация йўқотишларига дучор қилиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Клублардан ҳар бир ҳомийни чуқур текшириш (дуе дилигенсе) талаб этилмоқда.
Ҳозирда кўплаб крипто-брендлар футбол бозорига фаол кириб келмоқда. Масалан, Вольвергемптон Вандерерс клуби билан ҳамкорлик қилаётган ЛАК3 Компани аллақачон ФКАнинг рухсат этилмаган фирмалар "қора рўйхати"га киритилган. Шунингдек, Челси ва Манчестер Сити билан ҳамкорлик қилаётган BingХ ҳамда ОКХ платформалари ФКА реестрида рўйхатдан ўтмагани маълум бўлди.
ФКА 2027-йилгача крипто-активлар бўйича қоидаларни янада қатъийлаштиришни режалаштирмоқда. Регулятор чакана савдо платформаларининг стадионлар ва футболкалардаги рекламаларини назоратга олиш орқали юқори хавфли молиявий промоушенларга чек қўйишни мақсад қилган.
…