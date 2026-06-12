15 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·0·Иқтисодиёт
15 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

Bankir телеграм канали маълумотига кўра, 15 июнь куни амал қиладиган АҚШ доллари курси 34–35 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда.

Айни пайтда банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар қуйидагича:

• NBU — 12 000 сўм

• MKBank — 11 990 сўм

• Kapitalbank — 11 990 сўм

• Infinbank — 11 990 сўм

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Anorbank — 12 030 сўм

• Asakabank — 12 040 сўм

• Asia Alliance Bank — 12 055 сўм

• NBU — 12 060 сўм

Қайд этилишича, кун давомида валюта курслари ўзгариши мумкин. Аниқ маълумот учун банкларнинг расмий сайтларига мурожаат қилиш тавсия этилади.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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