15 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
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Bankir телеграм канали маълумотига кўра, 15 июнь куни амал қиладиган АҚШ доллари курси 34–35 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда.
Айни пайтда банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар қуйидагича:
• NBU — 12 000 сўм
• MKBank — 11 990 сўм
• Kapitalbank — 11 990 сўм
• Infinbank — 11 990 сўм
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 12 030 сўм
• Asakabank — 12 040 сўм
• Asia Alliance Bank — 12 055 сўм
• NBU — 12 060 сўм
Қайд этилишича, кун давомида валюта курслари ўзгариши мумкин. Аниқ маълумот учун банкларнинг расмий сайтларига мурожаат қилиш тавсия этилади.
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